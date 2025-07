Farkasházy Tivadar börtönben töltött napjairól vallott: "Nagyon rossz dolgom volt!"

Farkasházy Tivadar, az ország Teddyje, három éve Balatonfüreden él feleségével, Mimivel, és csak kéthetente látogat Budapestre. A humorista őszintén beszélt a fővárostól távoli életéről, szakmai múltjáról és a feleségével töltött mindennapjairól.

A humorista immár három éve Balatonfüreden él, és csak kéthetente jár Budapestre a rádiófelvételek miatt. Farkasházy elmondta, hogy Füredre költözésük oka felesége egészségi állapota és a város iránti szeretete volt. "Füreden nem a Farkasházy felesége volt, hanem a mindenki által szeretett Mimi. Sokat kirándult ott, mindenki ismerte. Az aranylakodalmunkat is ott tartottuk. Amikor megtudtam, hogy komoly probléma van vele, és gondozni kell, azonnal tudtam, hogy olyan helyen kell lennie, amit szeret" – magyarázza a humorista a Story-nak.

A humorista szerint felesége memóriája betegségei ellenére is kiváló, bár szavakat téveszt. Mindennapjaikat így jellemzi: "Ülünk egymás mellett. De közben sokat utazunk, mert bicikliversenyeket nézünk. Ezek igazi néznivalók, mert csodálatos tájakon tekernek át a versenyzők, és láthatjuk egész Európát. Mimivel rengeteg távoli helyen jártunk, de most már Tihany is az, pedig csak négy kilométerre van. Már csak lélekben utazunk."

Az interjú során Farkasházy felidézte baracskai börtönélményét is, ahová egy kiegyenlítetlen pénzbírság miatt vonult be néhány napra. "Egyébként ez egy tévedés volt, a büntetést ugyanis befizettem, de gondoltam, kipróbálom a rendszert. 1000 forintjával kellett volna leülnöm az 5000 forintos büntetést, miközben 7000 forintba kerülök naponta az államnak. De senkinek sem ajánlom ezt a megoldást, nagyon rossz dolgom volt" – emlékszik vissza, majd meglepő módon hozzáteszi, hogy a hétvégi sakkbajnokság miatt akár még maradt is volna.