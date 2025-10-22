2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy hideg téli reggelen egy jávorszarvasbika pózol, skandi, skandinavlotto
Szórakozás

A Skandináv lottó nyerőszámai a 43. héten 2025-ben

Pénzcentrum
2025. október 22. 20:55

Kihúzták a Skandináv lottó 2025/43. heti nyerőszámait. Mivel ezen a héten telitalálatos szelvény is született, így a következő héten 70 millió forint lesz a tét.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 43. héten 2025-ben:

1; 2; 4; 7; 9; 16; 23

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 43. héten 2025-ben:

2; 3; 5; 6; 25; 34; 35

Mivel ezen a héten volt telitalálatos szelvény, egy játékos több mint 143 millió forinttal lett gazdagabb. Így viszont a 43. játékhéten ismét 70 millió forint keresi gazdáját a Skandináv lottón.

Nyeremények a Skandináv lottón a 43. héten:

  • 7 találat: 68 602 560 forint
  • 6 találat: egyenként 249 195 forint
  • 5 találat: egyenként 7 220 forint
  • 4 találat: egyenként 2 395 forint

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #szerencsejáték #skandináv lottó #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #skandi #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #skandináv #pénzcentrum lottószámok #skandinavlotto

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:02
20:55
20:32
20:08
19:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 23.
Kiderült a súlyos igazság a divatos keto-, paleo-, atkins-, és böjti kúrákról: ezért baromi veszélyesek
2025. október 22.
Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
2025. október 22.
Ezért keresnek többet a fiatalok a hanyatló Nyugaton: Magyarország lemaradása megdöbbentő
2025. október 22.
Ez ám az igazi konditerem sokk: így lett luxus edzeni járni Magyarországon 2025-ben
2025. október 22.
Érik a rezsikrach a magyar otthonokban: százezrek maradhatnak fűtés nélkül a 2025-2026-os fűtési szezonban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 23. csütörtök
Gyöngyi
43. hét
Október 23.
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc emléknapja
Október 23.
Mole Avogadro nap
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Összes idei koncertjét lemondta a magyar sztárzenekar: mi történhetett?
2
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
3
1 hónapja
Most közölte a Szerencsejáték Zrt.: ilyen nagyon ritkán van az Eurojackpot lottón, minden játékost érint
4
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
5
1 hónapja
Megmutatta Tóth Andi, hogy áll az épülő háza: átverték, rengeteg pénzt bukott
PÉNZÜGYI KISOKOS
Önrész
A kockázatai csökkentéséért a bankok a különböző biztosítékok mellett saját erőt, vagyis önrészt is kérhet. Legfőképp a lakáshiteleknél találkozhatunk vele, ahol törvény írja elő, hogy 25 százalékot a hitelfelvevőnek kell állnia az ingatlan értékéből.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 23. 06:02
Kiderült a súlyos igazság a divatos keto-, paleo-, atkins-, és böjti kúrákról: ezért baromi veszélyesek
Pénzcentrum  |  2025. október 22. 19:14
Halálos mérget találtak a népszerű fürdőszobai termékben: rákos megbetegedést okozhat
Agrárszektor  |  2025. október 22. 20:27
Hódítanak ezzel a gyümölccsel a lengyelek: rengeteg ország imádja