Brutál csalás áldozata lett egy kétségbeesett édesanya: közel 20 millió forintot veszített
Mintegy 20 millió forintot csalt ki egy magát rendvédelmis vezetőnek kiadó 53 éves férfi egy kétségbeesett anyától, a bűncselekményt kihallgatáson beismerő B. Gábort letartóztatták - közölte a a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).
2025 augusztusában a gyanúsított megismerkedett egy nővel, rendvédelmi szervnél dolgozó, vezető beosztású személynek adva ki magát. A nő megosztotta vele barátnője problémáját, akinek lányát külföldön, munkavégzés közben a helyi hatóságok letartóztatták, és családjával kész lenne mindent megtenni a kiszabadulásáért.
A férfi felajánlotta, hogy befolyásos kapcsolatai révén - 28 millió forintért - elintéz egy fogolycserét, amivel a lányt hazahozhatják. A nő bemutatta őt a kétségbeesett édesanyának. Több részletben összesen 17 és fél millió forintot adtak át neki a szabadulás intézéséhez.
A sértetteknek gyanússá vált, hogy az ügy nem halad, miközben a hitegető újabb és újabb összegeket kért, és kitérő válaszokat adott. Ezért 2025. október 7-én bejelentést tettek a rendőrségen, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Nyomozó Főosztálya nyomozást rendelt el, október 8-án el is fogták B.Gábort, a lakásán tartott kutatás során lefoglalták mobiltelefonját és mintegy 3 millió forintot. Az 53 éves férfit egy rendbeli, jelentős kárt okozó csalás, valamint két rendbeli, nagyobb kárt okozó csalás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki - közölte a BRFK.
Krasznahorkai László kapta a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat. A Svéd Akadémia indoklása szerint az elismerést „lenyűgöző és látnoki életművéért” ítélték oda,
A 2025-ös irodalmi Nobel-díj nyertese, Krasznahorkai László a mostani pénzjutalom mellett korábban is nagyobb bevételeket tudhatott magáénak.
Az írót a Svéd Nemzeti Rádió érte utol, akiknek nyilatkozott az elismerésről.
Komoly pénzjutalom üti a Nobel-díjas Krasznahorkai László markát: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé 2025-ben
Jelentős pénzjutalomban részesül Krasznahorkai László, aki elnyerte az irodalmi Nobel-díjat.
"Egyetlen nagy gondolatrendszer helyessége sem az igazságán múlik" - 10 elgondolkodtató idézet a friss Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlótól
A magyar író Kertész Imre 2002-es elismerése után több mint két évtizeddel nyerte el a világ legrangosabb irodalmi kitüntetését.
A Svéd Akadémia csütörtökön bejelentette, hogy a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László kapja.
A nemzetközi irodalmi sajtó szerint egy magyar lehet az egyik legnagyobb esélyese a rangos elismerésnek.
A Szerencse Klub néven hirdető cég azt a hamis látszatot kelti, hogy a Szerencsejáték Zrt-hez kötődik.
Sting Tour 2026: mikor lesz a Sting koncert 2026-ban, hol koncertezik Sting 2025-ben? Mennyibe kerülnek a Sting jegyek MVM Dome-ban, mennyi egy Sting koncert jegy...
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
