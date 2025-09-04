2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
Franciaország. Seine et Marne. Közelkép egy gyönyörű részleges holdfogyatkozásról. A kép május 16-án, helyi idő szerint 5.00 órakor készült.
Nem mindennapi égi jelenség lesz vasárnap: ezek az őszi vörös Hold titkai

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 21:33

Teljes holdfogyatkozás várható szeptember 7-én, amikor a Hold vöröses színben lesz látható a keleti égbolton, miközben áthalad a Föld árnyékán - számolt be a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

A szeptemberi hónap egyik legkülönlegesebb csillagászati eseménye közeleg: szeptember 7-én, vasárnap teljes holdfogyatkozás lesz látható, amikor a Hold a Föld árnyékába kerül, és jellegzetes vöröses színben tűnik fel az égbolton.

A holdfogyatkozások különböző típusai - teljes, részleges vagy félárnyékos - attól függnek, hogy égi kísérőnk milyen mértékben lép be a Föld árnyékába. A jelenség nem minden hónapban következik be, mivel a Hold keringési síkja több mint 5 fokkal hajlik a Föld keringési síkjához képest. Ha a két égitest azonos síkban keringene, minden teliholdkor holdfogyatkozást, két héttel később pedig napfogyatkozást láthatnánk.

A teljes holdfogyatkozás során a Hold nem teljesen sötétül el, hanem vöröses árnyalatot kap. Ennek oka a Rayleigh-szórás jelensége, ugyanaz, ami miatt az ég kék színű. A Föld légköre a kék fényt erősebben szórja, míg a vörös fény jobban áthatol rajta. A légkör fénytörése miatt a vöröses fénysugarak bekerülnek a Föld árnyékába, és ezek világítják meg a Holdat, létrehozva a jellegzetes vörös színt.

A szeptember 7-i holdfogyatkozás Magyarországról is jól megfigyelhető lesz. A Hold 19:12 körül kel fel a Svábhegyi Csillagvizsgálóból nézve, ekkor már 73%-ban a Föld árnyékában lesz. A teljes fogyatkozás 19:31-kor kezdődik, és 20:53-ig tart, összesen 82 percig. A maximális fedettség 20:12-kor várható, amikor a Hold 9,5 fokkal lesz a horizont felett. A részleges holdfogyatkozás 21:57-ig tart, ekkorra a Hold már 24 fokos magasságban lesz látható a délkeleti égen.

A holdfogyatkozás különleges kísérőjelensége lesz, hogy a vörös Hold elfedi a HD 218221 jelű csillagot, amely 19:57-kor bukkan elő mögüle. A 9,0 magnitúdós csillag megfigyeléséhez távcső szükséges, de a fogyatkozás miatt a Hold fényessége jelentősen csökken, így a csillag láthatóvá válik. Később, 23:30-kor a Hold elfedi a fí Aquarii csillagot is, amely 4,3 magnitúdós fényességével normál körülmények között szabad szemmel is látható lenne, de a telehold fénye miatt megfigyeléséhez nagyobb távcső szükséges.

Címlapkép: Getty Images
