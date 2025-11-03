Látványos égi jelenségek tanúi lehetünk idén novemberben: gigantikus szuperhold és két hullócsillagos éjszaka is lesz

A novemberi hónap számos érdekes jelenséget rejt magában, többek között együttállásokat, fedéseket és meteorrajok maximumát - írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapja. Napokon belül érkezik az év legnagyobb szuperholdja is! Mutatjuk, miről nem érdemes ebben a hónaban lemaradni.

A legfontosabb szabad szemmel látható jelenségek közül megfigyelhetjük november 5-én a legnagyobb földközeli teliholdat az évben, másnap a majdnem telihold és a Fiastyúk szoros együttállását. November 17-én érkezik a Leonidák meteorraj maximuma is, vagyis ebben a hónapban sem maradunk hullócsillagos éjszaka nélkül. A Svábhegyi Csillagvizsgáló a látványos, általában szabad szemmel is könnyen megfigyelhető jelenségekkel kezdi a felsorolást. Ezek megfigyelését javasolják minden csillagászat iránt érdeklődőnek.

November 5. - Ezen a napon lesz a telihold, 14:19-kor a Hold eléri 100%-os fázisát. Novemberben nem is akármilyen teliholdat láthatunk: pályája során mindössze 357 218 km-re kerül tőlünk, ami azt jelenti, hogy ekkor látszik idén a legnagyobbnak. A média ezt a jelenséget hívja szuperholdnak, ami azonban egy csillagászok által el nem ismert kifejezés.

November 6. - A Hold és a Fiastyúk együttállása: a 98%-os fázisú Hold szoros együttállásba kerül a Bika csillagkép legismertebb nyílthalmazával, a Fiastyúkkal. Este 18:00-kor a Hold a nyílthalmazban található, 3,6 magnitúdós látszó fényességű, Atlas nevű csillag 36'-es távolságba ér egymástól a horizont felett 13 fokkal. Ezelőtt, 17:10-kor lép ki az Atlas a Hold mögül annak sötét oldalán, majd 17:12-kor az 5,1 magnitúdós látszó fényességű Pleione tesz ugyanígy, ekkor még a szürkületi égen, 5,5 fokkal a látóhatár felett. A Hold erőteljes fénye miatt az együttállás megtekintéséhez mindenképpen javasolják a binokulár használatát, a szürkületi csillagkilépések megfigyelése pedig távcsövet igényel.

November 8. - A Hold és az Elnath szoros együttállása: az immáron 90%-os fázisúra csökkent Hold hajnali 5:25-kor 30'-re közelíti meg a Bika csillagkép béta görög betűvel jelölt csillagát, az Elnath néven is ismert, 1,6 magnitúdós óriáscsillagot a horizont felett 40 fokos magasságban. Aki nem szeret korán kelni, előző este 22:00-kor is megfigyelheti a páros tagjait, akkor azonban kicsit távolabb, 3,5 fokra lesznek egymástól. Kora este még szabad szemmel jól megfigyelhető az együttállás, a hajnali szoros együttálláshoz már esetleg binokulár szükséges.

November 9. - A Hold, a Jupiter, a Pollux és a Castor együttállása: igen látványos, szabad szemmel is megfigyelhető négyszöget alkot a négy nevezett égitest. A Hold és a Pollux távolsága 5,3 fokra csökken este 22:00-ra, amikor is égi kísérőnk a látóhatár felett 20 fokkal látszik majd.

November 12. - A Hold és a Regulus együttállása: este 23:39-kor szoros együttállásba kerül a felkelő Hold 42%-os sarlója és az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillaga, a Regulus. A csillag 23:39-kor a Hold déli csúcsa alatt 18'-re látszik majd, viszont ekkor a horizonthoz való közelség miatt nehezen megfigyelhető. Kicsit később, 0:32-re 10 fokos magasságba kerülnek ugyan, ekkorra azonban távolságuk 29'-re növekszik.

Ezen a napon lesz továbbá az Északi Tauridák meteorraj maximuma: az október 20-a és december 10-e között megfigyelhető Északi Tauridák ezen a napon tetőzik. Ekkor

óránként akár 5-10 hullócsillagot is megfigyelhetünk az éjszakai égbolton.

November 17. - Következik a Leonidák meteorraj maximuma: az előzőnél kicsit aktívabb, óránként kb. 15 hullócsillagot produkáló meteorraj éri el a maximumát november 17-én este, illetve 18-án hajnalban. A meteorraj november 6-a és 30-a között aktív.

17-én lesz a Hold és a Spica együttállása is: hajnali 5:30-kor az immáron 8%-osra csökkent holdsarló meglátogatja a Szűz csillagkép Spica csillagát a látóhatár felett 12 fokos magasságban. Ekkor a két égitest 2,2 fokos távolságban látszik egymástól. A szabad szemmel is látható együttálláshoz mégis érdemes távcsövet is használni, ugyanis 5:17-kor megfigyelhetjük a HD 115080 jelű, 7,0 magnitúdós látszó fényességű csillag kilépését a Hold sötét oldala mögül. Ekkorra égi kísérőnk 11 fok magasan látszik majd az égen.

November 18. - A Hold és a Vénusz együttállása: reggel 6:20-kor a vékony, 4%-os holdsarló a Vénusztól jobbra fentebb látszik a polgári szürkület kezdetén. A két égitest 11 fokos távolságban lesz egymástól, de a Vénusz még igen alacsonyan, 4,7 fokkal a horizont felett jár majd az égen.

November 29. - A Hold és a Szaturnusz együttállása: este 18:00-kor a 65%-os fázisú Hold 2,3 fokra közelíti meg a gyűrűs bolygót. Égi kísérőnk a 37 fokos magasságban járó Szaturnusz felett helyezkedik majd el.

