Magyar forint háttérben.
Tízmilliókkal tartozhat saját embereinek a legendás sportriporter, Héder Barna: már végrehajtás is indult

Pénzcentrum
2025. szeptember 3. 10:13

A tavalyi nyári olimpia után nem kapták meg a járandóságukat a vívóközvetítésben dolgozó szakemberek, ezért végrehajtást is indítottak. A volt sportriporter közben állítja, hogy ki lesznek fizetve a pénzek.

50 millió forintra is rúghat az a tartozás, amelyet Héder Barna, korábbi F1-es kommentátor és televíziós műsorvezető halmozott fel saját kollégáival szemben - erről ír a Nemzeti Sport. A lap úgy tudja, hogy az olimpiai vívóversenyeket már 1996 óta rendező és közvetítő Héder cége már a tavalyi, Párizsban rendezett olimpia utáni járandóságot nem fizette ki.

A közvetítésben dolgozó alkalmazottak, szakemberek végrehajtást is indítottak Héder cége ellen, az azonban feltárta, hogy a cég vagyona nem fogja fedezni a kártérítési igényeket, nem is beszélve a kamatokról. A végrehajtók helyszíni szemlét is tartottak a cég telephelyén, ott azonban semmit nem találtak. 

A Nemzeti Sport elérte Hédert, aki azt mondta, hogy a tartozásokat természetesen ki fogja fizetni, a folyamat azonban "a nyári szabadságok miatt megakadt". A még mindig a pénzükre váró dolgozók közben levélben fordultak az olimpiai közvetítéseket felügyelő NOB-servhez, remélve, hogy ők tudnak valamit segíteni.
Címlapkép: Getty Images
