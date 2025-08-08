2025. augusztus 8. péntek László
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Image of the night sky in Scotland, as seen from Loch Thom.
Tech

Csodálatos égi jelenségek jönnek augusztusban: nagyon ritkán van ilyen, kár lenne kihagyni

Pénzcentrum
2025. augusztus 8. 16:45

Augusztusban számos látványos égi jelenség várja a csillagászat szerelmeseit, a teliholdtól kezdve egy ritka, hat bolygót felvonultató égi parádéig - gyűjtötte össze a National Geographic.

Augusztus 9-én figyelhetjük meg a teliholdat, amelyet az észak-amerikai hagyományok szerint "tokhal holdnak" is neveznek. A Hold napnyugtakor kel fel és egész éjszaka látható lesz, kiváló lehetőséget nyújtva a felszíni részletek megfigyelésére távcsövön vagy binokuláron keresztül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Augusztus 10-én éri el fényességének csúcspontját a 2 Pallas, a Naprendszer harmadik legnagyobb aszteroidája. A mintegy 318 mérföld átmérőjű égitest ekkor kerül oppozícióba, vagyis a Földről nézve a Nappal ellentétes oldalra, így egész éjszaka megfigyelhető lesz a Delphinus csillagképben, bár észleléséhez távcső vagy nagy teljesítményű binokuláris szükséges.

Ugyanezen időszak körül, augusztus 10. környékén egy ritka bolygóparádé is látható lesz: a Merkúr, a Vénusz, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz egyszerre jelenik meg az égbolton. Bár a NASA szerint az ilyen bolygósorakozók nem rendkívül ritkák, a hat bolygó együttes megjelenése különleges eseménynek számít.

A Perseidák meteorraj augusztus 12-13-án éri el csúcspontját. Bár ideális körülmények között akár óránként 100 hullócsillag is megfigyelhető lenne, idén a 84 százalékos fényességű fogyó Hold jelentősen csökkenti majd a látható meteorok számát.

Augusztus 19-én a Merkúr eléri legnagyobb nyugati kitérését, vagyis látszólag ekkor kerül legtávolabb a Naptól az égbolton, ami az év egyik legjobb lehetősége a bolygó megfigyelésére. Ugyanekkor a Vénusz és a Jupiter is látható lesz a hajnali égbolton.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Augusztus 21-én hajnalban a fogyó Hold, a Merkúr, a Vénusz és a Jupiter közel kerül egymáshoz, látványos égi tablót alkotva a keleti égbolton, napfelkelte előtt.

Augusztus 23-án újhold lesz, ami ideális feltételeket teremt a csillagászati megfigyelésekhez. A holdfény hiánya lehetővé teszi távoli galaxisok, ködök és az utolsó Perseida meteorok megfigyelését is. Ez az időszak egyben az Androméda-galaxis megfigyelésének kezdete is az északi féltekén.

Augusztus 26-án napnyugta után a nyugati égbolton a fogyó Hold és a Mars találkozását figyelhetjük meg, mindössze 2,5 fokos távolságban egymástól. Bár a Mars jelenleg halványabb a szokásosnál pályahelyzete miatt, vöröses színe szabad szemmel is jól látható.
Címlapkép: Getty Images
#nap #tudomány #hold #űr #égi jelenség #merkúr #vénusz #jupiter #csillagászat

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:33
17:17
17:03
16:45
16:38
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 8.
Ez a 3 hazai régió a 2025-ös nyár legnagyobb vesztese: hiába a turistaáradat, ide alig megy valaki
2025. augusztus 8.
Tízszerezte a pénzét, aki időben lépett: nem vicc, ez az utóbbi 25 év sztárbefektetése, 1075% hozammal
2025. augusztus 8.
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
2025. augusztus 8.
Dúl a lakáspánik Budapesten és a nagyvárosokban: itt még most is emberi árból megoldható az albérlet
2025. augusztus 8.
Elképesztő, amit Trump művel: kitúrhatja a helyéről a világ egyik legnagyobb hatalmú cégvezetőjét
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 8. péntek
László
32. hét
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Sorra tűnnek el a pénzek magyar bankszámlákról: minden egy irányba mutat
2
2 hónapja
Sorban ürítik ki a magyarok bankszámláit: minden szál ide mutat, óriási a ramazuri
3
1 hónapja
Sorra ürítik le a magyarok bankszámláit: óriási a vész, ide futnak a szálak
4
2 hónapja
Csalók élnek vissza a Gondosóra és az egyik hazai mobilszolgáltató nevével
5
1 hónapja
Fontos változás az OTP ügyfeleinek: mostantól így tudnak fizetni a bankkártyájukkal
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nyíltvégű befektetési alap
határozatlan időre létrejött pénzügyi alap, amely az általa összegyűjtött pénzeket befekteti. Bármikor lehet ki és befizetni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 8. 16:03
Tízszerezte a pénzét, aki időben lépett: nem vicc, ez az utóbbi 25 év sztárbefektetése, 1075% hozammal
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 8. 14:45
Elképesztő, amit Trump művel: kitúrhatja a helyéről a világ egyik legnagyobb hatalmú cégvezetőjét
Agrárszektor  |  2025. augusztus 8. 17:29
Komoly segítséget kapnak a gazdák itthon: ezt ki kellene használni