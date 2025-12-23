Bevezetik az eurót ebben az országnak: máris áttörést hozott a gazdaságnak?

Javította Bulgária minősítési országplafonját a Moody’s Ratings. A nemzetközi hitelminősítő kedden Londonban jelentette be döntését, amelyet Bulgária közelgő euróövezeti csatlakozásával indokolt.

A Moody’s a Bulgáriában működő nem szuverén adósságkibocsátók hazai és külső kötelezettségeire alkalmazható felső minősítési határt az eddigi Aa2 szintről egy fokozattal Aa1-re emelte. Ez az osztályzat már csak egy lépcsőre van a lehető legmagasabb Aaa országplafontól.

A hitelminősítő kiemelte, hogy Bulgária január 1-jén csatlakozik az euróövezethez. A szuverén bolgár államadósság besorolása továbbra is Baa1, befektetési ajánlású kategóriában, stabil kilátással.

A Moody’s indoklása szerint az a hatfokozatnyi különbség, amely a szuverén besorolás és a hazai adósságra vonatkozó országplafon között fennáll, valamint a hazai és külső országplafon egységesítése jellemző az euróövezeti gazdaságokra. Ez a gyakorlat tükrözi az euróövezet intézményi, jogi és szabályozási keretrendszeréből fakadó előnyöket, valamint a likviditási és válságkezelési mechanizmusokat.

A hitelminősítő hangsúlyozta azt is, hogy megítélése szerint minimális annak kockázata, hogy egy euróövezeti tagország kilépjen a valutaunióból.

A besorolási országplafon a gyakorlatban meghatározza a nem szuverén adósok, a vállalati kötelezettségek, egyes pénzügyi tranzakciók és bankbetétek maximális minősítési szintjét. Az euróövezetben ez a plafon rendszerint magasabb, mint az adott ország szuverén adósbesorolása. A Moody’s ugyanakkor jelezte, hogy az országplafon a rendszerszintű kockázatokat is tükrözi, mivel a vállalati adósok szorosan függnek a működési ország gazdasági, pénzügyi és intézményi környezetétől.