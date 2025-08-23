Kihúzták a Skandináv lottó 2025/34. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Szerencsétlenül indul a hétvége a magyarok számára: csak 16 ezren örülhetnek, de ők sem soknak
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/34. heti, pénteki nyerőszámait. Telitalálat nem született, a legnagyobb nyereménynek 20 külföldi játékos örülhet, ők 5+0 találatot értek el és 23,7 millió forintot nyertek. A magyaroknak nem volt ekkora szerencséje, a legmagasabb nyeremény elérő játékosnak is csak 4+2 találata volt, ami másfél millió forintot fizet. További 16 528 magyar játékos összesen több mint 43 millió forintot nyert.
Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3.
Az Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben a 34. játékhéten, pénteken:
3, 14, 16, 22, 34; 7, 10.
A legmagasabb nyeremény a III. nyerőosztályban született: 20 külföldi játékos 23 731 440 millió forintot, nyert 5+1 találattal. A magyaroknak most nem volt szerencsés hete: a legmagasabb nyeremény hazánkban mindössze 1 565 760 forint volt a 4+2 találatért és ezt is csak egyetlen játékos érte el. További 16 528 magyar játékos összesen csak 43,5 millió forintot nyert.
Közben az Eurojackpot főnyereménye egyre nő, 5+2 találatos szelvény nem volt Magyarországon 282 sorsolás óta! Így
a következő sorsoláson, kedden már 16,2 milliárd forint lesz a tét.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az Eurojackpoton jelenleg 860 forintba kerül egy játék, ez mindig változik attól függően, milyen gyenge a forint.
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon
Augusztus 23-án kilenc látványos mérkőzésen, négy olimpikon, sztárok és világsztárok várják a bokszrajongókat.
Az augusztus 20-ai ünnepségsorozat keretében idén is megelevenedett a Budai Vár: több mint ezer kézműves, száz látványműhely és a hagyományőrző mesterségek kavalkádja várta a látogatókat.
Őszintén vallott testvéréről az Oasis fenegyereke: így talán még sosem beszélt egymásról a két Gallagher
Az Oasis 2024 augusztusában jelentette be újraegyesülését, 15 évvel azután, hogy 2009-ben feloszlottak.
Az űridőjárással összefüggő fizikai folyamatok kutatásával foglalkozó projekt indult a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont.
Az ünnepi tűzijáték hang- és fényhatásai az állatok számára komoly stresszt, sokkhatást jelenthetnek.
Mától lehet megkóstolni Magyarország tortáját és cukormentes tortáját a Szent István-napi programsorozat keretében a Magyar Ízek Utcájában.
Csodálatos égi jelenséget láthatsz szerda hajnalban: csak nagyon ritkán van ilyen, kár lenne kihagyni
Három bolygó, a Hold és több fényes csillag, valamint csillaghalmaz kerül közel egymáshoz augusztus 20-án hajnalban
Egyre több magyar település dönt úgy, hogy nem rendez tűzijátékot augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén.
Rózsa György, a televíziózás 60 éves jubileumát ünneplő legendás műsorvezető súlyos egészségügyi vészhelyzeten esett át.
Egy felmérés alapján a tűzijáték nemcsak kulturális és közösségi élmény, hanem generációkat összekötő ünnepi szimbólum is.
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.
Állatkertek Éjszakája 2025: mikor lesz az Állatkertek Éjszakája Győrben, mennyibe kerül az Állatkertek Éjszakája Miskolcon, milyen programokat hoz az Állatkertek Éjszakája Pécsen?
Az Eurojackpot 33. heti sorsolásán egy magyar játékos majd 54 millió forintot nyert az 5+0-ás nyerőosztályban.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/33. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a következő héten 145 millió forint lesz a tét.
Az énekes felépülése várhatóan több hetet vesz majd igénybe, így a koncertjei is más időpontban kerülnek megrendezésre.
Kádár szerint ez volt az első lépése egy hosszabb távú megújulási folyamatnak.
A magánszigetek világa nem mindig a nyugalom és a fényűzés színtere: néhányuk neve botrányok, bírósági ügyek és sötét történetek miatt égett be a köztudatba.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) 357 reklámot ellenőrzött a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok révén.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.