Elárulta titkát a friss Michelin-csillagos étterem, a Pajta séfje: elképesztő recepteket talált ki

December 10-én este az Állami Operaházban tartották meg a MICHELIN Guide Díjátadó Gálát, ahol kiderül, mostantól egyel több csillagos étterme van Magyarországnak, az őriszentpéteri Pajta érdemelte ki az elismerést. Akács István, head chef a Pénzcentrumnak a siker titkáról mesélt, míg Elisabeth Boucher-Anselin, a Michelin külkapcsolati igazgatója hazánk gasztronómiai fejlődését méltetta.

Mint ahogy arról beszámoltunk, tegnap este, december 10-én, az Állami Operaházban tartották meg a MICHELIN Guide Díjátadó Gálát. Jó hír, hogy a hazai csillagos éttermek megőrizték kitüntetésüket, sőt, az idei évben, a tavalyival ellentétben, új csillagokat is kiosztottak.

Így tehát összesen 57 ajánlással, 11 Bib-Gourmand elismeréssel, 5 zöld Michelin-csillaggal, 8 egy Michelin-csillaggal és 2 két Michelin-csillaggal rendelkező étterme van Magyarországnak. Az eddigi csillaggal rendelkező éttermek mind megtartották elismeréseiket.

Az idei eredmények Újonnan egy MICHELIN-csillagos elismerésben részesült: Pajta

Újonnan MICHELIN-ajánlott étterem lett: Szaletly, Zazie Bistro, KOLLÁZS Brasserie&Bar, Teyföl, SHO Tihany, Füge, Cut&Barrel, VIRTU Restaurant, Alelí, Bilanx

Újonnan zöld MICHELIN-csillagot kapott: Natura Hill

Újonnan Bib Gourmand elismerésben részesült: Iszkor, N28, Goli, Platán Bisztró, Újváros Bisztró

Az Év szervize: N28 Wine&Kitchen

Az Év Sommelierje: Székely Mátyás, 42 Restaurant

Az Év Fiatal séfje: Lendvai Levente, Virtu Restaurant

Magyarország egy különleges hely

A gála másnapján összegyűlt az összes díjazott, hogy beszámoljanak, mit is jelent számukra ez az elismerés. Elisabeth Boucher-Anselin, a Michelin külkapcsolati igazgatója méltatta a hazai gasztronómiát. Mint a Pénzcentrumnak elmondta,

folyamatosan járom a világot, fedezem fel a gasztronómiai szcénákat, és azt kell, hogy mondjam, Magyarországnak vagy egyfajta különleges hangulata.

Arra a kérdésre, hogy fejlődik-e a magyar gasztronómia, azt válaszolta,

nemcsak fejlődik, hanem tele van meglepetésekkel. Nézzük meg a frissen kitüntetett Pajtát: ez tipikusan az a hely, ami nem csak igazi, de hiteles is. Hittek abban, amit csinálnak, mindent beleadtak, bátran kísérleteztek, fejlesztettek és most megkapták a Michelin-csillagot.

Jól látszik, nem kell feltétlenül egy nagyvárosban, frekventált helyszínen, nagy szállodában, elegáns helyen ahhoz, hogy kiérdemeld az elismerést. Egyszerűen csak a lehető legjobban kell dolgoznod a vendégeidért - fejtette ki, majd hozzátette:

a magyar gasztronómia ütemesen fejlődik, és a nemzetközi színtéren is megjelent, köszönhetően a séfek elkötelezettségének a minőség és a fenntarthatóság iránt, hiszen ne felejtsük el, immár 5 zöld Michelin-csillagos étterem van az országban, amiről tudni kell, hogy ezzel kapcsolatban nagyon szigorúak az elvárásaink.

Mostantól tehát 8 egy Michelin-csillaggal és 2 két Michelin-csillaggal rendelkező étterme van Magyarországnak, ami Elisabeth Boucher-Anselin szerint az ország lakosságához viszonyítva átlagos számnak tekinthető, sőt, talán az átlag felett van egy picivel.

Elisabeth Boucher-Anselin, a Michelin külkapcsolati igazgatója

Ahogy arról beszámoltunk, a szintén francia Gault&Millau étteremkalauz 2017-es kivonulása után hamarosan visszatér a magyar piacra, Elisabeth Boucher-Anselin ezt úgy kommentálta, nagyon örül az új versenytársnak, ez is azt bizonyítja, hogy a magyar gasztronómiai szcéna egyre érdekesebb és izgalmasabb. Ettől függetlenül úgy hiszi, hogy a Michelin kalauz módszertana a legerősebb, mert valóban független. Az anonim ellenőrök úgy végzik a munkájukat, ahogy akarják,az öt egyetemes kritérium alapján, és ez egyedülálló. Senki más nem csinálja így.

Pajta – Egy csipet Mexikó

A délelőtt főszereplője Akács István volt, aki 2023 áprilisától vezeti a friss csillagos Pajta konyháját. Mint a Pénzcentrumnak elmondta, nagyon szerették volna elnyerni az elismerést, mégis óriási volt a meglepetés, amikor a gálán kiderült, elhozták a csillagot. Hogy kik voltak a inspektorok, azt pontosan nem tudja, de rengeteg külföldi vendégük volt a nyáron, hiszen szerinte az, amit képviselnek, rengeteg hozzáértő vendéget vonz:

Annak ellenére, hogy helyi alapanyagokkal igyekszünk dolgozni az esetek jelentős részében, de a Mexikóban tanult technikákat is alkalmazom. Szerencsére a vendégkörünk nagyon nyitott az új ízekre, az első perctől nagyon szerették a kecskesajtos, medvehagymás empanadát, ami magyar is, és mexikói is.

Ezzel az elismeréssel a Pajta elért a csúcsra, nagy kérdés, innen merre tovább. István úgy fogalmazott, tulajodonképpen semmi nem változott, mennek tovább az úton, ugyanazzal a lelkesedéssel és elhivatottsággal, mint eddig.

Akács István, Head chef - Pajta

Mert valójában azzal érdemeltük ki ezt a sikert, hogy minden nap megküzdünk azért, hogy a vendégek jó élménnyel távozzanak. Ugyanakkor a csapatmunka is fontos része az elismerésnek, Flóra és Ferenc, a tulajdonosok a hátteret biztosítják, illetve segítik a munkánkat, még fel is szolgálnak, Király Zsolt üzletvezető pedig azért felel, hogy a vendégek az első perctől az utolsóig jól érezzék magukat. A konyhai csapat szerencsére egy összetartó, nagyon erős brigád, akik ugyan még nagyon fiatalok, de tényleg szeretnek jönni velünk azon az úton, amelyen járunk.

István bevallotta, kemény a konyhában, mivel szerinte csak úgy tudnak jól működni, ha tartják a klasszikus hierarchiát. A konyhán kívül azonban teljesen más a hangulat, mint barátok tudnak együtt működni. Egy vacsora nálunk olyan, mint a színház: egy komplex élmény, ami fel van építve elejétől a végéig, minden lépés gondosan meg van tervezve.

Képek: Gosztola Judit