A Hatoslottó nyerőszámai a 38. héten, csütörtökön
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 625 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?
Immár a harmadik alkalommal kerül sor a Hatoslottó csütörtöki sorsolására, amelyet szeptembertől vezetett be a Szerencsejáték Zrt. A Hatoslottón természetesen vasárnap is tartanak majd sorsolást.
A Hatoslottó játékban egy játékmezőn hat számot kell megjelölnie a játékosoknak. Nyereményt akkor lehet elérni, ha a sorsolás során legalább négyet kihúznak a számaink közül. Ha pedig mind a hat számot eltaláltuk, természetesen miénk a főnyeremény - most a már említett 610 millió forint.
A Hatoslottó csütörtöki nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai a 38. játékhéten, csütörtökön:
6; 25; 37; 38; 41; 42
Ezen a sorsoláson újra volt telitalálat: egy szerencsés játékos 625 millió forintot nyert a Hatoslottón! A következő, vasárnapi sorsolás alkalmával 50 millió forintért játszanak a szerencsevadászok.
További nyeremények:
- 3 találat: 3 270 Ft
- 4 találat: 9 820 Ft
- 5 találat: 654 405 Ft
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.