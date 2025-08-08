2025. augusztus 8. péntek László
I went out to take a picture of the Gemini meteor shower.I shot at the coast of the outer tassel of Chiba prefecture in Japan.Because the moon was thin on this day, the sky was dark and it was a condition suitable for seeing the me
Ne maradj le, csodálatos égi jelenség várható: minden, amit a Perseidákról tudni kell

Pénzcentrum
2025. augusztus 8. 21:01

A nyár legismertebb és leglátványosabb meteorraja a Perseidák, augusztus 12-én hajnalban éri el maximumát, óránként 50-70 hullócsillaggal. A HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (HUN-REN CSFK) kutatóinak segítségével most összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a meteorrajról.

Augusztus közepén érkezik az év legismertebb, és a nyár leglátványosabb meteorraja. Aki egyszer már látta, tudja, miért különleges. Fényes, gyors meteorok tucatjai szelik át az eget, a raj a maximum idején óránként akár 100 hullócsillagot is produkálhat.

Mikor érdemes felnézni az égre? 

Várhatóan augusztus 12-én hajnalban lesz a rajból származó csillaghullás a legsűrűbb. Fontos azonban hozzátenni, hogy a következő telihold augusztus 10-én lesz, így a meteorraj maximumának idején is még erősen bevilágítja az égboltot, csökkenti a látható meteorok számát. A meteorok sebessége elérheti az 59 km/s-t, és optimális észlelési körülmények mellett egyetlen megfigyelő akár 50-70, de akár 100 meteort is láthatna óránként.

Aki nem szeretne hajnalig fent maradni, az se keseredjen el: a Perseidák radiánsa már este 22 órakor is 25° magasan jár, így egész éjszaka láthatunk hullócsillagokat. Sőt, a Perseidák aktivitása idén július 17-től augusztus 24-ig tart, így a maximum előtt és után is megpillanthatunk szép Perseida meteorokat.

Merre kell nézni? 

Augusztus 12-én a meteorraj radiánsa – vagyis a hullócsillagok visszavetített látszólagos égi kiindulási pontja – az északkeleti égbolt felé, körülbelül 65° magasan lesz, a Perseus csillagképben, ami ideális pozíció a megfigyeléshez.  A kutatók hozzáteszik, az éjszaka folyamán egész idő alatt a horizont felett lesz majd a meteorraj, így a teljes éjszakán át követhető a jelenség.

Hogyan figyeljük meg a meteorrajt? 

A hullócsillagok szabad szemmel látszanak, nem kell távcső a megfigyelésükhöz. Ahogy lenni szokott, különösen sötét, fényszennyezéstől mentes helyről nézve szépek, és a meteorok az égbolt bármelyik részén feltűnhetnek. 

Lehető legjobb megfigyelés három lépésben:

  • Válasszunk sötét, fényszennyezéstől mentes helyet.
  • Augusztus 12-én hajnalban lesz a legintenzívebb a csillaghullás, bár fontos tudni azt is, hogy a holdfény miatt csak a fényesebb meteorok lesznek feltűnőek.
  • Legyünk résen, a meteorok az égbolt bármely pontján felbukkanhatnak, nem csak a Perseus csillagkép közelében.

Augusztus 12-én az északkeleti égbolton hajnali négykor a Jupiter és a Vénusz alig 1 fokra lesznek egymástól. A két legfényesebb bolygó egy erőteljes fénnyel világító „csillagpárost” formáz majd, közel 15 fokkal a látóhatár felett. A páros szerencsére még augusztus 11-én és 13-án is látványos közelségben megfigyelhető. Ha rászánjuk tehát az éjszakát a hullócsillagvadászatra, érdemes megvárni a hajnalt is – fogalmaznak a csillagászok. 
