A vibrant arrangement of various euro banknotes in denominations of 50, 100, 200, and 500 euros, showcasing the diversity of European currency. Perfect for themes related to finance, banking, economics, investment, and currency exchang
Gazdaság

Bevezetik az eurót ebben az országnak: máris áttörést hozott a gazdaságnak?

MTI
2025. december 23. 17:01

Javította Bulgária minősítési országplafonját a Moody’s Ratings. A nemzetközi hitelminősítő kedden Londonban jelentette be döntését, amelyet Bulgária közelgő euróövezeti csatlakozásával indokolt.

A Moody’s a Bulgáriában működő nem szuverén adósságkibocsátók hazai és külső kötelezettségeire alkalmazható felső minősítési határt az eddigi Aa2 szintről egy fokozattal Aa1-re emelte. Ez az osztályzat már csak egy lépcsőre van a lehető legmagasabb Aaa országplafontól.

A hitelminősítő kiemelte, hogy Bulgária január 1-jén csatlakozik az euróövezethez. A szuverén bolgár államadósság besorolása továbbra is Baa1, befektetési ajánlású kategóriában, stabil kilátással.

A Moody’s indoklása szerint az a hatfokozatnyi különbség, amely a szuverén besorolás és a hazai adósságra vonatkozó országplafon között fennáll, valamint a hazai és külső országplafon egységesítése jellemző az euróövezeti gazdaságokra. Ez a gyakorlat tükrözi az euróövezet intézményi, jogi és szabályozási keretrendszeréből fakadó előnyöket, valamint a likviditási és válságkezelési mechanizmusokat.

Kapcsolódó cikkeink:

A hitelminősítő hangsúlyozta azt is, hogy megítélése szerint minimális annak kockázata, hogy egy euróövezeti tagország kilépjen a valutaunióból.

A besorolási országplafon a gyakorlatban meghatározza a nem szuverén adósok, a vállalati kötelezettségek, egyes pénzügyi tranzakciók és bankbetétek maximális minősítési szintjét. Az euróövezetben ez a plafon rendszerint magasabb, mint az adott ország szuverén adósbesorolása. A Moody’s ugyanakkor jelezte, hogy az országplafon a rendszerszintű kockázatokat is tükrözi, mivel a vállalati adósok szorosan függnek a működési ország gazdasági, pénzügyi és intézményi környezetétől.
Címlapkép: Getty Images
#euró #európai unió #államadósság #gazdaság #minősítés #euroövezet #bulgária #hitelminősítő #valuták

1
3 napja
Megállapodtak, brutál díjemelés jön Magyarországon: szinte biztos, hogy ráterhelik az átlagemberre
2
2 hete
Ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
3
2 hete
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, komoly válságba került a műanyag-biznisz: ez lehet az iparág jövője
4
23 órája
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
5
3 napja
"Nem 2000 forint lesz a kenyér, hanem 1850, és nem januártól, hanem februártól" - Kiakadtak a gazdák és a fuvarozók Lázárék megállapodásán
