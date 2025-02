Fogadási határidő: itt az Ötöslottó, Hatoslottó és Skandináv lottó feladási határideje online, telefonon, SMS-ben és a lottózókban

Ötöslottó, hatoslottó és skandináv lottó feladási határidő aszerint változik, hogy mikor esedékes a lottósorsolás - előtte pár órával már nem lehet fogadni. A lottó feladás telefonon, lottó feladása sms-ben, vagy a lottózókban személyesen sem tér el ettől. Mutatjuk, mi az aktuális ötös lottó és hatos lottó fogadási határidő, illetve a skandináv lottó feladási határideje. Azt is részletesen leírjuk, hogyan történik a fogadás SMS-ben, az Okoslottó aklakmazással, és az interneten keresztül.

Akár telefonról SMS-ben vagy alkalmazáson keresztül adjuk fel a lottószelvényt, akár a Szerencsejáték Zrt. honlapján keresztül, akár a lottózókban, az Ötöslottó, a Hatoslottó és a Skandináv lottó fogadási határideje megegyezik. Sőt, nemcsak az ötös, a hatos és a skandináv lottó feladási határideje van néhány órával a lottóhúzás előtt.

Lottó feladási határidő, a feladás határideje 2025-ben

Az alábbiakban feltüntetett fogadási határidő az egyes lottójátékoknál az esetek többségében irányadó. Vannak azonban rendkívüli napok, például ünnepnapok miatt változhat a lottósorsolások időpontja is. Ez esetben a lottó feladás határideje is változik, ezért ilyen esetben a megváltozott időpontokról a honlapon érdemes tájékozódni.

Ötöslottó feladási határidő szombat, az 5-ös lottó fogadás határideje

Az ötös lottó feladás határideje szombat 20:00-tól következő héten szombat 17:30-ig.

Hatoslottó feladási határidő vasárnap, a 6-os lottó fogadás határideje

A hatos lottó feladás határidő vasárnap 17:00-tól következő héten vasárnap 14:30-ig.

Skandináv lottó feladási határidő szerda, a skandi fogadás határideje

A skandináv lottó feladás szerda 21:30-tól következő héten szerda 19:00-ig lehetésges.

Luxos, Kenó, Puttó, Napi Mázli, Totó és Góltotó fogadási határideje

Luxor: szombat 20:00-tól következő héten szombat 14:00-ig.

szombat 20:00-tól következő héten szombat 14:00-ig. Kenó: hétfőtől szombatig 21:00-tól másnap 19:00-ig és hétvégén szombat 21:00-tól vasárnap 16:00-ig és vasárnap 17:00-tól hétfő 19:00-ig.

hétfőtől szombatig 21:00-tól másnap 19:00-ig és hétvégén szombat 21:00-tól vasárnap 16:00-ig és vasárnap 17:00-tól hétfő 19:00-ig. Puttó: hétfőtől vasárnapig 07:00-tól 23:50-ig.

hétfőtől vasárnapig 07:00-tól 23:50-ig. Napi Mázli: hétfőtől vasárnapig 00:00-tól 23:00-ig.

hétfőtől vasárnapig 00:00-tól 23:00-ig. Totó: hétfő 5:00-tól általában szombat 14:00-ig.

hétfő 5:00-tól általában szombat 14:00-ig. Góltotó: hétfő 5:00-tól általában szombat 14:00-ig.

Eurojackpot feladási határideje

Az Eurojackpot fogadásokat kedd 22:30-tól péntek 19:00-igés péntek 22:30-tól kedd 19:00-ig lehet megtenni.

Joker feladás határidő



A Joker fogadási ideje szombat 20:00-tól következő héten szombat 17:30-ig.

Tippmix fogadási határidő

első műsor: általában hétfő 0:05-től szerdán 23:50-ig

második műsor: általában csütörtök 0:05-től vasárnap 23:50-ig

Az egyes játékok nyitvatartását a Szerencsejáték Zrt. meghosszabbíthatja.

Lottó feladás telefonról, SMS-ben, online és a lottózókban

A lottózókban, a kijelölt értékesítőhelyeken, az értékesítő partnereknél és a postai értékesítőhelyeken is ugyanazok a feladási határidők évényesek, mint SMS-ben vagy online játéknál. A személyesen feladott szelvények esetén is a fenti fogadási határidőkkel érdemes számolni. Az értékesítőhelyek pontos helye megtalálható a Szerencsejáték Zrt. honlapján.

Lottó fogadás online, online lottó feladás

A fogadás lehetséges interneten keresztül a Szerencsejáték Zrt. honlapján bármely okoseszközről, laptopról, PC-ről böngészőből. A fogadáshoz regisztráció szükséges, a fiók egyenlegének feltöltése, mielőtt játszana valaki. Egy másik módja az online fogadásnak az Okoslottó alkalmazás.

Lottó feladás Okoslottó mobilalkalmazás segítségével

Az Okoslottó az online regisztrációt nem igénylő SMS-Lottót egyszerűsíti (Az SMS-Lottó sem szűnt meg, a cikkünk későbbi részében térünk ki erre a módra részletesen). Grafikus felületével segít a játékszelvény kitöltésében és a fogadási SMS összeállításában, miközben egyéb kényelmi funkciókat is biztosít. Az alkalmazásban jelenleg az Ötöslottó, a Hatoslottó, a Skandináv lottó, az Eurojackpot, a Puttó, a Kenó, a Napi Mázli és a Joker játékok érhetőek el. Az alkalmazás használatával a játékok ára kifizethető a mobilegyenleg terhére, vagy – ha már rendelkezik valaki online regisztrációval a honlapon, a belső egyenlegből is.

Az Okoslottó alkalmazás használatával minden nyeremény esetén SMS üzenetet küldenek. Az 599 999 forint és az alatti mobil lottó nyereményeket bankszámlaszám (SMS-ben történő) megadását követően automatikusan átutalják. A bankszámlaszámot 1756-os telefonszámra kell küldeni SMS-ben az UTAL*név*számlaszám* formátumban (Pl.: UTAL*Minta János*111111112222222233333333*), ezután a megadott bankszámlaszámra automatikusan kiutalásra kerül a nyeremény. Az 599 999 forintnál nagyobb összegű nyeremények esetén a rendszer SMS-ben tájékoztatja a játékosokat a teendőkről.

Hogyan lehet letölteni és telepíteni az Okoslottó appot?

Fontos, hogy hiába is keresi valaki a Google Play Áruházban, onnan nem lehet letölteni az Okoslottót. A Google magyarországi szabályozása ugyanis nem támogatja a lottójátékokat a saját áruházában, ezért Androidra jelenleg kizárólag a honlapról lehet letölteni az alkalmazást. Ennek lépései:

Töltsd le az alkalmazás telepítéséhez szükséges fájlt a mobiltelefonodra a „Töltsd le Androidra” gombra kattintással. Az értesítéseid között érintsd meg a megnyitást vagy nyisd meg a „Letöltések”-et. Érintsd meg a felugró rendszerüzenetben a Beállítások gombot, válaszd ki az „Ismeretlen források” menüpontot és engedélyezd azokat az „OK” gomb megnyomásával. Itt engedélyezd, hogy az általad használt böngészőből lehessen „Ismeretlen forrású” alkalmazásokat is telepíteni. Az (automatikus) visszanavigálás után válaszd a „Telepítés” opciót. Ha a telepítás kész, indítsd el az alkalmazást.

SMS-Lottó: lottó fogadás SMS-ben

Lehetőség van SMS-ben is játszani lottójátékokkal. Ezt meg lehet tenni regisztráció nélkül a 1756-os telefonszámra küldött SMS-sel (SMS-Lottó) vagy az online regisztrációban már megadott telefonszámodról a 06 (70) 700-7007-es (regisztrált SMS fogadás) telefonszámon keresztül. SMS-Lottó esetén a mobilegyenlegből lehet kifizetni a játék összegét, míg regisztrált SMS fogadás esetén a játékok összege a belső egyenlegből kerül levonásra. Hasonlóképp az Okoslottóhoz.

SMS-lottó előnye, hogy akár előzetes regisztráció nélkül is elérhető, bárhol és bármikor igénybe vehető a Telekom, a Yettel vagy a One ügyfeleként a mobiltelefon-előfizetés alapján a havi mobilszámla vagy – feltöltőkártyás előfizetés esetén – a mobil egyenleg terhére. SMS-ben értesítést küldenek nyereményről, ha valaki regisztráció nélkül játszott és nyert, akkor pedig az 599 999 forint és az alatti nyereményeket automatikusan átutalják a megadott bankszámlára. Ehhez a bankszámlaszámot az első nyereményt követően SMS-ben kell majd megadni. Ha valaki belső egyenlege terhére játszik, az 599 999 forint és az alatti nyereményeket a belső egyenlegén írják jóvá.

Az SMS-Lottóval elérhető játékok az Ötöslottó, Hatoslottó, Skandináv lottó, Joker, Puttó, Kenó, Napi Mázli, és az Eurojackpot.

Ötöslottó fogadás SMS-ben

Az Ötöslottó játék megfelelő SMS-kódja után vesszővel elválasztva kell megadni a kívánt számokat. Küldd el a játék kódját (L5), illetve tippjeidet a 1756-os telefonszámra SMS-ben, ha így szeretnél fogadni. A kód elküldése után a szolgáltatódtól kapott SMS-re válaszként erősítsd meg a vásárlást egy OK küldésével. Ezután megkapod a visszaigazoló SMS-t a megjátszott játékod adataival.

Fontos, hogy őrizd meg a visszaigazoló SMS-t! Ez tartalmazza a megjátszott számokat, a játék típusát és az azonosítót. Nyeremény esetén szintén SMS-ben kapsz értesítést. A nyereményt a fentebb részletezett módon lehet felvenni SMS-Lottó esetén.

Hatoslottó feladás SMS-ben

A Hatoslottó játék megfelelő SMS-kódja után vesszővel elválasztva kell megadnod a kívánt számokat. Küldd el a játék kódját (L6), illetve tippjeidet a 1756-os telefonszámra SMS-ben. A kód elküldése után a szolgáltatódtól kapott SMS-re válaszként erősítsd meg a vásárlást egy OK küldésével. Ezután megkapod a visszaigazoló SMS-t a megjátszott játékod adataival.

Ez esetben is őrizd meg a visszaigazoló SMS-t. Ez tartalmazza a megjátszott számokat, a játék típusát és az azonosítót. Nyeremény esetén szintén SMS-ben kapsz értesítést.

A Skandináv lottó feladása SMS-ben

A Skandináv lottó játék megfelelő SMS-kódja után vesszővel elválasztva kell megadnod a kívánt számokat. Küldd el a játék kódját (LS), illetve tippjeidet a 1756-os telefonszámra SMS-ben. A kód elküldése után a szolgáltatódtól kapott SMS-re válaszként erősítsd meg a vásárlást egy OK küldésével. Ezután megkapod a visszaigazoló SMS-t a megjátszott játékod adataival.

Érdemes megőrizni a visszaigazoló SMS-t. Ez tartalmazza a megjátszott számokat, a játék típusát és az azonosítót. Nyeremény esetén szintén SMS-ben kapsz értesítést.

Több mező kitöltése, Joker, öthetes és kombinációs játék SMS-ben

Lehetőséged van egyszerre több mezőt is megjátszani (maximum 6-ot) SMS-ben. Például több szelvény (maximum 6) kódja véletlenszerű számokkal: L5,X - Ahol az X helyére azt kell írni, hány mezőt szeretnél feladni véletlenszerű számokkal. Hogyha a számokat is meg szeretnéd adni, akkor az első 5 szám után írj dupla vesszőt, majd add meg a következő mező 5 számát, például: L5,1,2,3,4,5,,81,82,83,84,85. A L5 az Ötöslottó kódja, de ez a többi játékkal is működik.

Ha például Ötöslottó mellett Jokert is játszana valaki, akkor elég egy J betűt írni az SMS végére. Pl. L5,J - Amennyiben saját számokat akarsz megtenni, akkor a J betű után kell megadni a számsort, pl. így: L5,J123456

Amennyiben öthetes játékot szeretne játszani valaki, az Ötöslottó esetében az L5 kód után közvetlenül kell egy 5-öst (L55) írni, és ezt követően megadni a számokat vesszővel elválasztva, pl: L55,1,2,3,4,5

Jelenleg a Tippmix, a Tippmixpro és a Luxor játék kivételével valamennyi játékra fogadhatsz az SMS-Lottó szolgáltatáson keresztül. Minden egyéb esetet megtalálsz a honlapon közzétett tájékoztatóban, vagy érdeklődj a lottózókban.





Az SMS-Lottó fogadás és a hagyományos játékok ára megegyezik, viszont a fogadás árán felül üzenetenként egy-egy normál SMS díját is ki kell fizetni a szolgáltatók felé. A mobil egyenleg terhére SMS-ben vagy Okoslottó alkalmazásban játszott szelvény esetén a játékosok online felületen tudják lekérdezni a fogadásaikat és a nyereményeiket is, ha SMS-ben azonosítót kérnek az internetes fogadási rendszerbe való bejelentkezéshez. Ehhez az AZON üzenetet kell elküldeniük a 1756-os telefonszámra. A bet.szerencsejatek.hu oldalon a "Belépés és regisztráció" gombra kattintva, az SMS-ben megkapott bejelentkezési adatokkal lehetséges bejelentkezni. Ezt követően a "Napló” menüponton keresztül tájékozódhatnak nyereményeikről és fogadásaikról.

A mobil egyenleg terhére SMS-ben vagy Okoslottó alkalmazásban játszott szelvény esetén az alábbiak szerint tudja a játékos felvenni a nyereményét. 599 999 forint vagy az alatti nyeremény esetén a 1756-os telefonszámra meg kell küldeni SMS-ben az UTAL*név*számlaszám* formátumot (Pl.: UTAL*Minta János*111111112222222233333333*), ezután a megadott bankszámlaszámra automatikusan kiutalásra kerül a nyeremény. 599 999 forint feletti nyeremény esetén az ügyfélszolgálati munkatárs felhívja a játékost telefonon, és egyezteti a nyereményfelvétel részleteit. Ebben az esetben is érvényes az az általános elv, mely szerint az kapja meg a nyereményt, aki a nyertes fogadást beküldő telefonszámmal rendelkezik.

Amennyiben kérdés vagy probléma merül fel az internetes vagy SMS-es (beleértve az SMS-LOTTÓ fogadást és az Okoslottó mobilalkalmazást is) fogadási rendszerrel kapcsolatban, akkor a Szerencsejáték Zrt. ügyfélszolgálata tud segíteni az ugyfelszolgalat@szerencsejatek.hu e-mail címen vagy hétfőtől vasárnapig 7:00 – 23:00 óra között a 06 (1) 201-0580 telefonszámon.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon