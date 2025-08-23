2025. augusztus 23. szombat Bence
22 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lucky four leaf clover close-up in clover field. The green plant leaf shape is a good luck charm symbol in nature, representing the search for rare good luck and aspirations of discovering good fortune and wealth. The horizontal compos
Szórakozás

Szerencsétlenül indul a hétvége a magyarok számára: csak 16 ezren örülhetnek, de ők sem soknak

Pénzcentrum
2025. augusztus 23. 08:50

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/34. heti, pénteki nyerőszámait. Telitalálat nem született, a legnagyobb nyereménynek 20 külföldi játékos örülhet, ők 5+0 találatot értek el és 23,7 millió forintot nyertek. A magyaroknak nem volt ekkora szerencséje, a legmagasabb nyeremény elérő játékosnak is csak 4+2 találata volt, ami másfél millió forintot fizet.  További 16 528 magyar játékos összesen több mint 43 millió forintot nyert.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben a 34. játékhéten, pénteken:

3, 14, 16, 22, 34; 7, 10.

A legmagasabb nyeremény a III. nyerőosztályban született: 20 külföldi játékos 23 731 440 millió forintot, nyert 5+1 találattal. A magyaroknak most nem volt szerencsés hete: a legmagasabb nyeremény hazánkban mindössze 1 565 760 forint volt a 4+2 találatért és ezt is csak egyetlen játékos érte el. További 16 528 magyar játékos összesen csak 43,5 millió forintot nyert.

Közben az Eurojackpot főnyereménye egyre nő, 5+2 találatos szelvény nem volt Magyarországon 282 sorsolás óta! Így

a következő sorsoláson, kedden már 16,2 milliárd forint lesz a tét.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az Eurojackpoton jelenleg 860 forintba kerül egy játék, ez mindig változik attól függően, milyen gyenge a forint.

Eurojackpot adózás 2025: ennyi adó fizetendő a nyeremény után
EZ IS ÉRDEKELHET
Eurojackpot adózás 2025: ennyi adó fizetendő a nyeremény után
Mik az Eurojackpot adózás szabályai Magyarországon? Mennyi az Eurojackpot nyeremény forintban és mennyi a különbség a bruttó nyeremény és az Eurojackpot nettó nyeremény között?

 

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #szerencsejáték #eurojackpot #lottósorsolás #nyerőszámok #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #pénzcentrum lottószámok #eurojackpot lottó #eurojackpot nyertes

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:50
08:04
07:45
06:02
22:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 23.
Különleges temetés 2025-ben: ennyibe kerül a hajós temetés, légi temetés, erdei temetés
2025. augusztus 22.
Nesze neked "albán" fagylalt: súlyos dolog derült ki a magyar fagyizókról
2025. augusztus 22.
Brutál árak lesznek a kedvelt őszi kirándulóhelyen 2025-ben: 600 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
2025. augusztus 22.
Ezt a 15 szakmát 2030-ra kinyírja a mesterséges intelligencia: milliónyi munkahely tűnhet el?
2025. augusztus 23.
Nyugdíj utalás 2025 szeptember: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a szeptemberi nyugdíj
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 23. szombat
Bence
34. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kész, vége: így tényleg elmaradhat az augusztus 20-i budapesti tűzijáték, a számok nem hazudnak
2
4 hete
Elbukhatja nyereményét az Ötöslottó új milliárdosa: még nem dőlhet hátra, a lényeg most jön a nyertesnek
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
4
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 29. játékhéten
5
1 hónapja
Megrendítő részletek Schmuck Andor utolsó napjairól: nehezen mozgott, a cipőjét sem tudta felhúzni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árfolyamkockázat
A devizában lévő pénzügyi eszközök tulajdonosainak abból fakadó kockázata, hogy az árfolyam elmozdulásával az általuk tartott eszköz hazai fizetőeszközben kifejezett értéke megváltozik. A deviza pénzügyi eszközök (például deviza, értékpapír, kötvény, részvény, váltó) forintban számolt értéke az árfolyam elmozdulásával változik. Befektetéseknél hozamon felüli extra jövedelem, de akár veszteség is keletkezhet miatta.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 23. 08:04
Nyugdíj utalás 2025 szeptember: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a szeptemberi nyugdíj
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 23. 06:02
Különleges temetés 2025-ben: ennyibe kerül a hajós temetés, légi temetés, erdei temetés
Agrárszektor  |  2025. augusztus 23. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2025.08.23. szombat