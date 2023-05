Nagy a baj Lagzi Lajcsinál: a dáridós már enni is egyre nehezebben tud a börtönben

Képtelen szilárdat enni Galambos Lajos, már a mákos tésztát is turmixolják a börtönben a zenésznek, aki emiatt sokat is fogyott - írja a Blikk.

Galambos Lajos április 26-án vonult be Baracskára, áram-, víz- és gázlopás miatt három év, hat hónapos büntetést kapott. Már akkor is mentő vitte a börtön bejáratáig, s az egészségi állapota azóta csak romlott. A Blikk most azt írja, Lajcsi egyre rosszabb állapotban van a baracskai börtönben, a hirtelen súlyvesztése is aggodalomra ad okot.

„Egyre gyengébb vagyok, nagyon keveset eszem, már alig vagyok képes a pépesített, turmixolt ételek elfogyasztására is. Nem kapok külön ételeket, ugyanazzal kell beérnem, mint a többi fogvatartottnak, csak éppen azokat a kajákat leturmixlova tudom elfogyasztani. Mindenki elképzelheti, milyen, amikor a mákos tésztából egy kocsonyás, nyúlós massza lesz, és azt kell megennem” – mondta el ügyvédjén keresztül Lajcsi a lapnak.