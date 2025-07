300 ezer forintot is megérhet ez a LEGO minifigura: bármelyik magyar család szekrényében ott lapulhat

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több millió forintot is megérhet egy-egy LEGO-készlet, sőt, Magyarországon is elképesztő árakon cserélnek gazdát ritka figurák és gyűjtemények. A 2025-ben érkező új Star Wars-szettek apropóján megnéztük, mi mozgatja ma a LEGO-piacot itthon és külföldön, és melyek azok a készletek, amik már most komoly befektetésnek számítanak.

A játékpiac folyamatosan változó és izgalmas világát a Pénzcentrumnál rendszeresen nyomon követjük. Korábban bemutattuk azokat a LEGO figurákat, amelyek egy kisebb vagyont érhetnek, valamit bepillantottunk a régi, értékes játékok világába is. Nemrég egy körkép keretében szedtük össze az értékes/gyűjthető/antik, esetlegesen a családi vitrinben megbúvó értékes tárgyakat. Most ismét a LEGO-játékokhoz térnénk vissza annak apropóján, hogy 2025 augusztusától több új Star Wars LEGO-szett is megjelenik, köztük több ikonikus jármű építőkockás változata. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A bejelentés szerint több ikonikus darabot is a piacra dobnak: A Republic Juggernaut (813 darab) egy masszív, guruló harcjármű a Klónháborúkból, amit 8 figura egészít ki, köztük Ki-Adi-Mundi és Commander Bacara.

A felnőtteknek szánt UCS AT-ST Walker a jól ismert kétlábú lépegetőt mintázza, részletes pilótafülkével és egy exkluzív figurával – ez a modell inkább vitrindarab, nem játékszett.

A Jango Fett’s Starship (707 darab) különlegessége a gravitációval együtt mozgó szárny és a szeizmikus töltet funkció; a készlethez Boba Fett gyerekkori változata is jár.

A legnagyobb darabszámú új szett a Separatist MTT (976 darab), amely droidkihajtó mechanikával és összesen 12 figurával érkezik. Bár ezeket a készleteket jellemzően gyerekeknek szánják, a részletességük és a minifigura-kínálatuk miatt sok felnőtt gyűjtő is lecsap rájuk. A szett különösen gazdag minifigurákban: 2 fő figura: Aayla Secura (fénykarddal) és Commander Bly,

10 droidfigura: 3 Commando Droid, 6 Battle Droid, 1 Pilot Battle Droid – mindegyik blasterekkel. A fenti szettek közös jellemzője, hogy a gyerekeknek szánt modellek is nagyfokú részletességgel és játszhatósággal készültek, míg a felnőtt gyűjtőknek szánt UCS modell inkább statikus bemutatódarab. A dolog aktualitását megragadva néhány érdekes információval készültünk a LEGO-zás történetével, illetve annak nemzetközi és hazai piaci aktualitásaival kapcsolatban. EZ IS ÉRDEKELHET Brutálisan nagyot villantott a LEGO 2024-ben, míg mindenki más szenved: hihetetlen, de ez a titkuk Miközben a globális játékpiac visszaeséssel küzd, a LEGO 2024-ben is kimagasló eredményeket ért el. Az első LEGO szett, amit valaha kiadtak Ha azt nézzük, mi számít klasszikus értelemben LEGO készletnek – vagyis egy előre összeállított modell a LEGO System műanyag elemeiből – akkor az első ilyen szett a Garage with Automatic Door volt, 2026-os szám alatt. A garázs automatikus ajtóval 1956-ban jelent meg, és ez tekinthető a LEGO-szett korszak kezdetének. Miért lesznek egyes LEGO szettek ennyire drágák? A LEGO készletek értéke gyakran azután kezd emelkedni, hogy hivatalosan „nyugdíjba mennek" – azaz megszűnik a gyártásuk. Innentől kezdve csak a másodlagos piacon lehet hozzájuk jutni, ahol a ritkább darabok ára a kereslet-kínálat törvényei alapján akár az egekbe is szökhet. Egyes szettek azért is drágák, mert tartalmaznak olyan egyedi alkatrészt vagy minifigurát, amit máshol nem adtak ki. Létezik néhány kivétel, amikor LEGO újrakiadott régi szetteket (pl. a LEGO Legends sorozatban 2001-ben), de ezek nem voltak különösebben sikeresek – így ez ma már nem jellemző. A 10 legdrágább LEGO készlet valaha (forintra átszámolva) LEGO Space Command Center – kb. 3,650,000 Ft LEGO Castle (1978-as verzió) – kb. 3,580,000 Ft LEGO Cloud City – kb. 3,525,000 Ft Ole Kirk's House (2009, Inside Tour exkluzív) – kb. 2,900,000 Ft LEGO Pirates Skull's Eye Schooner – kb. 2,700,000 Ft LEGO Town Plan (kontinentális európai változat) – kb. 2,000,000 Ft LEGO Creator Expert: Green Grocer – kb. 1,380,000 Ft LEGO Arla Milk Delivery Truck – kb. 1,300,000 Ft LEGO fából készült játékok – kb. 720,000 Ft LEGO Millennium Falcon – akár 630,000 Ft A lista élén szereplő Space Command Center nemcsak az ára, hanem a hatása miatt is különleges darab. Az űr-téma, holdbázis, űrhajósok és buggyk már a megjelenésekor meghatározó elemei lettek a LEGO világának, és a mai napig érezhető a hatásuk a modern szetteken. A '80-as évek űrhajós figurája (a klasszikus sárga-fehér planetárium logóval a mellkason) máig a LEGO ikonikus karaktereinek egyike – talán ezért érhet ma több mint három és félmillió forintot egy bontatlan példány ebből a készletből, amely egyébként eredetileg mindössze 25 dollárba (kb. 9,000 Ft) került az amerikai boltokban. LEGO a Vaterán: itthon is komoly pénzeket érnek a ritka figurák és szettek Nemcsak külföldön, de Magyarországon is erős a kereslet a ritka LEGO-k iránt. A Vaterán évente több ezer LEGO-termék cserél gazdát, a legértékesebb darabok pedig bőven hatszámjegyű összegekért kelnek el. A legnagyobb összegeket nem a limitált dolgozói készletekért adják – bár ezek is népszerűek. A LEGO 2008 óta ajándékoz meg saját munkatársait egyedi, kereskedelmi forgalomba nem kerülő szettekkel, gyakran ünnepek vagy vállalati jubileumok alkalmával. Ezek közé tartozik például a 2024-es dolgozói készlet is, amelyben a magyar turulmadár is helyet kapott. Ez a szett a Vaterán 45 ezer forintért talált gazdára, míg egy 2012-es Ole Kirk's House dolgozói készlet korábban közel 200 ezer forintért kelt el. A piactér legdrágább tranzakcióit azonban nem ezek a limitált szettek vezetik. Az elmúlt két év egyik kiemelkedő eladása során egy több száz LEGO minifigurát tartalmazó gyűjtemény közel 1,1 millió forintért kelt el. A top 100 legdrágább eladás jelentős része 100 és 300 ezer forint közötti árkategóriába esett. A legnépszerűbb és legdrágábban értékesített készletek között továbbra is a Star Wars-tematikájúak dominálnak. Egy bontatlan Halálcsillag-szett közel 290 ezer forintért, míg egy Csillagromboló 250 ezer forintért talált új gazdára. Szintén jól szerepelnek: A klasszikus lovagváras és kalózos készletek – különösen a 70-es évek sárga kastélyai és a 80-as évek oroszlánlovagjai.

A modern filmes sorozatokhoz kapcsolódó szettek, például A Karib-tenger kalózai. A felnőtteknek szánt szériák (mint a Creator Expert, Architecture vagy Icons) is gyakran felbukkannak, sokszor a bolti ár alatt. Egy több mint 9000 darabos LEGO Titanic például 230 ezer forintért, míg a közel másfél méteres Eiffel-torony 140 ezer forintért kelt el. Nemcsak a készletek, hanem a kiegészítők is értékesek lehetnek: egy régi építési útmutatókat és eredeti dobozokat tartalmazó csomag több mint 220 ezer forintért ment el. Érdekesség, hogy a Vaterán kisebb mennyiségben még a rendszerváltás előtti SEKO és PEBE márkájú LEGO-klónok is fel-felbukkannak – jellemzően olcsóbban, de retró értékük miatt ezek is keresettek a gyűjtők körében.

Címlapkép: Getty Images

