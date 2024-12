Nem semmit kaszálhat a héten a skandináv lottó nyertese: mágikus számú összeg most a tét

Tíz hete nincs telitalálatos a Skandináv lottón, ami azért is különleges, mert utoljára közel 6 éve, 2018. áprilisában volt hasonló. A játék főnyeremény 777 millió forint. A 777 - numerológiai értelmezés szerint - a Szentháromság száma, és a tökéletességet jelképezi. A Skandináv lottó 52. heti sorsolását, karácsonyi ünnepnapok miatt december 25-e szerda helyett december 27-én pénteken tartják meg.

Történeti csúcshoz ért a Skandináv lottó jackpotja: az év 52. hetében a játék főnyereménye 777 millió forint, amihez 7 számot kell eltalálni. A jelenlegi halmozódás során eddig már minden számot - a 35-ből - legalább egyszer kihúztak.

A 7-es szám sokak kedvence, nem véletlenül, ugyanis egyes elméletek szerint ez a szám váltja ki a legerősebb érzelmi reakciót az emberekből. A 7-es az ókori világban a kozmikus-csillagászati rend száma, szent szám volt. Alapvető tapasztalat volt a hold négy, egyenként hétnapos fázisa, majd a látható fontos égitestek (Nap, Hold és öt bolygó) hetes száma. Hét csapás volt, hét szűk, hét bő esztendő, a hetedik napon fejeződött be a teremtés és még hosszan lehetne sorolni a sort, nem beszélve arról, hogy a népmesék egyik gyakori száma a 3-as mellett a 7-es volt.

2024-ben a számsorsjátékok terén több rekord is született. Az Ötöslottó történelem legnagyobb összegű jackpotjának kétszer is örülhettek idén a játékosok: először a 8. majd a 42. héten. A Kenó valaha volt legnagyobb nyereményét, 2,625 milliárd forintot a 22. héten elvitték. És most a Skandináv lottó történetének eddigi legnagyobb összegű nyereményére pályázhatnak a szerencsevadászok.

A Heteslottóként is emlegetett játék 52. heti, azaz idei utolsó sorsolását a karácsonyi ünnep miatt december 25-e szerda helyett december 27-én pénteken tartják meg.

