A részvénypiac forgalma 10,5 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama a Magyar Telekom kivételével csökkent az előző napi záráshoz képest.
Három napos káosz jön: leáll a net, a tv és a telefon több magyar városban
A Magyar Telekom közlése szerint augusztus 25. és 27. között több városban és kisebb településen időszakosan szünetelnek a szolgáltatásaik. Az érintetteknek néhány órás kimaradásokra kell számítani.
A Magyar Telekom tájékoztatása alapján augusztus 25-én, 26-án és 27-én az ország több pontján átmeneti szolgáltatáskiesés várható. A tervezett munkálatok idején az ügyfeleknek néhány órára szünetelhet a televízió-, az internet- és a telefonszolgáltatás.
A kimaradások Budapest bizonyos kerületei mellett több nagyvárost is érintenek, köztük Debrecent, Pécset, Székesfehérvárt és Szombathelyt, valamint kisebb településeken is tapasztalhatnak fennakadást az előfizetők.
A pontos ütemezést és a teljes listát a Telekom hivatalos weboldalán tették közzé, így a felhasználóknak érdemes előzetesen tájékozódniuk a várható leállásokról.
A legnépszerűbb online megrendelt termékeknek az iskolatáskák, füzetek, illetve az írószerek számítanak.
A Lidl augusztus 28-tól mindössze 1199 forintért árulja az idei Magyarország Cukormentes Tortáját. A Magyar Cukrász Ipartestület közleményben reagált a lépésre
Augusztus 28-tól mindössze 1199 forintért kínálja a Lidl Magyarország az év Cukormentes Tortáját.
Magyarország világviszonylatban is nagy tésztaleves-fogyasztónak számít: évente 40 millió tésztalevest fogyasztunk el, ezzel benne vagyunk a TOP50-ben.
A digitális marketing dominanciája ellenére a fizikai formátumok maradtak a vásárlók preferált csatornái az élelmiszer és kiskereskedelmi ajánlatok fogadására.
Komoly érvágás lehet a hazai kereskedelmi szektornak a végül valóban elfogadott, a plázastopról szóló rendelet.
Kemény üzenetet küldtek a magyar boltok az árrésstop meghosszabbítása után: súlyos károkat okoz az intézkedés
Az Országos Kereskedelmi Szövetség több alkalommal felhívta a figyelmet az árrésszabályozás gazdaságot erodáló, szétporlasztó hatásáról.
Orbán Viktor hivatalos csatornák helyett Harcosok Klubja nevű zárt Facebook-csoportban jelentette be először azt a fontos kormányzati lépést, hogy meghosszabbítják az árrésstopot.
Iparági források szerint a Mol elégedetlen a hulladékkoncessziót 35 évre elnyerő leányvállalat teljesítményével.
A Lidl Németországban, Baden-Württemberg tartományban, Lauffen am Neckar településen indította el legújabb üzletkoncepciójának próbaüzemét.
Hétfőn már senki nem engednek be a Zara egyik budapesti egységébe, és ezt is csak egyetlen lapon közölték a bolt kirakatában.
Figyelem! Radioaktív szennyezést találtak egy slágerélelmiszerben: azonnal visszahívták a boltokból a terméket
Az amerikai élelmiszerbiztonsági hatóság (FDA) figyelmeztetést adott ki bizonyos Walmart áruházakban forgalmazott fagyasztott garnélarák fogyasztásával kapcsolatban.
Az infláció és a megugró árak miatt világszerte, így Magyarországon is egyre gyakoribbak a bolti lopások, miközben rohamosan terjednek az önkiszolgáló kasszák. Ez pedig rossz...
Idén sem maradt el a Szent István-napi forgatag, ám a résztvevők közül sokakat inkább az árak sokkoltak, mint a programok.
A Labubu babák iránti kereslet világszerte olyan mértékű, hogy a Pop Mart napi 10 milliós eladást jósol.
Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén szinte minden nagyobb üzlet zárva tart Magyarországon.
Az elmúlt 12 hónapban a vásárlók több mint 8,5 millió darab kenyeret és péksüteményt rendeltek.
Az idén szerdára eső augusztus 20-ai héten sokan vesznek ki szabadságot, így nemcsak az államalapítást ünnepelhetik, hanem a nyár egyik utolsó nagy pihenési lehetőségével is...
