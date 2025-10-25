Megy ám a rongyrázás: hihetetlenül drága órát villantott Curtis, súlyos milliókat ér

Curtis az október 23-i Kossuth téri fellépésén egy 18 karátos rózsaarany Rolex Sky-Dweller órát viselt, amely a másodpiacon nagyjából 16 millió forintot ér.

Lakatos Zsolt, a "beszeljunkazorakrol" Tik-Tok csatorna tulajdonosa szerint Curtis nem akármilyen órát villantott az október 23-i fellépésén. A szakértő szerint Curits karrján egy Everose, 18 karátos rózsaarany színű, Rolex Sky-Dweller fénylett, csokoládé színű számlappal.

Ez a modell nemcsak küllemében, hanem technológiájában is különleges. A rózsaszín aranytokban érkező darab Oysterflex szíjon fut, amit a Rolex először 2015-ben mutatott be a bázeli órakiállításon, a Yacht-Master modellnél.

Bár első ránézésre egy „egyszerű gumiszíjnak” tűnik, valójában egy titán–nikkel váz alkotja a belsejét, amely a komfort és tartósság érdekében szerves része a szíjnak. Ez biztosítja, hogy az óra ne csúszkáljon, ne nyúljon, és ellenálljon az UV-sugárzásnak, a hőingadozásnak, sőt még a parfümnek is - mondta el Lakatos Zsolt.

Az Oysterflex-szíj egyetlen hátránya, hogy méretezése meglehetősen korlátozott – néhány fix méretben kapható, így nem minden csuklóra illik tökéletesen.

A Sky-Dweller modell azonban így is a Rolex egyik legexkluzívabb darabja, amely a másodpiacon nagyjából 40 ezer euróért, azaz 16 millió forint körüli áron mozog.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Curtis egyébként úgy látszik, szereti a méregdrága órákat. 2023-ban a Voice zsűrijeként egy 45 ezer euró, azaz mintegy 17 millió forint értékű rózsaszín arany Audemars Piquet Royal Oak OffShore órát viselt.

Óra, mint befektetés és hamisítások

Korábban a Pénzcentrumon több alkalommal is foglalkoztunk azzal, hogy mennyire jó befektetés is valójában az óra.

De a Pénzcentrum videó blogjával, a CashTaggel körül jártuk azt a témát is, mennyire szeretik hamisítani manapság az órákat.