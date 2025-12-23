2025. december 23. kedd Viktória
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Belgrád, Szerbia - 2025. május 23: Gazprom orosz benzinkút és a szerb olajipari Nis irodaépület felhőkkel borított tavaszi napja.
Gazdaság

Energiapolitikai fordulópont Szerbiában, a Mol tárgyal az oroszokkal?

Pénzcentrum
2025. december 23. 16:30

A Gazprom tárgyalásokat folytat a magyar Mol vállalattal a szerbiai NIS olajvállalatban meglévő többségi részesedésének lehetséges eladásáról. Ezt Aleksandar Vucsics szerb elnök erősítette meg kedden újságíróknak a Reuters beszámolója szerint. A szerb államfő azt is közölte, hogy az ügyletet legkésőbb január 15 ig le kell zárni.

Vucsics elmondta, hogy az orosz Gazprom a Mol mellett más szereplőkkel is egyeztet, de a magyar vállalattal zajló tárgyalásokkal Szerbiának nincs problémája. Hangsúlyozta, hogy Magyarország baráti ország, és Belgrád nyitott a megoldásra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A folyamatban lévő egyeztetéseket korábban Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is megerősítette. A szerb NIS az orosz tulajdonosi háttér miatt amerikai szankciók alá került, ami súlyosan érinti a vállalat működését. A többségi tulajdonos Gazprom Nyeftnek és a Gazpromnak ezért rövid időn belül meg kell válnia részesedésétől.

Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
EZ IS ÉRDEKELHET
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
A NIS körüli válság az amerikai szankciók élesedése után napok alatt a szerb üzemanyag ellátás egyik legnagyobb kockázatává nőtt. A Mol lehet a vevő.

A szankciók következményeként a bankok leállították a NIS kifizetéseinek feldolgozását, valamint a horvát JANAF leállította a nyersolaj szállítását a pancsovai finomítóba. Mivel ez Szerbia egyetlen olajfinomítója, a késlekedés az ország ellátásbiztonságát is veszélyezteti.

Vucsics bejelentette azt is, hogy Szerbia további három hónappal meghosszabbítja gázellátási megállapodását Oroszországgal. Szerbia továbbra is azon kevés európai ország közé tartozik, amelyek orosz földgázt vásárolnak. A szerb kormány uniós csatlakozási törekvései mellett erős nyugati nyomás alatt áll az Oroszország elleni szankciókhoz való csatlakozás miatt, Belgrád azonban eddig nem változtatott álláspontján.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #mol #gazdaság #oroszország #szerbia #földgáz #szankció #olaj #gulyás gergely #gazprom

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:30
16:30
16:15
16:03
15:52
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 22. 16:22
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2025. december 23. 12:12
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de...
Bankmonitor  |  2025. december 23. 11:24
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már ért...
MEDIA1  |  2025. december 23. 07:04
Távozik a Blikk egyik főszerkesztő-helyettese: 18 év után búcsúzik Tibay Gábor
Felmondott Tibay Gábor, a nemrég tulajdonost váltott, kormányközelbe került bulvárlap egyik főszerke...
MNB Intézet  |  2025. december 22. 16:07
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűn...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 23.
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
2025. december 22.
Hatalmas sörkataszrófa rázta meg Magyarországot 2025-ben: most látszik csak igazán, mekkora a baj
2025. december 23.
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
2025. december 23.
Legjobb karácsonyi ajándék ötletek az utolsó pillanatra: last minute egyedi ajándék, csináld magad ötletek, hasznos tippek
2025. december 23.
Rejtett veszély leselkedik a magyarokra karácsonykor, sokan nem is sejtik, mik a következmények
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 23. kedd
Viktória
52. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Megállapodtak, brutál díjemelés jön Magyarországon: szinte biztos, hogy ráterhelik az átlagemberre
2
2 hete
Ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
3
2 hete
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, komoly válságba került a műanyag-biznisz: ez lehet az iparág jövője
4
3 napja
"Nem 2000 forint lesz a kenyér, hanem 1850, és nem januártól, hanem februártól" - Kiakadtak a gazdák és a fuvarozók Lázárék megállapodásán
5
22 órája
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jegybank
A bankok bankja, a monetáris politika fő irányítója. Magyarországon az MNB (Magyar Nemzeti Bank) látja el ezt a funkciót, viszonylagos függetlenséget élvez a kormányzati beavatkozásoktól.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 23. 16:30
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Pénzcentrum  |  2025. december 23. 16:03
Legjobb karácsonyi ajándék ötletek az utolsó pillanatra: last minute egyedi ajándék, csináld magad ötletek, hasznos tippek
Agrárszektor  |  2025. december 23. 15:33
Ez a növény lesz a jövő nyertese Magyarországon? Jól járhat, aki termeszti