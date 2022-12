Szörnyű anyagi helyzetéről vallott Bálint Antónia: Szépen lassan éhen fogunk halni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nyolc éve tűnt el a képernyőről az egykori szépségkirálynő és műsorvezető Bálint Antónia. Azóta sok változás állt be életébe, a Best magazinnak pedig nehéz anyagi helyzetéről is vallott.

Több műsorba is meghívták szerepelni az egykori szépségkirálynőt, azonban állandó munkát nem talált műsorvezetőként, így kénytelen volt szakmát váltani. Először ingatlanozni kezdett, ezt követően bankban helyezkedett el. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Bálint Antóniát 1991-ben ismerhette meg az ország szépségkirálynőként, azonban nyolc éve teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. Annyira nem működött az ingatlanosdi, hogy beláttam, nincs több hónapom arra, hogy építgessem magam, mert közben szépen lassan éhen fogunk halni - mondta Bálint Antónia. Jelenleg egy mobilbankban dolgozik, igyekszik a lányának mindent megadni. Szerényen élünk, amit sokan nem is gondolnak. Amikor elmegyünk vásárolni, nem a drága holmikat vesszük meg, sőt nem is a drága üzletekbe járunk, mert nem tehetnénk meg - vallotta anyagi helyzetéről az egykori szépségkirálynő. Lányának igyekszik mindent megadni, de ő is azt tanulja, hogy a pénzért meg kell dolgozni. A lehetőségeikhez mérten mindent megtesz azért, hogy a lehető legjobb életet biztosíthassa magának és lányának.

Címlapkép: Getty Images

