2025. október 25. szombat
14 °C Budapest
Bécs, Ausztria - 2012. július 5: Bécs, Ausztria: Rolex kirakatboltot előkészítő eladó, Bécs, Ausztria. Az utcán sétáló emberek tükröződése.
Szórakozás

Megy ám a rongyrázás: hihetetlenül drága órát villantott Curtis, súlyos milliókat ér

Pénzcentrum
2025. október 25. 15:01

Curtis az október 23-i Kossuth téri fellépésén egy 18 karátos rózsaarany Rolex Sky-Dweller órát viselt, amely a másodpiacon nagyjából 16 millió forintot ér.

Lakatos Zsolt, a "beszeljunkazorakrol" Tik-Tok csatorna tulajdonosa szerint Curtis nem akármilyen órát villantott az október 23-i fellépésén. A szakértő szerint Curits karrján egy Everose, 18 karátos rózsaarany színű, Rolex Sky-Dweller fénylett, csokoládé színű számlappal.

Ez a modell nemcsak küllemében, hanem technológiájában is különleges. A rózsaszín aranytokban érkező darab Oysterflex szíjon fut, amit a Rolex először 2015-ben mutatott be a bázeli órakiállításon, a Yacht-Master modellnél.

@beszeljunkorakrol

♬ eredeti hang - Beszéljünk órákról

Bár első ránézésre egy „egyszerű gumiszíjnak” tűnik, valójában egy titán–nikkel váz alkotja a belsejét, amely a komfort és tartósság érdekében szerves része a szíjnak. Ez biztosítja, hogy az óra ne csúszkáljon, ne nyúljon, és ellenálljon az UV-sugárzásnak, a hőingadozásnak, sőt még a parfümnek is - mondta el Lakatos Zsolt.

Az Oysterflex-szíj egyetlen hátránya, hogy méretezése meglehetősen korlátozott – néhány fix méretben kapható, így nem minden csuklóra illik tökéletesen.

A Sky-Dweller modell azonban így is a Rolex egyik legexkluzívabb darabja, amely a másodpiacon nagyjából 40 ezer euróért, azaz 16 millió forint körüli áron mozog.

Curtis egyébként úgy látszik, szereti a méregdrága órákat. 2023-ban a Voice zsűrijeként egy 45 ezer euró, azaz mintegy 17 millió forint értékű rózsaszín arany Audemars Piquet Royal Oak OffShore órát viselt.

Óra, mint befektetés és hamisítások

Korábban a Pénzcentrumon több alkalommal is foglalkoztunk azzal, hogy mennyire jó befektetés is valójában az óra.

De a Pénzcentrum videó blogjával, a CashTaggel körül jártuk azt a témát is, mennyire szeretik hamisítani manapság az órákat
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #hamisítás #arany #luxus #óra #szórakozás #curtis #tiktok

