Három napos káosz jön: leáll a net, a tv és a telefon több magyar városban

A Magyar Telekom közlése szerint augusztus 25. és 27. között több városban és kisebb településen időszakosan szünetelnek a szolgáltatásaik. Az érintetteknek néhány órás kimaradásokra kell számítani.

A Magyar Telekom tájékoztatása alapján augusztus 25-én, 26-án és 27-én az ország több pontján átmeneti szolgáltatáskiesés várható. A tervezett munkálatok idején az ügyfeleknek néhány órára szünetelhet a televízió-, az internet- és a telefonszolgáltatás.

A kimaradások Budapest bizonyos kerületei mellett több nagyvárost is érintenek, köztük Debrecent, Pécset, Székesfehérvárt és Szombathelyt, valamint kisebb településeken is tapasztalhatnak fennakadást az előfizetők.

A pontos ütemezést és a teljes listát a Telekom hivatalos weboldalán tették közzé, így a felhasználóknak érdemes előzetesen tájékozódniuk a várható leállásokról.