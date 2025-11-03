2025. november 3. hétfő Győző
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tejútcsillagok meteorrajokkal és vidéki sziluettekkel.
Szórakozás

Látványos égi jelenségek tanúi lehetünk idén novemberben: gigantikus szuperhold és két hullócsillagos éjszaka is lesz

Pénzcentrum
2025. november 3. 20:33

A novemberi hónap számos érdekes jelenséget rejt magában, többek között együttállásokat, fedéseket és meteorrajok maximumát - írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapja. Napokon belül érkezik az év legnagyobb szuperholdja is! Mutatjuk, miről nem érdemes ebben a hónaban lemaradni. 

A legfontosabb szabad szemmel látható jelenségek közül megfigyelhetjük november 5-én a legnagyobb földközeli teliholdat az évben, másnap a majdnem telihold és a Fiastyúk szoros együttállását. November 17-én érkezik a Leonidák meteorraj maximuma is, vagyis ebben a hónapban sem maradunk hullócsillagos éjszaka nélkül. A Svábhegyi Csillagvizsgáló a látványos, általában szabad szemmel is könnyen megfigyelhető jelenségekkel kezdi a felsorolást. Ezek megfigyelését javasolják minden csillagászat iránt érdeklődőnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

November 5. - Ezen a napon lesz a telihold, 14:19-kor a Hold eléri 100%-os fázisát. Novemberben nem is akármilyen teliholdat láthatunk: pályája során mindössze 357 218 km-re kerül tőlünk, ami azt jelenti, hogy ekkor látszik idén a legnagyobbnak. A média ezt a jelenséget hívja szuperholdnak, ami azonban egy csillagászok által el nem ismert kifejezés.

Mikor lesz szuperhold 2025 őszén? Mutatjuk, mit jelent és mikor látható idén szuperhold
EZ IS ÉRDEKELHET
Mikor lesz szuperhold 2025 őszén? Mutatjuk, mit jelent és mikor látható idén szuperhold
A Hold nemcsak a szokásos fázisaival, hanem különleges égi eseményekkel is lenyűgözi a megfigyelőket. Ezek közé tartozik a szuperhold is. Nézzük, mit is jelent ez egészen pontosan!

November 6. - A Hold és a Fiastyúk együttállása: a 98%-os fázisú Hold szoros együttállásba kerül a Bika csillagkép legismertebb nyílthalmazával, a Fiastyúkkal. Este 18:00-kor a Hold a nyílthalmazban található, 3,6 magnitúdós látszó fényességű, Atlas nevű csillag 36'-es távolságba ér egymástól a horizont felett 13 fokkal. Ezelőtt, 17:10-kor lép ki az Atlas a Hold mögül annak sötét oldalán, majd 17:12-kor az 5,1 magnitúdós látszó fényességű Pleione tesz ugyanígy, ekkor még a szürkületi égen, 5,5 fokkal a látóhatár felett. A Hold erőteljes fénye miatt az együttállás megtekintéséhez mindenképpen javasolják a binokulár használatát, a szürkületi csillagkilépések megfigyelése pedig távcsövet igényel.

November 8. - A Hold és az Elnath szoros együttállása: az immáron 90%-os fázisúra csökkent Hold hajnali 5:25-kor 30'-re közelíti meg a Bika csillagkép béta görög betűvel jelölt csillagát, az Elnath néven is ismert, 1,6 magnitúdós óriáscsillagot a horizont felett 40 fokos magasságban. Aki nem szeret korán kelni, előző este 22:00-kor is megfigyelheti a páros tagjait, akkor azonban kicsit távolabb, 3,5 fokra lesznek egymástól. Kora este még szabad szemmel jól megfigyelhető az együttállás, a hajnali szoros együttálláshoz már esetleg binokulár szükséges.

November 9. - A Hold, a Jupiter, a Pollux és a Castor együttállása: igen látványos, szabad szemmel is megfigyelhető négyszöget alkot a négy nevezett égitest. A Hold és a Pollux távolsága 5,3 fokra csökken este 22:00-ra, amikor is égi kísérőnk a látóhatár felett 20 fokkal látszik majd.

November 12. - A Hold és a Regulus együttállása: este 23:39-kor szoros együttállásba kerül a felkelő Hold 42%-os sarlója és az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillaga, a Regulus. A csillag 23:39-kor a Hold déli csúcsa alatt 18'-re látszik majd, viszont ekkor a horizonthoz való közelség miatt nehezen megfigyelhető. Kicsit később, 0:32-re 10 fokos magasságba kerülnek ugyan, ekkorra azonban távolságuk 29'-re növekszik.

Ezen a napon lesz továbbá az Északi Tauridák meteorraj maximuma: az október 20-a és december 10-e között megfigyelhető Északi Tauridák ezen a napon tetőzik. Ekkor

óránként akár 5-10 hullócsillagot is megfigyelhetünk az éjszakai égbolton.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

November 17. - Következik a Leonidák meteorraj maximuma: az előzőnél kicsit aktívabb, óránként kb. 15 hullócsillagot produkáló meteorraj éri el a maximumát november 17-én este, illetve 18-án hajnalban. A meteorraj november 6-a és 30-a között aktív.

17-én lesz a Hold és a Spica együttállása is: hajnali 5:30-kor az immáron 8%-osra csökkent holdsarló meglátogatja a Szűz csillagkép Spica csillagát a látóhatár felett 12 fokos magasságban. Ekkor a két égitest 2,2 fokos távolságban látszik egymástól. A szabad szemmel is látható együttálláshoz mégis érdemes távcsövet is használni, ugyanis 5:17-kor megfigyelhetjük a HD 115080 jelű, 7,0 magnitúdós látszó fényességű csillag kilépését a Hold sötét oldala mögül. Ekkorra égi kísérőnk 11 fok magasan látszik majd az égen.

November 18. - A Hold és a Vénusz együttállása: reggel 6:20-kor a vékony, 4%-os holdsarló a Vénusztól jobbra fentebb látszik a polgári szürkület kezdetén. A két égitest 11 fokos távolságban lesz egymástól, de a Vénusz még igen alacsonyan, 4,7 fokkal a horizont felett jár majd az égen.

November 29. - A Hold és a Szaturnusz együttállása: este 18:00-kor a 65%-os fázisú Hold 2,3 fokra közelíti meg a gyűrűs bolygót. Égi kísérőnk a 37 fokos magasságban járó Szaturnusz felett helyezkedik majd el.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló cikke bemutatja a kevésbé feltűnő, gyakran csak binokulárral vagy csillagászati távcsővel megfigyelhető jelenségeket is. Ezek észleléséhez nagyobb tapasztalat szükséges, a megfigyelő csillagászok kedvükre válogathatnak közülük. A felsorolás itt olvasható. 
Címlapkép: Getty Images
#november #szórakozás #tudomány #természettudomány #hobbi #éjszaka #természet #égi jelenségek #svábhegyi csillagvizsgáló #meteorraj #hold #csillag #égi jelenség #csillagászat

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:15
21:06
20:47
20:33
20:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 3.
Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki
2025. november 3.
10 év múlva ezek a munkapozíciók nem fognak létezni: más készségekre lesz szükség a munkaerőpiacon
2025. november 3.
Ezekkel a szakmákkal és diplomákkal kereshetsz jól 2025-ben Magyarországon: nem álom az egymilliós nettó
2025. november 3.
A diploma már a múlté? Kiderült, ez az, ami most aranyat ér a munkaerőpiacon
2025. november 3.
Németországi munka nyelvtudás nélkül: ezekkel a melókkal egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel
NAPTÁR
Tovább
2025. november 3. hétfő
Győző
45. hét
November 3.
A magyar tudomány napja
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Összes idei koncertjét lemondta a magyar sztárzenekar: mi történhetett?
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
3
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
4
6 napja
Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés
5
4 hete
Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelszerződés
A bank hitelszerződés alapján meghatározott devizában, meghatározott időre kamat, díj, jutalék ellenében bizonyos összeget (hitelkeretet) tart az ügyfél rendelkezésére. A hitelkeret összegéig az ügyfél igényelheti a teljes hitelösszeget külön hitelvizsgálat nélkül. A hitelszerződés lehet "committed" vagy "uncommitted".

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 3. 21:15
Kiszivárgott Vlagyimir Putyin titkos terve: sosem látott menekülthullámot idézne elő Európában
Pénzcentrum  |  2025. november 3. 19:01
Ezekkel a szakmákkal és diplomákkal kereshetsz jól 2025-ben Magyarországon: nem álom az egymilliós nettó
Agrárszektor  |  2025. november 3. 20:31
Nem mindegy, hol dobod ki a Halloween tököt: ide semmiképp se vidd