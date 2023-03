Milliókat is érhet ez a kincs: bárki cipősszekrényében lapulhat egy

Pár évvel ezelőtt Magyarországra is betörtek a divatba a sneakerek, azaz a kosaras sportcipők, amiket ma már egyre ritkábban használnak sportolásra. Ezek a cipők ugyanis gyakran százezrekbe, sőt egyes gyűjtői darabok milliókba is kerülhetnek. A CashTag legújabb epizódjában most annak jártunk utána, hogy mégis mire ez a nagy rajongás, miért vásárolnak a szülők százezrekért 12-13 éves gyerekeiknek cipőket és vajon tényleg lehet-e a cipőkre, mint befektetésre gondolni.

Az elmúlt években egyre inkább divatba jöttek a sportcipők, azon belül is a sneakerek, amiket horribilis összegekért vásárolnak meg nemcsak a gazdag külföldiek, hanem már a magyar szülők, divatrajongók is. Ezeknek a lábbeliknek a beugró ára 80 ezer forintnál kezdődik, de a határ a csillagos ég: akár egy budapesti ház árába is könnyedén kerülhet 1-1 gyűjtői, limitált kiadású darab. Felmerül azonban a kérdés, hogy mire ez a nagy rajongás, és vajon tényleg megéri százezreket, vagy akár milliókat is költeni valamire, amit lehet soha fel sem veszünk, vagy ha igen, akkor hordhatjuk 1-2 szezonon keresztül.

A sportruházat divatja korántsem újkeletű: gyakorlatilag a két világháború között kezdődött el, tehát egy 80-100 éves időszakról beszélhetünk Dr. Szatmári Judit Anna viselettörténet-kutató, a Kiscelli Múzeum kurátora szerint.

A nagy sportmárkák mindig is igyekeztek megnyerni elsősorban híres sportolókat, hogy kollaboráljanak velük. Én itt érzem a kulcsot a mai világhoz is, hiszen gyakorlatilag a cipőgyártók átvették a luxusmárkák metódusát

– mondta el a Cashtagnek Dr. Szatmári Judit Anna, utalva arra, hogy ezek a highfashion márkák már a 2000-es évek elején is szerettek megnyerni maguknak olyan sztárokat, akik segítségével vásárlókat tudtak bevonzani magukhoz.

A velük való együttműködés, akár az ő öltözködésük vonzotta a vásárlókat is. Ennek a jelenségnek a social media világa hatalmas lendületet adott: nyilván hamarabb átmennek az információk, sokkal többen és gyordabban tudnak az emberek számukra fontos szereplőket követni. A sportmárkák gyakorlatilag beléptek ezzel abba a szerepkörbe, amit eddig csak a luxusmárkák tettek, míg a luxusmárkák beléptek ezzel párhuzamosan a kényelem világába

– tette hozzá a Szatmári Judit, kiemelve, hogy a koronavírussal méginkább teret nyert az életünkben a kényelem. Így gyakorlatilag minden márka rájött arra, hogy az embereknek erre van igénye, és elkezdte kiszolgálni azt. Ezzel pedig az elmúlt években a sportcipők is egyre inkább teret hódítottak, olyannyira, hogy mára már sokan befektetésként tekintenek rájuk. Az áruk pedig akár a 98 millió forintot is elérhetik.

Vagyonokat költenek cipőre a kiváltságosok

Amikor elkezdtem ezzel foglalkozni 2017-ben, akkor még Londonban laktam, ahol ennek már volt egy kialakult közössége, kultúrája, azonban itthon még egyáltalán nem volt jelen. Egy-egy gyűjtő volt, de ezen kívül semmi más. 2018-2019-ben kezdett el ez Magyarországon kialakulni, amikor Kanye West és az Adidas közös gyermeke megérkezett

– kezdett bele a magyar sneaker kultúra kialakulásának történetébe Pótor Attila, a TrueToStole alapítója és tulajdonosa. Maga a divat pedig teljesen újkeletű hazánkban, hiszen csak az elmúlt 1-2 évben kezdett el igazán divatba jönni. Azonban mostanra olyannyira teret hódított, hogy egyre többen már csak a befektetési lehetőséget látják meg benne.

Régebben én is sok cipőt vettem befektetési jelleggel, amiket elraktam pihenni 3-6, de maximum 8 hónapra, majd utána újra értékesítettem. Most már a megjelenési darabszámok növekedése miatt, ha nem a megjelenési árhoz közel tudod megvenni, akkor az azt gondolom, hogy rizikós lehet. Elsülhet jól is, de sajnos nincs benne logika. Azt gondoljuk, hogy egy tök szép cipő jól fogy, de sokszor egy fél-1 éves távlatban nem mozog az ára. De van olyan cipő, ami az elején nem érdekelt senkit, de pont azért, mert olcsó elfogy a piacról. Majd van egy másodvirágzása és később felmegy az ára. Nehéz kiszámítani

– mondta Pótor Attila, aki szerint a hipe jelenleg a csúcson van, a vásárlási kultúra pedig teljesen átalakult az elmúlt 1-2 évben.

Úgy változott meg az egész vásárlási kultúra, hogy nyíltak olyan boltok az egész világon, ahol ezeket meg lehetett vásárolni. Ezért is nyitottunk mi is egy üzletet, és a hazai vizekre evezve promotálni ezeket. Ezelőtt online lehetett elérni ezeket a cipőket

– mesélte Dóra Sebastian, a TrueToStole tulajdonostársa. Azzal pedig, hogy Magyarországon is elkezdtek megnyílni hasonló boltok, már nemcsak egy szűk körhöz érhettek el a termékek.

Alapvetően azt mondanám, hogy a felső közép és felső osztálybeliek járnak ide. Nagyon sokan vannak olyanok, akik nagyon fiatalok és az első Jordenüket akarják megvenni, vagy épp a szüleiktől kapják meg a jó tanulmányi eredményeik, vagy hasonló dolgok miatt

– tette hozzá a TrueToSole üzletvezetője, Zoltai Olivér, kiemelve, hogy a gyerekek a social media terjedésével egyre hamarabb részesévé vállnak ennek a kultúrának. Ezzel pedig egyre több vásárló kerül ki a 12-13 évesek, pontosabban az ő szüleik közül. A fiatalabb generáció ugyanis – ahogyan Pótor Attila fogalmazott – egyre akaratosabb, és kiállnak a céljaik, gondolataik mellett. Ami jelen esetben egy cipő megszerzése.

Azonban szerintem ez nem feltétlen egy jó, vagy helyes dolog. Én ezt a szülők helyében mindenképpen teljesítményhez kötném, de ez mindenkinek az egyéni döntése

– vélekedett Pótor Attila.

A tinédzserek beleolvadnak, vagy szinte teljesen beleolvadnak az általuk választott külnböző irányzatokba, ami lehet egy zenei irányzat, akár egy öltözködési divatirányzat és ez teljes mértékben elkezdi átszervezni az életüket. Mi ezt a tiniszakaszt a normatív krízisnek időszakának is nevezzük. Én azt gondolom, hogy ha ez így elharapódzik és mértéktelen összegeket költ egy gyermek a család beleegyezésével akár sneakerekre, akár más tárgyi dolgokra az nyilván nem jó. Ott már nem egy önkifejezésről van szó- A mértéktelenség megjelenéséről van, vagy lehet szó, amivel nem lázadnak, hanem tulajdonképpen a mostani fogyasztói piacot szolgálják ki. Ennek az egyensúlyát érdemes megtalálni

– tette hozzá a CashTag-nek Antali Zita pszichológus, klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus jelölt. Itt pedig tényleg a mértéktelenség lehet a kulcsszó: sokan ugyanis milliókat költenek el a surranókra, de egy-egy utcára szánt sneaker ára is 80 ezer forintnál kezdődik.

Milliós cipőkben róják a magyarok az utakat

A legpopulárisabb márka egyértelműen a Jordan, ez volt talán a legelső, ami betört hazánkba és óriási népszerűségnek örvend. Ők alapvetően magasabb árkategóriába is tartoznak, a belépő áruk 120-130 ezer forint körül mozog és felmegy akár 300 ezer forintig is. Ami még az elmúlt 2 év bestsellere volt a Nike Dunk, ami szintén limitált számban kaphatóak. Ezeknek is a kezdő ára 80 ezer forint körül mozog. Az áruk pedig nekik is színtől és mérettől függően változhat

– mondta el Zoltai Olivér. Ez pedig még csak tényleg a belépő szint a cipők esetében: az igazi gyűjtők ugyanis több millió, de akár 10 millió forintokat is hajlandóak 1-1 cipőre kiadni.

Vannak olyan vásárlók is, akik nem hordják, hanem gyűjtik a cipőket. Alapvetően, ha valaki bekerül ebbe az ördögi körbe, és elkezd sneakereket vásárolni az előbb-utóbb elkezdi fenni a fogát a gyűjtői darabokra is. A legdrágább, ami nálunk eladásra került, az egy Jorden és a Diornak a közös szerelemgyereke volt, amiből készült egy magas, és egy alacsony szárú változat is. Ez szintén kézzel készített volt és egyedi sorszámmal rendelkezett. Ez olyan 4 millió forint volt, amikor megvették. Egyébként egy külföldi gyűjtő vette meg, aki nem is akarta hordani, hanem az volt a terve, hogy később, ha tud belőle profitálni, akkor majd eladja

– mesélte Zoltai Olivér.

A 4 millió forint pedig koránt sem ritka. Egy jelenleg is futó aukción például a „Nike Air Force 1 by Virgil Abloh” kollekcióért jelenleg 33500 eurót (több mint 12,6 millió forintot) ajánlottak.

Az aukció vezetője azonban ezeknek a cipőknek az árát 120 000-135 000 euró (45-51 millió forint) közé teszi. Ez az ár pedig kifejezetten barátinak számít az „Air Jordan 1 Retro High Off-White Chicago The Ten”-hez képest: ebből a cipőből a 38,5-es méretet egy üzlet ugyanis potom 98,4 millió forintért árulja.

Persze utóbbi cipőnek is változik mérettől függően az ára, az már kifejezetten szerencsésnek számít, akinek 45-ös a lába. Ő már 2,7 millió forintért is megveheti akár.

Nem mindenki engedheti meg magának a luxust

Sokkoló látni, hogy sokan a 12-13 éves gyereküknek vásárolnak több százezres cipőket, azonban lássuk be, ezt a legtöbben nem tudják megengedni maguknak. Az olcsóbb cipőknek az árai között is igen nagy a szórás: a KSH adatai szerint januárban a bőr férfi félcipő, ragasztott műtalppal átlagosan 21640 forintba, míg a férfi szabadidőcipő (a bőr, műbőr, a textil és az ezek kombinációjából készültek egyaránt) ragasztott talppal páronként 16480 forintba kerültek. Ezeknek a női változata némileg olcsóbb, a bőr félcipő ebben az esetben átlagosan 20660 forintba kerül a boltokban, míg a műbőr szandálok 10370 forintért találnak gazdára.

Az elmúlt években persze, ahogy mindennek, úgy a cipőknek is nőtt az ára. A férfi félcipő 2019 januárja óta 18 százalékkal lett drágább, a szabadidőcipő 22 százalékkal. Érdekes látni azonban, hogy négy év alatt a női cipőknek drasztikusabban felment az ára, mint a férfi változatoké. A félcipő 2019 januárjában 16040 forintba került, ami 29 százalékos áremelkedést jelent, míg a szandálokért ugyanekkor 7590 forintot kértek el. Tehát 37 százalékkal kerülnek most többe, mint 2019 legelején.

Ha az elmúlt egy évet nézzük a drágulás viszont már sokkal barátibb, mint a koronavírus előtti időszakban: 2022 januárjában a férfi félcipőkért átlagosan 19390 forintot kértek el, míg a szabadidőcipőkért 14480 forintot. Ezzel előbbi 12 százalékkal, míg utóbbi 14 százalékkal kerül többe, mint egy éve.

A női cipők esetében is hasonló a helyzet. A félcipők itt 14 százalékkal, míg a szandálok 21 százalékkal lettek drágábbak, miután az előbbi 18060 forintba kerültek átlagosan, az utóbbiak pedig 8560 forintba.