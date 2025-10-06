Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2025-ben október 6-a és 10-e között fogják bejelenteni az újdonsült Nobel-díj nyerteseket. Tudod, ki volt az első magyar származású Nobel-díjas, vagy melyik tudósnak köszönhetjük a C-vitamin felfedezését? Vajon emlékszel, ki alkotta meg a holográfiát, és melyik irodalmi alkotás hozta el Magyarországnak az irodalmi Nobel-díjat? Tedd próbára magad a Pénzcentum mai kvízével és derítsd ki, mennyire ismered a magyar Nobel-díjasok lenyűgöző történetét!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Hallottál a magyar Nobel-díjas tudósokról? Erre a 10 kérdésre illik tudni a választ! 1/10 kérdés Melyik magyar származású tudós kapta meg elsőként a Nobel-díjat, és melyik tudományterületen? Bárány Róbert – orvostudomány Zsigmondy Richard – kémia Szent-Györgyi Albert – orvostudomány Lénárd Fülöp – fizika Következő kérdés 2/10 kérdés Kinek a nevéhez fűződik a C-vitamin felfedezése, amiért 1937-ben Nobel-díjat kapott? Szent-Györgyi Albert Békésy György Hevesy György Oláh György Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik magyar kapott Nobel-díjat a holografikus módszer feltalálásáért és a kifejlesztéséhez való hozzájárulásáért? Krausz Ferenc Gábor Dénes Lénárd Fülöp Wigner Jenő Pál Következő kérdés 4/10 kérdés Ki az egyetlen magyar író, aki irodalmi Nobel-díjat nyert? Bárány Róbert Kertész Imre Harsányi János Hevesy György Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik magyar tudós vizsgálta a belső fül működését, amiért 1961-ben orvosi Nobel-díjjal tüntették ki? Békésy György Karikó Katalin Hevesy György Bárány Róbert Következő kérdés 6/10 kérdés Kik voltak a 2023-as magyar Nobel-díjasok, és milyen tudományos felfedezéseikért kapták az elismerést? Oláh György – karbokation kémia, Gábor Dénes – holográfia Wigner Jenő – szimmetriaelvek, Hevesy György – izotópok Karikó Katalin – mRNS vakcina, Krausz Ferenc – attoszekundumos fényimpulzusok Szent-Györgyi Albert – C-vitamin, Lénárd Fülöp – katódsugarak Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik magyar származású közgazdász nyert Nobel-díjat a nem kooperatív játékok elméletében az egyensúlyelemzés terén végzett úttörő munkásságért? Karikó Katalin Polányi János Károly Harsányi János Milton Friedman Következő kérdés 8/10 kérdés Hevesy György miért kapott 1943-ban Nobel-díjat? energiatermelő források kutatásáért gyógyszerek összetevőinek kutatásáért élelmiszer-adalékok elemzéséért az izotópok indikátorként való alkalmazásáért Következő kérdés 9/10 kérdés Ki kapott Nobel-díjat a karbokation kémiához való hozzájárulásáért? Harsányi János Kertész Imre Oláh György Milton Friedman Következő kérdés 10/10 kérdés Wigner Jenő milyen területen kapott Nobel-díjban 1963-ban? fizika irodalmi orvostudomány kémia Eredmények

