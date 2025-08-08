Augusztusban számos látványos égi jelenség várja a csillagászat szerelmeseit.
Ne maradj le, csodálatos égi jelenség várható: minden, amit a Perseidákról tudni kell
A nyár legismertebb és leglátványosabb meteorraja a Perseidák, augusztus 12-én hajnalban éri el maximumát, óránként 50-70 hullócsillaggal. A HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (HUN-REN CSFK) kutatóinak segítségével most összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a meteorrajról.
Augusztus közepén érkezik az év legismertebb, és a nyár leglátványosabb meteorraja. Aki egyszer már látta, tudja, miért különleges. Fényes, gyors meteorok tucatjai szelik át az eget, a raj a maximum idején óránként akár 100 hullócsillagot is produkálhat.
Mikor érdemes felnézni az égre?
Várhatóan augusztus 12-én hajnalban lesz a rajból származó csillaghullás a legsűrűbb. Fontos azonban hozzátenni, hogy a következő telihold augusztus 10-én lesz, így a meteorraj maximumának idején is még erősen bevilágítja az égboltot, csökkenti a látható meteorok számát. A meteorok sebessége elérheti az 59 km/s-t, és optimális észlelési körülmények mellett egyetlen megfigyelő akár 50-70, de akár 100 meteort is láthatna óránként.
Aki nem szeretne hajnalig fent maradni, az se keseredjen el: a Perseidák radiánsa már este 22 órakor is 25° magasan jár, így egész éjszaka láthatunk hullócsillagokat. Sőt, a Perseidák aktivitása idén július 17-től augusztus 24-ig tart, így a maximum előtt és után is megpillanthatunk szép Perseida meteorokat.
Merre kell nézni?
Augusztus 12-én a meteorraj radiánsa – vagyis a hullócsillagok visszavetített látszólagos égi kiindulási pontja – az északkeleti égbolt felé, körülbelül 65° magasan lesz, a Perseus csillagképben, ami ideális pozíció a megfigyeléshez. A kutatók hozzáteszik, az éjszaka folyamán egész idő alatt a horizont felett lesz majd a meteorraj, így a teljes éjszakán át követhető a jelenség.
Hogyan figyeljük meg a meteorrajt?
A hullócsillagok szabad szemmel látszanak, nem kell távcső a megfigyelésükhöz. Ahogy lenni szokott, különösen sötét, fényszennyezéstől mentes helyről nézve szépek, és a meteorok az égbolt bármelyik részén feltűnhetnek.
Lehető legjobb megfigyelés három lépésben:
- Válasszunk sötét, fényszennyezéstől mentes helyet.
- Augusztus 12-én hajnalban lesz a legintenzívebb a csillaghullás, bár fontos tudni azt is, hogy a holdfény miatt csak a fényesebb meteorok lesznek feltűnőek.
- Legyünk résen, a meteorok az égbolt bármely pontján felbukkanhatnak, nem csak a Perseus csillagkép közelében.
Augusztus 12-én az északkeleti égbolton hajnali négykor a Jupiter és a Vénusz alig 1 fokra lesznek egymástól. A két legfényesebb bolygó egy erőteljes fénnyel világító „csillagpárost” formáz majd, közel 15 fokkal a látóhatár felett. A páros szerencsére még augusztus 11-én és 13-án is látványos közelségben megfigyelhető. Ha rászánjuk tehát az éjszakát a hullócsillagvadászatra, érdemes megvárni a hajnalt is – fogalmaznak a csillagászok.
