Az írót a Svéd Nemzeti Rádió érte utol, akiknek nyilatkozott az elismerésről.
A Hatoslottó nyerőszámai a 41. héten, csütörtökön
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 475 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?
Immár a hatodik alkalommal kerül sor a Hatoslottó csütörtöki sorsolására, amelyet szeptembertől vezetett be a Szerencsejáték Zrt. A Hatoslottón természetesen vasárnap is tartanak majd sorsolást.
A Hatoslottó játékban egy játékmezőn hat számot kell megjelölnie a játékosoknak. Nyereményt akkor lehet elérni, ha a sorsolás során legalább négyet kihúznak a számaink közül. Ha pedig mind a hat számot eltaláltuk, természetesen miénk a főnyeremény - most a már említett 475 millió forint.
A Hatoslottó csütörtöki nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai a 40. játékhéten, csütörtökön:
6; 10; 11; 38; 39; 44.
Mivel telitalálat ezen a sorsoláson nem született, a 41. játékhét következő sorsolásán már 555 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Nyeremények:
5 találat: 620 025 forint
4 találat: 10 190 forint
3 találat: 3 135 forint
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
Kihúzták a Skandináv lottó 41. heti nyerőszámait. Lássuk, volt-e olyan szerencsevadász, aki elvitte a 71 milliós főnyereményt?
Korda György immár 68 éve áll színpadon. Most elárulta, meddig tervez még a szakmában maradni.
A nemzetközi irodalmi sajtó szerint egy magyar lehet az egyik legnagyobb esélyese a rangos elismerésnek.
Csalásra figyelmeztet a Szerencsejáték Zrt: AI-videóval igyekeznek átverni a játékosokat a cég nevében
A Szerencse Klub néven hirdető cég azt a hamis látszatot kelti, hogy a Szerencsejáték Zrt-hez kötődik.
Sting Tour 2026: itt a Sting-koncert Budapest helyszíne, ennyibe kerülnek elővételben a Sting-jegyek
Sting Tour 2026: mikor lesz a Sting koncert 2026-ban, hol koncertezik Sting 2025-ben? Mennyibe kerülnek a Sting jegyek MVM Dome-ban, mennyi egy Sting koncert jegy...
Mégsem áll le 2026 elején az Akvárium Klub, a szükséges karbantartási és fejlesztési munkálatokat sikerült nyárra ütemezni.
Húsz év után második budapesti koncertjére készül a legendás brit gitáros-énekes.
Az előfizetőknek kiküldött tájékoztató alapján 2025. november 6-tól emelkedik az HBO Max havi díja, és frissülnek a szolgáltatás feltételei is.
Ismét szabálytalan parkoláson kapták Kern Andrást, a beszámoló szerint ezúttal a piroson is áthajtott.
A humorista tévedett az adótartozásával kapcsolatban, és már az élelmiszert, gyógyszert is nehezen tudja megfizetni.
Kihúzták a Hatoslottó 40. heti, vasárnapi nyerőszámait is. Lássuk, volt-e telitalálat, elvitte-e valaki a 400 milliós főnyereményt!
Az egykori felnőttfilmes rendező kötetlen beszélgetéseket tart saját magával, így az érdeklődők sok mindent megtudhatnak a pornófilmek világáról.
Több mint 1,5 milliárd forintot nyert egy szerencsés játékos az Ötöslottón. Idén ez a harmadik telitalálat az ország legismertebb lottójátékán.
Lássuk, ezen a héten volt-e telitalálat, elviszik-e az 1,522 milliárd forintos főnyereményt?
Nem igazán volt nagy kasza az Eurojackpot pénteki számhúzása a magyar játékosoknak: az első négy nyerőosztályában egyetlen magyar sincs.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 319 millió forint volt.
Az októberi Disney-premierek között ismét mindenki megtalálhatja a kedvencét, és még sportközvetítés is lesz köztük.
A közösségi médiában sokan osztják meg, hogy a gyorsétteremlánc szódagépeiből származó diétás kóla más élményt nyújt
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát