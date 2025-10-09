A Hatoslottó nyerőszámai a 41. héten, csütörtökön

A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 475 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?

Immár a hatodik alkalommal kerül sor a Hatoslottó csütörtöki sorsolására, amelyet szeptembertől vezetett be a Szerencsejáték Zrt. A Hatoslottón természetesen vasárnap is tartanak majd sorsolást.

A Hatoslottó játékban egy játékmezőn hat számot kell megjelölnie a játékosoknak. Nyereményt akkor lehet elérni, ha a sorsolás során legalább négyet kihúznak a számaink közül. Ha pedig mind a hat számot eltaláltuk, természetesen miénk a főnyeremény - most a már említett 475 millió forint.

A Hatoslottó csütörtöki nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 40. játékhéten, csütörtökön:

6; 10; 11; 38; 39; 44.

Mivel telitalálat ezen a sorsoláson nem született, a 41. játékhét következő sorsolásán már 555 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.

Nyeremények:

5 találat: 620 025 forint

4 találat: 10 190 forint

3 találat: 3 135 forint

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon