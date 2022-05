Méregdrága luxusórákat villantott Rácz Jenő: több lakás árát hordja a csuklóján a sztárséf

Hazánk talán legismertebb sztárséfje, Rácz Jenő csuklóján nem akármilyen órákat szúrhattak ki a szemfüles rajongók: van amelyik 60 millió forintjába is kerülhetett a sztárséfnek. Rácz Jenő viszont nem mindig engedhette meg magának ezt a luxust: hatalmas utat járt be addig, hogy más családi házának az árát hordja a csuklóján.

Rácz Jenő egy csepeli vendéglátó iskolában kezdte meg a karrierjét, majd bejárta a teljes világot: élt és dolgozott Angliában, Dániában, eljutott Szingapúrig, mígnem a sanghaji Taia Table étterem konyhafőnöke lett, aminek vezetése mellett megkapta a Michlein-csillagot is. Azért, hogy ilyen messzire jusson viszont sokszor nem volt neki könnyű, hiszen csak azért, hogy tapasztalatot tudjon szerezni ingyen vállalt sokszor munkát és egy buszjegyre nem volt pénze.

A sztárséf viszont mostanra mindezt már maga mögött tudhatja és boldogan hódolhat szenvedélyének, a luxusóráknak. És nem is akármilyeneknek, hiszen láthattuk már a csuklóján a Patek Philippe Nautilus néven futó órát, ami röpke 60 millió forintba kerül, Lakatos Zsolt óraszakértő szerint, aki Beszéljünk az órákról TikTok csatornát vezeti. Ez pedig akárhogyan is számoljuk egy budapesti lakás ára, és ez nem is az egyetlen kiegészítője a sztárséfnek ebben az árkategóriában: gyűjteményében helyetkapott még egy Rolex Cosmograph Daytona, ami egy kicsit olcsóbb darab, csupán 50 millió forintba kerül, de van még egy jóval hétköznapibb darabja is. A Rolex Submariner Kermit már egy jóval olcsóbb kategória, mindössze 8 millió forintba kerül megközelítőleg. Persze ebből egy ház ára nem jön ki, csak egy autóé, de csak ha ezt a három órát nézzük, akkor rájöhetünk, hogy egy nagyobb kertesházat már tudna venni magának Budapest egy jobb környékén, ha eladná az óráit.

Nem gazdasági megfontolásból, vagyis nem befektetési céllal vettem egyik órámat sem, és nem is értem azokat, akik ezért költenek egy-egy ritka és szép darabra. Én szenvedélyesen szeretem az órákat, a piaci értékük pedig másodlagos szempont számomra. Persze nem árt, ha az ember értéktartó, klasszikus darabokba szeret bele

– nyilatkozta a séf a Borsnak. Rácz Gergő viszont állítása szerint nem is igazán az órák birtoklását élvezi, hanem az odavezető utat. Bár állítása szerint egy Rolex órára egy középvezető már pár év alatt össze tudja spórolni a pénzt, de egy Philipp Patek órára akár 10 éves várólista is lehet, főleg, ha egy kézzel készült darabról beszélünk. Egyes darabok elkészítése ugyanis akár 1 évbe is telhet, így sokszor még a várólistára se tud feliratkozni az ember.

Egy ilyen óra bár valóban státusszimbólum, nem igazán a külvilágnak szól, hiszen míg egy luxusautót mindenki felismer, egy sokmilliós órát csak nagyon kevesen, és éppen ez a lényeg. Egy szakértő szemnek sokat elárul egy emberről az óra, amit visel. Egyébként a szenvedély komoly dolog, és akár „veszélyes” is lehet. Velem évekkel ezelőtt megesett, hogy szinte minden megtakarításomat beletettem egyetlen órába

– mesélte a Michelin-csillagos séf, aki nem őrzi az óráit hét lakat alatt. Rácz Jenő ha ahhoz van kedve felveszi őket a konyhába, vagy akár edzéshez is, mivel úgy tartja, hogy ezek a darabok is azért készültek, hogy hordja őket az ember. Az órák vannak érte, és nem fordítva, ahogy fogalmazott a napilapnak.

Nem ő az egyetlen, aki megengedheti ezt a luxust

Bár a többi magyar sztár nem ilyen léptékű órákban utazik, de Beszéljünk az órákról TikTok oldal üzemeltetője már kiszúrt Schobert Norbi karján egy potom 9 milliós darabot, sőt Stohl András is az órák szerelmese. A színész karján legutóbb egy Rolex Explorer III 16570-es darabot véltek felfedezni, ami körülbelül 10 ezer euróba, azaz 3,5 millió forintjába kerül annak, aki rászánja magát a megvásárlására.

De ezek az órák még csak belépő szinten vannak az igazi nagyágyúkhoz képest. Conor McGregor, világbajon ketrecharcos nem aprózta el az óravásárlást: ő egy Jacob & Co Astronomia Casino nevű darabot vásárolt, amit semmivel se lehet összetéveszteni, mivel egy rulettkerék pörög benne egészen konkrétan. Ráadásul nagyjából 620 ezer dollárt, azaz 200 millió forintot ér. De Sylvester Stallone sem adta sokkal alább: halálfejes, Richard Mille RM 52-01 Ceramic Tourbillion típusú karórája átszámolva nagyjából 190 millió forintot érhet.

