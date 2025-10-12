2025. október 12. vasárnap Miksa
13 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Színes lottógolyók egy forgó bingógépben.
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 41. héten, vasárnap

Pénzcentrum
2025. október 12. 16:06

Kihúzták a Hatoslottó 41. heti, vasárnapi nyerőszámait is. Lássuk, volt-e telitalálat, elvitte-e valaki a 555 milliós főnyereményt!

A Hatoslottó játékában 6 számot kell egy adott játékmezőn megjelölnünk a 45-ből. Nyereményt akkor érhetünk el, ha legalább három olyat kihúznak, melyeket mi is jelöltünk. Ha mindet kihúzzák, akkor miénk a főnyeremény, amely a 41. heti, vasárnapi sorsoláson 555 millió forint.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szeptember elejével vezette be a dupla sorsolást a Szerencsejáték Zrt., vagyis a megszokott vasárnapi mellett már csütörtökön is van egy sorsolás. 

A Hatoslottó nyerőszámai a 41. heti, vasárnapi sorsoláson a következők:

6; 7; 8; 23; 24; 32; 

A Hatoslottón a 41. héten sem volt telitalálat, így a következő, 42. héten már 650 millió forintot lehet ezen a játékon nyerni.

További nyeremények:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

  • 3 találat: 2 810 Ft
  • 4 találat: 9 035 Ft
  • 5 találat: 395 910 Ft

A Joker nyerőszámai a 40. héten a következők voltak:

4 5 6 0 3 6

Ezen a játékhéten (41.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játkos 44 915 720 forinttal lett gazdagabb. A 42. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #hatoslottó #szerencsejáték #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #hatos lottó #pénzcentrum lottószámok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:04
16:31
16:06
15:27
15:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 12.
Így lőttek ki az esküvőárak 2025-ben: sokan Babaváróból fedezték a lagzit, nagyon megjárták
2025. október 11.
Brutál diszkont terjeszkedik Pesten: sorra nyitják fű alatt a boltokat - kihívót kap az Aldi, Lidl, Penny?
2025. október 12.
Szabályosan menekülnek ezekből a városokból, és még a környékükről is a magyarok: ide tartanak
2025. október 12.
Rengetegen vásárolnak ezekben a "szegényboltokban": sokat tudnak spórolni
2025. október 11.
Állad leesik: ennyibe kerül egy vasárnapi brunch Magyarország legjobb helyein
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 12. vasárnap
Miksa
41. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
2
3 hete
Most közölte a Szerencsejáték Zrt.: ilyen nagyon ritkán van az Eurojackpot lottón, minden játékost érint
3
3 hete
Megmutatta Tóth Andi, hogy áll az épülő háza: átverték, rengeteg pénzt bukott
4
22 órája
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
5
1 hete
Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Passzív bankügylet
A bank forrásait érintő ügylet, idetartozik a betétgyűjtés, bankközi forrásfelvétel, vagy az értékpapír-eladás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 12. 15:27
Szabályosan menekülnek ezekből a városokból, és még a környékükről is a magyarok: ide tartanak
Pénzcentrum  |  2025. október 12. 13:04
Rengetegen vásárolnak ezekben a "szegényboltokban": sokat tudnak spórolni
Agrárszektor  |  2025. október 12. 16:31
Durva, mit találtak a magyar vízben, ilyen halat még biztosan nem láttál