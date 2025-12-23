Energiapolitikai fordulópont Szerbiában, a Mol tárgyal az oroszokkal?

A Gazprom tárgyalásokat folytat a magyar Mol vállalattal a szerbiai NIS olajvállalatban meglévő többségi részesedésének lehetséges eladásáról. Ezt Aleksandar Vucsics szerb elnök erősítette meg kedden újságíróknak a Reuters beszámolója szerint. A szerb államfő azt is közölte, hogy az ügyletet legkésőbb január 15 ig le kell zárni.

Vucsics elmondta, hogy az orosz Gazprom a Mol mellett más szereplőkkel is egyeztet, de a magyar vállalattal zajló tárgyalásokkal Szerbiának nincs problémája. Hangsúlyozta, hogy Magyarország baráti ország, és Belgrád nyitott a megoldásra.

A folyamatban lévő egyeztetéseket korábban Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is megerősítette. A szerb NIS az orosz tulajdonosi háttér miatt amerikai szankciók alá került, ami súlyosan érinti a vállalat működését. A többségi tulajdonos Gazprom Nyeftnek és a Gazpromnak ezért rövid időn belül meg kell válnia részesedésétől.

A szankciók következményeként a bankok leállították a NIS kifizetéseinek feldolgozását, valamint a horvát JANAF leállította a nyersolaj szállítását a pancsovai finomítóba. Mivel ez Szerbia egyetlen olajfinomítója, a késlekedés az ország ellátásbiztonságát is veszélyezteti.

Vucsics bejelentette azt is, hogy Szerbia további három hónappal meghosszabbítja gázellátási megállapodását Oroszországgal. Szerbia továbbra is azon kevés európai ország közé tartozik, amelyek orosz földgázt vásárolnak. A szerb kormány uniós csatlakozási törekvései mellett erős nyugati nyomás alatt áll az Oroszország elleni szankciókhoz való csatlakozás miatt, Belgrád azonban eddig nem változtatott álláspontján.