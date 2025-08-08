Ez a hullócsillagok hónapja, ilyenkor figyelhető meg a leginkább a Perseidák meteorraj, de hajnali együttállások, valamint bolygó- és holdészlelések lehetősége is elénk tárul.
Csodálatos égi jelenségek jönnek augusztusban: nagyon ritkán van ilyen, kár lenne kihagyni
Augusztusban számos látványos égi jelenség várja a csillagászat szerelmeseit, a teliholdtól kezdve egy ritka, hat bolygót felvonultató égi parádéig - gyűjtötte össze a National Geographic.
Augusztus 9-én figyelhetjük meg a teliholdat, amelyet az észak-amerikai hagyományok szerint "tokhal holdnak" is neveznek. A Hold napnyugtakor kel fel és egész éjszaka látható lesz, kiváló lehetőséget nyújtva a felszíni részletek megfigyelésére távcsövön vagy binokuláron keresztül.
Augusztus 10-én éri el fényességének csúcspontját a 2 Pallas, a Naprendszer harmadik legnagyobb aszteroidája. A mintegy 318 mérföld átmérőjű égitest ekkor kerül oppozícióba, vagyis a Földről nézve a Nappal ellentétes oldalra, így egész éjszaka megfigyelhető lesz a Delphinus csillagképben, bár észleléséhez távcső vagy nagy teljesítményű binokuláris szükséges.
Ugyanezen időszak körül, augusztus 10. környékén egy ritka bolygóparádé is látható lesz: a Merkúr, a Vénusz, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz egyszerre jelenik meg az égbolton. Bár a NASA szerint az ilyen bolygósorakozók nem rendkívül ritkák, a hat bolygó együttes megjelenése különleges eseménynek számít.
A Perseidák meteorraj augusztus 12-13-án éri el csúcspontját. Bár ideális körülmények között akár óránként 100 hullócsillag is megfigyelhető lenne, idén a 84 százalékos fényességű fogyó Hold jelentősen csökkenti majd a látható meteorok számát.
Augusztus 19-én a Merkúr eléri legnagyobb nyugati kitérését, vagyis látszólag ekkor kerül legtávolabb a Naptól az égbolton, ami az év egyik legjobb lehetősége a bolygó megfigyelésére. Ugyanekkor a Vénusz és a Jupiter is látható lesz a hajnali égbolton.
Augusztus 21-én hajnalban a fogyó Hold, a Merkúr, a Vénusz és a Jupiter közel kerül egymáshoz, látványos égi tablót alkotva a keleti égbolton, napfelkelte előtt.
Augusztus 23-án újhold lesz, ami ideális feltételeket teremt a csillagászati megfigyelésekhez. A holdfény hiánya lehetővé teszi távoli galaxisok, ködök és az utolsó Perseida meteorok megfigyelését is. Ez az időszak egyben az Androméda-galaxis megfigyelésének kezdete is az északi féltekén.
Augusztus 26-án napnyugta után a nyugati égbolton a fogyó Hold és a Mars találkozását figyelhetjük meg, mindössze 2,5 fokos távolságban egymástól. Bár a Mars jelenleg halványabb a szokásosnál pályahelyzete miatt, vöröses színe szabad szemmel is jól látható.
