Szerencsétlenül indul a hétvége a magyarok számára: csak 16 ezren örülhetnek, de ők sem soknak

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/34. heti, pénteki nyerőszámait. Telitalálat nem született, a legnagyobb nyereménynek 20 külföldi játékos örülhet, ők 5+0 találatot értek el és 23,7 millió forintot nyertek. A magyaroknak nem volt ekkora szerencséje, a legmagasabb nyeremény elérő játékosnak is csak 4+2 találata volt, ami másfél millió forintot fizet. További 16 528 magyar játékos összesen több mint 43 millió forintot nyert.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3.

Az Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben a 34. játékhéten, pénteken:

3, 14, 16, 22, 34; 7, 10.

A legmagasabb nyeremény a III. nyerőosztályban született: 20 külföldi játékos 23 731 440 millió forintot, nyert 5+1 találattal. A magyaroknak most nem volt szerencsés hete: a legmagasabb nyeremény hazánkban mindössze 1 565 760 forint volt a 4+2 találatért és ezt is csak egyetlen játékos érte el. További 16 528 magyar játékos összesen csak 43,5 millió forintot nyert.

Közben az Eurojackpot főnyereménye egyre nő, 5+2 találatos szelvény nem volt Magyarországon 282 sorsolás óta! Így

a következő sorsoláson, kedden már 16,2 milliárd forint lesz a tét.

Az Eurojackpoton jelenleg 860 forintba kerül egy játék, ez mindig változik attól függően, milyen gyenge a forint.

