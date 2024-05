Ismert milliárdos csapott le a magyar ásványvízkirály luxusjachtjára: jóval áron alul kelt el

Hivatalosan is új tulajdonoshoz került az Aquarius-Aqua bukásának jelképévé váló luxusjacht. A 34 méteres hajót át is keresztelték, május eleje óta Aragónak hívják.

Mint arról tavaly októberben beszámoltunk, akkor harmadszor hirdették meg, és el is adták az ország egykori legnagyobb ásványvízgyártójának utolsó érdemi vagyonelemét, egy 34 méteres jachtot. Egészen mostanáig nem lehetett tudni, hogy ki nyerte meg az árverést. Ezt ugyanis hasonló esetekben sosem hozzák nyilvánosságra, az új tulajdonost pedig hosszú hónapokig nem jegyezték be. Ez változott meg most. Május elején a Cassiopeia eltűnt a horvát hajónyilvántartásból, a korábbi azonosítószáma alatt azonban megjelent egy másik néven futó jacht, az Arago. Utóbbi adatlapjáról pedig kiderül, hogy valójában nem más, mint a napokban átkeresztelt Cassiopeia - írja a G7.

Amit pedig a hajó volt tulajdonosáról tudni érdemes: a vállalat a kezdeti gyors felfutást követően rossz üzletpolitikát választott, aminek az lett az eredménye, hogy egyes szerződéseiknél minden eladott palackon buktak. A cég ezután áfacsalási ügybe keveredett, a vállalat többségi tulajdonosát pedig 2016-ban le is tartóztatták. Ebből a krízisből a vállalat már nem is tudott kikászálódni, és bár volt egy kísérlet a megmentésére, végül felszámolás alá került. A felszámolás során a vállalat fő vagyonelemei némi hátszéllel Mészáros Lőrinc érdekeltségébe kerültek. A jacht azonban megmaradt.