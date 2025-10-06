2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
Oslo, Norway - April 29, 2015: The Nobel Peace Center, Oslo, Norway.
Kvíz: Hallottál a magyar Nobel-díjas tudósokról? Erre a 10 kérdésre illik tudni a választ!

Pénzcentrum
2025. október 6. 18:00
Előzmények

2025-ben október 6-a és 10-e között fogják bejelenteni az újdonsült Nobel-díj nyerteseket. Tudod, ki volt az első magyar származású Nobel-díjas, vagy melyik tudósnak köszönhetjük a C-vitamin felfedezését? Vajon emlékszel, ki alkotta meg a holográfiát, és melyik irodalmi alkotás hozta el Magyarországnak az irodalmi Nobel-díjat? Tedd próbára magad a Pénzcentum mai kvízével és derítsd ki, mennyire ismered a magyar Nobel-díjasok lenyűgöző történetét!

Kvíz: Hallottál a magyar Nobel-díjas tudósokról? Erre a 10 kérdésre illik tudni a választ!

1/10 kérdés
Melyik magyar származású tudós kapta meg elsőként a Nobel-díjat, és melyik tudományterületen?
Bárány Róbert – orvostudomány
Zsigmondy Richard – kémia
Szent-Györgyi Albert – orvostudomány
Lénárd Fülöp – fizika
2/10 kérdés
Kinek a nevéhez fűződik a C-vitamin felfedezése, amiért 1937-ben Nobel-díjat kapott?
Szent-Györgyi Albert
Békésy György
Hevesy György
Oláh György
3/10 kérdés
Melyik magyar kapott Nobel-díjat a holografikus módszer feltalálásáért és a kifejlesztéséhez való hozzájárulásáért?
Krausz Ferenc
Gábor Dénes
Lénárd Fülöp
Wigner Jenő Pál
4/10 kérdés
Ki az egyetlen magyar író, aki irodalmi Nobel-díjat nyert?
Bárány Róbert
Kertész Imre
Harsányi János
Hevesy György
5/10 kérdés
Melyik magyar tudós vizsgálta a belső fül működését, amiért 1961-ben orvosi Nobel-díjjal tüntették ki?
Békésy György
Karikó Katalin
Hevesy György
Bárány Róbert
6/10 kérdés
Kik voltak a 2023-as magyar Nobel-díjasok, és milyen tudományos felfedezéseikért kapták az elismerést?
Oláh György – karbokation kémia, Gábor Dénes – holográfia
Wigner Jenő – szimmetriaelvek, Hevesy György – izotópok
Karikó Katalin – mRNS vakcina, Krausz Ferenc – attoszekundumos fényimpulzusok
Szent-Györgyi Albert – C-vitamin, Lénárd Fülöp – katódsugarak
7/10 kérdés
Melyik magyar származású közgazdász nyert Nobel-díjat a nem kooperatív játékok elméletében az egyensúlyelemzés terén végzett úttörő munkásságért?
Karikó Katalin
Polányi János Károly
Harsányi János
Milton Friedman
8/10 kérdés
Hevesy György miért kapott 1943-ban Nobel-díjat?
energiatermelő források kutatásáért
gyógyszerek összetevőinek kutatásáért
élelmiszer-adalékok elemzéséért
az izotópok indikátorként való alkalmazásáért
9/10 kérdés
Ki kapott Nobel-díjat a karbokation kémiához való hozzájárulásáért?
Harsányi János
Kertész Imre
Oláh György
Milton Friedman
10/10 kérdés
Wigner Jenő milyen területen kapott Nobel-díjban 1963-ban?
fizika
irodalmi
orvostudomány
kémia
Címlapkép: Getty Images
