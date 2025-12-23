2025. december 23. kedd Viktória
Mogyoród, 2025. augusztus 3.Lance Stroll, az Aston Martin kanadai versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Bodnár Boglárka
Sport

Kemény üzenetet küldött az F1-es csapat tulaja: erre lenne szükség a 2026-os szezonban

Pénzcentrum
2025. december 23. 17:14

Lawrence Stroll, az Aston Martin Forma–1-es csapatának tulajdonosa szerint a silverstone-i istállónak türelmesnek kell lennie új motorpartnerével, a Hondával a 2026-os idényben - írta a Motorsport.com.

A brit alakulat 2026-ban kezdi meg közös munkáját a japán gyártóval, miután 2025 végén elválnak útjai a Mercedestől. Stroll reálisan látja a helyzetet: meg kell adni a Hondának a szükséges időt az erőforrás fejlesztésére.

"Nagyon várjuk a jövő évet, hatalmas szabályváltozás előtt állunk. Ez újabb nagy lépés lesz előre: a Honda lesz az erőforrás-partnerünk, először leszünk gyári csapat. Ez teljesen más élmény" – idézte Strollt a Motorsport.com. "Más dolog úgy tervezni egy autót, hogy az egy adott erőforráshoz illeszkedjen, mint egyszerűen megkapni egy vásárolt motort. Mindez időt és türelmet igényel, amíg minden összeáll."

A kanadai üzletember hozzátette: "Jövőre új erőforrást kapunk, és meg kell adnunk a Hondának a szükséges időt a fejlesztésre."

Bár Stroll hangsúlyozta, hogy időre lesz szükség, megerősítette, hogy az elvárásaik a lehető legmagasabbak. "Most időt kell adnunk mindenkinek, hogy összeálljanak, és úgy dolgozhassanak, hogy az izgalmas új szabályoknak megfelelően teljesítsék a nagyon magas elvárásainkat" – fogalmazott.

A Honda 2018 óta működik együtt a Red Bull-csoport csapataival: először a Toro Rossóval (a mai Racing Bulls), majd 2019-től a Red Bull-lal is. A sikeres partnerség során Max Verstappennel négy egyéni világbajnoki címet, 2022-ben és 2023-ban pedig konstruktőri bajnoki címeket nyertek. A Red Bull 2026-tól a Forddal közösen fejleszt saját erőforrást, ami a Honda és az Aston Martin kizárólagos partnerségéhez vezetett.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA 
#sport #forma-1 #mercedes #honda #max verstappen #autósport #f1 #red bull #2026 #f1hírek

