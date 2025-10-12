2025. október 12. vasárnap Miksa
Szórakozás

Brutál csalás áldozata lett egy kétségbeesett édesanya: közel 20 millió forintot veszített

MTI
2025. október 12. 14:04

Mintegy 20 millió forintot csalt ki egy magát rendvédelmis vezetőnek kiadó 53 éves férfi egy kétségbeesett anyától, a bűncselekményt kihallgatáson beismerő B. Gábort letartóztatták - közölte a a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

2025 augusztusában a gyanúsított megismerkedett egy nővel, rendvédelmi szervnél dolgozó, vezető beosztású személynek adva ki magát. A nő megosztotta vele barátnője problémáját, akinek lányát külföldön, munkavégzés közben a helyi hatóságok letartóztatták, és családjával kész lenne mindent megtenni a kiszabadulásáért.

A férfi felajánlotta, hogy befolyásos kapcsolatai révén - 28 millió forintért - elintéz egy fogolycserét, amivel a lányt hazahozhatják. A nő bemutatta őt a kétségbeesett édesanyának. Több részletben összesen 17 és fél millió forintot adtak át neki a szabadulás intézéséhez.

A sértetteknek gyanússá vált, hogy az ügy nem halad, miközben a hitegető újabb és újabb összegeket kért, és kitérő válaszokat adott. Ezért 2025. október 7-én bejelentést tettek a rendőrségen, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Nyomozó Főosztálya nyomozást rendelt el, október 8-án el is fogták B.Gábort, a lakásán tartott kutatás során lefoglalták mobiltelefonját és mintegy 3 millió forintot. Az 53 éves férfit egy rendbeli, jelentős kárt okozó csalás, valamint két rendbeli, nagyobb kárt okozó csalás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki - közölte a BRFK.
