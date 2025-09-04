2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
Televíziós kamera rögzíti a reklámeseményt. Fókuszban a kamera, az operátor és az esemény elmosódott.
Szórakozás

Újabb bírság cunamit indított az NMHH: mélyen zsebbe nyúlós büntetést kapott sok magyar csatorna

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 12:03

Újabb műsorkészítési támogatások odaítéléséről döntött a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa. A testület az első őszi ülésén többek között médiaszolgáltatók hatósági szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítését vizsgálta, illetve reklámok hangerejével kapcsolatban indított eljárásokat zárt le.

Mintegy 90 millió forintot ítélt meg a Médiatanács 27 rádiós médiaszolgáltató számára hír- és magazinműsorok készítésére a RÁDIÓÁLLANDÓ2025 pályázati eljárás második fordulójában. A testület ugyanakkor az első őszi ülésén több médiafelügyeleti eljárást is indított, illetve zárt le.

Mivel a Best Radio Kft. által működtetett 100,7 – Best FM a 2025. május 20–26. közötti műsorhéten megsértette a Médiatanáccsal az Eger 100,7 MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozóan kötött, hatósági szerződésében rögzített kötelezettségeit, a testület a jogsértés ismételtségére tekintettel a médiaszolgáltatót 260 ezer, a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét pedig 90 ezer forint bírsággal sújtotta. A hatósági szerződés szerinti kötelezettségeinek vélelmezett megsértése miatt a Paks FM (Paks 96,3 MHz) médiaszolgáltatójával, a Paks FM Kft.-vel szemben is eljárást indított a Médiatanács, a 2025. június 20–26-i műsorhét ellenőrzése alapján.

Két médiaszolgáltató is megsértette a reklámok hangerejére vonatkozó törvényi rendelkezést: a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. az M1 állandó médiaszolgáltatásán 2025. április 11-én és május 12-én, az M5-ön pedig 2025. április 17-én – összesen tehát három alkalommal – sértette meg a reklám, a televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint az azok közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó szabályt, míg az ATV Zrt. az ATV állandó médiaszolgáltatásán 2025. május 21-én egy alkalommal követte el ezt a jogsértést. A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-t összesen 180 ezer forint bírsággal sújtotta, az ATV Zrt.-re pedig 50 ezer forint bírságot rótt ki, emellett a jogsértés ismételtségére tekintettel az ATV Zrt. vezető tisztségviselőjét 10 ezer forint bírság megfizetésére kötelezte. Több médiaszolgáltató is megsérthette a klasszifikációs rendelkezéseket 2025. május 8–31. között egy telekommunikációs reklám közreadásával, ezért ezekkel szemben a testület eljárást indított.

A cseh joghatóság alá tartozó AMC Networks az általa üzemeltetett Filmcafe Hungary állandó médiaszolgáltatáson 2025. május 5-én 16 óra 15 perces kezdettel közreadott „Utánunk a tűzözön” című műsorszámot korhatárjelölés nélkül sugározta. A film azonban a magyar szabályozás szerint a IV. korhatár-kategóriába (tizenhat éven aluliaknak nem ajánlott) tartozik, emiatt csak 21 óra után lehetett volna közzétenni, ezért a médiaszolgáltató egy alkalommal megsérthette a műsorszámok korhatár-besorolására és sugárzási időpontjára vonatkozó rendelkezéseket. A hatóság értesítette a cseh médiahatóságot (RRTV) a vélelmezett jogsértésről, egyúttal felkérte a szükséges intézkedések megtételére. Az RRTV az NMHH jelzése nyomán felhívta a médiaszolgáltatót, hogy tegyen eleget a magyar korhatárkategória-jelzések használatára és a megfelelő sugárzási időpont megválasztására vonatkozó előírásnak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogy az ülésekről készült jegyzőkönyvek, illetve valamennyi határozat is – a legfrissebbek a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak.
Címlapkép: Getty Images
