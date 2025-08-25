2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
Drezda, Németország - 2013. október 24: A Deutsche Telekom AG (angolul: German Telecom) egy német távközlési vállalat, amelynek székhelye Bonnban van, és amely Európa egyik legnagyobbja. a vállalat műszaki hálózatokkal (ISDN, DSL, Sate
Három napos káosz jön: leáll a net, a tv és a telefon több magyar városban

Pénzcentrum
2025. augusztus 25. 18:51

A Magyar Telekom közlése szerint augusztus 25. és 27. között több városban és kisebb településen időszakosan szünetelnek a szolgáltatásaik. Az érintetteknek néhány órás kimaradásokra kell számítani.

A Magyar Telekom tájékoztatása alapján augusztus 25-én, 26-án és 27-én az ország több pontján átmeneti szolgáltatáskiesés várható. A tervezett munkálatok idején az ügyfeleknek néhány órára szünetelhet a televízió-, az internet- és a telefonszolgáltatás.

A kimaradások Budapest bizonyos kerületei mellett több nagyvárost is érintenek, köztük Debrecent, Pécset, Székesfehérvárt és Szombathelyt, valamint kisebb településeken is tapasztalhatnak fennakadást az előfizetők.

A pontos ütemezést és a teljes listát a Telekom hivatalos weboldalán tették közzé, így a felhasználóknak érdemes előzetesen tájékozódniuk a várható leállásokról.
Címlapkép: Getty Images
#internet #televízió #telefon #magyar telekom #telekom #leállás #szolgáltatás

