Hamarosan indul a jegyvásárlás DESH MVM Dome-os fellépésére: ez a gigantikus koncert zárja 2025-öt

DESH még idén év végén fellép az MVM Dome-ban - szúrta ki az Index. Most az ország legnagyobb befogadóképességű beltéri helyszínén december 19-én ad koncertet a népszerű zenész, két hónappal Azahriah visszatérő koncertjét követően. A koncertet nem mindennapi módon jelentették be: többen is láthattak egy hatalmas bannert húzó helikoptert, melyen az állt: DESH MVM Dome, 12. 19. A nem mindennapi hirdetésről hamar elterjedtek videók a neten.

DESH már többször megtöltötte a Budapest Parkot korábban, most pedig szintet lépett: kihagyva a Papp László Sportarénát, rögtön az MVM Dome-ban ad koncertet december közepén - írja a lap. Az előadót menedzselő Supermanagement, illetve maga DESH rejtélyes posztjai alatt már így is ment a találgatás, mire készül a zenész. Aztán feltűnt a helikopteres hirdetés, melyről a Balaton Park Circuiten és Budapesten is készült viedó. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! DESH MVM Dome 2025. december 19. A találgatások és a hirdetések felbukkanása után a rapper hétfő este a közösségi médiában is megosztotta a hírt. Így már biztos, két hónappal Azahriah triplakoncertje után DESH is fellép még az idén MVM Dome-ban. A zenész hétfő esti posztjából az is kiderült, hogy a jegyértékesítés augusztus 7-én, csütörtökön 14 órától indul.

Címlapkép: Getty Images

