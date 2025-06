Brutál gázsit vághat zsebre budapesti koncertjeiért a Metallica: hihetetlen, mi lehet a szerződésben

A Metallica budapesti koncertjeinek szerződéses részleteit nem árulják el a szervezők, de korábban a zenekar kikötötte például, hogy lehetőleg ne áruljanak alkoholt a bulijain, vagy legalábbis időben állítsák le a fogyasztást. A zenekar gázsija helyszíntől függően 1,5–2,2 millió dollár, azaz akár 777 millió forint is lehet.

Egyelőre csak olyan jegyet lehet venni a Metallica jövő évi budapesti koncertjeire, amely mind a két dátumra érvényes (állójegy például 98 ezerért, ülőjegyek 51 ezer és 107 ezer forint között), emellett még az extra VIP-élményt nyújtó csomagok is nyilvánosak, amelyek ára 179 ezer és 1,3 millió forint közé esik. Utóbbiért még a zenekar két tagjával is találkozhat az, aki hajlandó mélyen a zsebébe nyúlni. Emellett a jegy tulajdonosa az úgynevezett Snake Pitben, a színpad közepén elhelyezkedő, exkluzív, elkülönített állórészben nézheti végig a bulit, részt vehet egy vezetett produkciós túrán a Metallica egyik csapattagjával, fényképezkedhet a színpadon, részt vehet egy VIP-buliban a többi kiemelt vendéggel és számos aláírt relikviával is gazdagabb lesz.

A Blikk szerint a Metallica gázsija 1,5 és 2,2 millió dollár, azaz 530 és 777 millió forint között mozog, függően a koncerthelyszín nagyságától. Emellett a két koncertre kötelezően kötendő 5-5 milliós biztosítás is szerepel a szerződésben. A lap arról ír, a tagok kívánságlistája szerint mennyiségében nem kevés étellel és itallal kell készülniük a szervezőknek, a Metallica ugyanis a több mint 100 fős stábjának is kér ellátást. De egy pár doboz sörön kívül ugyanis semmilyen alkoholos italt nem kérnek. Sőt, ha rajtuk múlna, a közösség is józanul mulatna.

„A közbiztonság érdekében a Metallica nem javasolja az alkoholos italok árusítását a fellépések helyszínén. Azokon a helyszíneken, ahol alkoholos italok árusítása engedélyezett, a Metallica előírja, hogy az értékesítés az utolsó szünet végén véget érjen. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Metallica nem vállal felelősséget az alkohol árusításából eredő károkért” – állt a zenekarral kötött korábbi szerződésben, amelyről nem tudni, hogy a jövő évi turnéra is érvényes-e.

A szervező Live Nation a lap kérdésére közölte, a művészek beleegyezése nélkül semmilyen szerződést nem kommunikálnak.