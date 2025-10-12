Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 41. héten, vasárnap

Mintegy 20 millió forintot csalt ki egy magát rendvédelmis vezetőnek kiadó 53 éves férfi egy kétségbeesett anyától,
A Hatoslottó játékában 6 számot kell egy adott játékmezőn megjelölnünk a 45-ből. Nyereményt akkor érhetünk el, ha legalább három olyat kihúznak, melyeket mi is jelöltünk. Ha mindet kihúzzák, akkor miénk a főnyeremény, amely a 41. heti, vasárnapi sorsoláson 555 millió forint.
Szeptember elejével vezette be a dupla sorsolást a Szerencsejáték Zrt., vagyis a megszokott vasárnapi mellett már csütörtökön is van egy sorsolás.
A Hatoslottó nyerőszámai a 41. heti, vasárnapi sorsoláson a következők:
6; 7; 8; 23; 24; 32;
A Hatoslottón a 41. héten sem volt telitalálat, így a következő, 42. héten már 650 millió forintot lehet ezen a játékon nyerni.
További nyeremények:
- 3 találat: 2 810 Ft
- 4 találat: 9 035 Ft
- 5 találat: 395 910 Ft
A Joker nyerőszámai a 40. héten a következők voltak:
4 5 6 0 3 6
Ezen a játékhéten (41.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játkos 44 915 720 forinttal lett gazdagabb. A 42. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
