2025. szeptember 10. szerda Nikolett, Hunor
22 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Udvaros Dorottya színművész
Szórakozás

Felmentette a bíróság Udvaros Dorottyát: ezzel vádolták a Nemzet Színészét

Pénzcentrum
2025. szeptember 10. 15:25

Harmadfokon, jogerősen is felmentette a Győri Ítélőtábla Udvaros Dorottyát és a Greenpeace aktivistáit a bűncselekmény vádja alól, így lezárult a négy éve tartó pereskedés a Fertő tavi fecskementő akció miatt. A Nemzet Színészének és az aktivistáknak azért kellett évek óta bíróságra járniuk, mert a hazánkból lassan már eltűnő füsti fecskék védelmében léptek fel, leszedve a fészkeikre való visszatérésüket megakadályozó „madárvédő hálót”. 

A Fertő tó természeti értékeit védő aktivisták 2021-ben figyelemfelkeltő és fecskementő akciójuk során egy lebontásra ítélt Fertő tavi cölöpházról levágták a madárhálót, hogy az Afrikából hazaérkező füsti fecskék visszatérhessenek korábbi fészkeikre és tojást rakhassanak. Ebben az esetben a házat már nem lehetett volna elbontani, mert a tojásos fészkek tönkretétele bűncselekménynek minősült volna - áll a szervezet közleményében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Ítélőtábla helybenhagyta a másodfokú felmentő ítéletet, mely szerint a Greenpeace aktivisták magatartása nem volt veszélyes a társadalomra. A bíróság érvelése szerint a természeti értékeink közös tulajdonunk, melyeknek a védelme fontosabb volt a fecskeháló védelménél. Az érvelésben a bíró azt is hozzátette természeti értékeink védelme mindannyiunk feladata.

Udvaros Dorottya a Greenpeace-hez hasonlóan boldogan üdvözölte az Ítélőtábla döntését. Korábban, a másodfokú ítélet után így nyilatkozott a Nemzet Színésze a perről: „Egy percig sem éreztem bűnösnek magam, sőt! Büszke vagyok arra, amit cselekedtem. Az egyre nagyobb válságban lévő természetet védtem, nagyon boldog vagyok, hogy végre a bíróság is kimondta ezt. Hiába minősítették korábban tettünket bűncselekménynek, semmilyen bírósági ítélet nem változtatna azon a meggyőződésemen, hogy amit tettünk, az a társadalom számára hasznos volt, és nem veszélyes.”


Sok fontos csatát nyertünk már a Fertő élővilágának megmentéséért, az értelmetlen óriásberuházás megállításáért folytatott harcunkban, de nagyon örülök, hogy végre a hazai természetvédelem egyik legabszurdabb perében is az aktivistáinkat felmentő jogerős ítélet született. Örülök, hogy nem kell tovább emiatt az ügy miatt bíróságra járnunk, mert hiába hívták volna bűncselekménynek fecskementő akciónkat, a Greenpeace aktivistáit semmilyen eljárással nem lehetett volna eltántorítani attól, hogy továbbra is minden tőlük telhetőt megtegyenek a természet, hazánk élővilágának védelme érdekében

– nyilatkozta dr. Rodics Katalin, a Greenpeace biodiverzitás-szakértője.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Idén júliusban Barcza Attila, a térség országgyűlési képviselője, a tó és környezete fejlesztésének miniszteri biztosa azt nyilatkozta, hogy „a Fertő tavi fejlesztés folytatását illetően társadalmi konszenzuson alapuló újratervezésre van szükség. A korábbi tervekhez képest egy kisebb volumenű beruházás megvalósulása várható ütemezett formában”. A helyiek és a Greenpeace által a kezdetektől kritizált, természetpusztító beruházás korábbi terveire már 13 milliárd forintot költött el a magyar állam.

Korábban a Kúria is a zöldszervezetnek adott igazat, amikor jogszabályokra hivatkozva támadták meg a Fertő tóra tervezett természetpusztító beruházás környezetvédelmi működési engedélyét. Ezt az ítéletet nagy győzelemként ünnepelték a zöldek, mert ez szerintük nemcsak ebben az esetben, hanem más természetvédelmi ügyben is mérvadó lehet.

Címlapkép: MTI/Kocsis Zoltán
#per #beruházás #színész #ítélet #greenpeace #természeti

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
A Hatoslottó 36. heti nyerőszámai vasárnap

A Hatoslottó 36. heti nyerőszámai vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 2025/36. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már x millió forintért játszhatnak a játékosok.

FRISS HÍREK
Több friss hír
16:00
15:37
15:32
15:25
15:20
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 9.
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
2025. szeptember 10.
Mennyibe kerül egy kandalló? Egy kandalló ára, összes költsége 2025-ben
2025. szeptember 10.
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
2025. szeptember 10.
Laptop igénylés KRÉTA-ban: hamarosan indul a regisztráció, 2025-ben már csak használt laptop jut?
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 10. szerda
Nikolett, Hunor
37. hét
Szeptember 10.
Az öngyilkosság megelőzésének világnapja
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kész, vége: így tényleg elmaradhat az augusztus 20-i budapesti tűzijáték, a számok nem hazudnak
2
5 napja
Új csodasorsjegy tarol Magyartországon: bődületes összegeket lehet vele nyerni, itt vannak a részletek
3
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
4
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. játékhéten
5
1 hónapja
Tényleg elmarad az augusztus 20-i tűzijáték Budapesten? Itt a hivatalos bejelentés!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Faktorálás
követelés (vagyis szerződés szerint járó bevétel) harmadik fél által történő megvásárlására vonatkozó ügylet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 16:00
Mennyibe kerül egy kandalló? Egy kandalló ára, összes költsége 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 14:45
Szedd magad alma 2025-ben: felejtsd el a méregdrága boltit, itt akciósan megkapod + Lista
Agrárszektor  |  2025. szeptember 10. 15:31
Egyre nagyobb a baj az USA-ban: már milliárdokra rúg a gazdák vesztesége