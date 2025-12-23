A Gazprom tárgyalásokat folytat a magyar Mol vállalattal a szerbiai NIS olajvállalatban meglévő többségi részesedésének lehetséges eladásáról.
Bevezetik az eurót ebben az országnak: máris áttörést hozott a gazdaságnak?
Javította Bulgária minősítési országplafonját a Moody’s Ratings. A nemzetközi hitelminősítő kedden Londonban jelentette be döntését, amelyet Bulgária közelgő euróövezeti csatlakozásával indokolt.
A Moody’s a Bulgáriában működő nem szuverén adósságkibocsátók hazai és külső kötelezettségeire alkalmazható felső minősítési határt az eddigi Aa2 szintről egy fokozattal Aa1-re emelte. Ez az osztályzat már csak egy lépcsőre van a lehető legmagasabb Aaa országplafontól.
A hitelminősítő kiemelte, hogy Bulgária január 1-jén csatlakozik az euróövezethez. A szuverén bolgár államadósság besorolása továbbra is Baa1, befektetési ajánlású kategóriában, stabil kilátással.
A Moody’s indoklása szerint az a hatfokozatnyi különbség, amely a szuverén besorolás és a hazai adósságra vonatkozó országplafon között fennáll, valamint a hazai és külső országplafon egységesítése jellemző az euróövezeti gazdaságokra. Ez a gyakorlat tükrözi az euróövezet intézményi, jogi és szabályozási keretrendszeréből fakadó előnyöket, valamint a likviditási és válságkezelési mechanizmusokat.
A hitelminősítő hangsúlyozta azt is, hogy megítélése szerint minimális annak kockázata, hogy egy euróövezeti tagország kilépjen a valutaunióból.
A besorolási országplafon a gyakorlatban meghatározza a nem szuverén adósok, a vállalati kötelezettségek, egyes pénzügyi tranzakciók és bankbetétek maximális minősítési szintjét. Az euróövezetben ez a plafon rendszerint magasabb, mint az adott ország szuverén adósbesorolása. A Moody’s ugyanakkor jelezte, hogy az országplafon a rendszerszintű kockázatokat is tükrözi, mivel a vállalati adósok szorosan függnek a működési ország gazdasági, pénzügyi és intézményi környezetétől.
A Solarpro Holding rekordméretű napenergia-beruházást valósít meg Heves megyében.
Jövőre megduplázódik a családi kedvezményként igénybe vehető összeg.
Kedd reggel alig változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon.
Az eurót este hat órakor 388,75 forinton jegyezték a reggeli 386,55 forint után.
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
Utolérheti Magyarország Ausztriát életszínvonalban? Egy friss előrejelzés szerint nem kizárt – de komoly feltételei vannak.
A részvénypiac forgalma 10,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Váratlan időpontban hirdetett Kormányinfót a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
Az indoklás szerint az Apple a piaci erejével visszaélve megsértette az európai versenyjogi előírásokat.
A lepárló azért marad zárva, hogy a vállalat fejlesztéseket hajthasson végre a létesítményben.
A kínai kereskedelmi minisztérium közlése szerint az uniós támogatások jelentős károkat okoztak a kínai tejágazatnak.
Az arany az elmúlt hónapokban egymás után döntötte meg korábbi rekordjait, idén eddig közel 70 százalékkal drágult.
A nemzetközi felmérések adatai ugyanakkor azt mutatják, hogy ehhez még jelentős előrelépésre lenne szükség.
A magyar költségvetési politika idei évét a folyamatos gazdaságpolitikai bejelentések és a viszonylag fegyelmezett hiánypálya ellentmondásos együttélése jellemezte.
Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a korábbi szigorú szabály helyett 3 százalékpontos toleranciasávot vezet be a devizaadósság arányára.
"Nem 2000 forint lesz a kenyér, hanem 1850, és nem januártól, hanem februártól" - Kiakadtak a gazdák és a fuvarozók Lázárék megállapodásán
Orosz Tibor érdekvédő az útdíj-megállapodás kapcsán arról beszélt: a fuvarozók nem adtak felhatalmazást, és nem fogadták el a kormány ajánlatát.
Nem lehet tovább titkolni, mélyül a törésvonal az "új" és a "régi" EU között: hogy fog ebből kijönni Magyarország?
Egy friss kutatás szerint az Európai Unió gazdaságilag fejlettebb tagállamaiban szoros összefüggés mutatható ki az innovációs képességek és a fenntarthatósági teljesítmény között.
Fű alatt indulhat a hazai termőföldek kiárusítása? Váratlanul módosították a törvényt: zöld az út a befektetők előtt
December 24-én életbe lép egy látszólag jelentéktelen jogszabályi változás, amely alapjaiban alakíthatja át a magyar termőföldpiac szabályozását.
