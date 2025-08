Beindul a Sztárbox: megvan, kik csapnak össze először, és mikor indul a ringháború

Az RTL bejelentette a Sztárbox új évadának első mérkőzéseit: szeptemberben indul a ringháború, ahol 32 ismert magyar sztár méri össze erejét. Kulcsár Edina, G.w.M, Radics Peti és még sokan mások kesztyűt húznak – a küzdelem pedig már az első adásban izgalmasnak ígérkezik.

A Sztárbox mezőnye idén is rendkívül változatos: zenészek, influenszerek, színészek és médiaszemélyiségek állnak ringbe, hogy megmutassák, nemcsak a reflektorfényben, hanem a küzdőtérben is megállják a helyüket. Az RTL szerint a szezon még csak most kezd igazán izgalmassá válni, és ez még csak a kezdet - írja az RTL.

A 2025-ös évadban négy súlycsoportban zajlanak majd a küzdelmek, a helyszín pedig ismét a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont lesz.

A szeptember 7-i nyitóadásban az alábbi párosítások várhatók:

Női könnyűsúly: Kulcsár Edina vs. Laky Zsuzsi

Férfi könnyűsúly: Molnár Tamás vs. Zdroba Patrik

Férfi középsúly: BSW Matyi vs. Ambrus Attila

Férfi nehézsúly: PSG Ogli vs. Molnár Gusztáv

A második adás szeptember 14-én érkezik, ahol újabb izgalmas összecsapások következnek:

Női könnyűsúly: Gáspár Evelin vs. Szorcsik Viki

Férfi könnyűsúly: Miller Dávid vs. Richter József

Férfi középsúly: Kamarás Iván vs. Lotfi Begi

Férfi nehézsúly: Radics Peti vs. Lakatos Laci