A Skandináv lottó nyerőszámai a 43. héten 2025-ben

Kihúzták a Skandináv lottó 2025/43. heti nyerőszámait. Mivel ezen a héten telitalálatos szelvény is született, így a következő héten 70 millió forint lesz a tét.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 43. héten 2025-ben:

1; 2; 4; 7; 9; 16; 23

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 43. héten 2025-ben:

2; 3; 5; 6; 25; 34; 35

Mivel ezen a héten volt telitalálatos szelvény, egy játékos több mint 143 millió forinttal lett gazdagabb. Így viszont a 43. játékhéten ismét 70 millió forint keresi gazdáját a Skandináv lottón.

Nyeremények a Skandináv lottón a 43. héten:

7 találat: 68 602 560 forint

6 találat: egyenként 249 195 forint

5 találat: egyenként 7 220 forint

4 találat: egyenként 2 395 forint

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon