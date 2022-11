Horror árakkal, kevesebb pályával indul a korcsolyaszezon: erre készülhetnek a családok

Nyitnak a fővárosi jégpályák, de csak egy részük: most már biztos, hogy felemás lesz az idei szezon. A Városligeti Műjépályán áremelésre kényszerülnek, Terézváros önkormányzata a megemelkedő energiaárak miatt úgy döntött, nem nyitja a meg idén a Hunyadi téri koripályát, és a MÜPA előtt sem lesz jég. Csepelen, Óbudán és a Marczibányi Sportcentrumban ellenben csúszhatunk ezen a télen is.

Mint ahogy arról már beszámoltunk pár napja, 2022. november 17-én, csütörtökön nyit a Városligeti Műjégpálya, ám nem biztos, hogy december 31. után nyitva tud maradni. A megemelkedő energiaárak miatt ugyanis annyira megdrágultak a belépők, hogy kétséges, meglesz-e a szükséges látogatószám, amellyel el lehet kerülni a bezárást. A diák- és nyugdíjasbelépő árai megduplázódnak - 1000 forintról 2000-re ugrik ez az ár - de a teljes árú jegyek is 2500 forintba kerülnek majd. Ez csak a hétköznapi ár, hétvégén 3500 forint lesz - ha tehát egy négy tagú család menne ki akár csak néhány órára, két diák- és két teljesárú jeggyel számolva hétköznap 7 ezer, szombaton és vasárnap pedig 11 ezer forintba kerülne.

De nem csak a Városligetben, Budapest számos pontján lehet korcsolyázni a téli szezonba – legalábbis lehetett eddig. A Pénzcentrum körkérdésére többen is azt válaszolták, idén feltehetően a rezsiárak drasztikus elszabadulása miatt nem fogják megnyitni a pályákat.

Terézváros Önkormányzatától azt a tájékoztatást kaptuk, hogy idén a szokásostól eltérően, a magas rezsiárak miatt nem lesz jégpálya a Hunyadi téren. Viszont a Westend Tetőkertben hamarosan megnyitják a korcsolyapályát, amit lakcímkártya bemutatásával ingyenesen használhatnak majd a VI. kerületi lakosok.

A Művészetek Palotájánál sem korizhatunk idén:

Sajnos az idei évben a Müpa előtt nem lesz Jégpálya

- tudtuk meg a kommunikációs osztálytól, de az okát nem közölték.

Itt már biztosan lesz jég

Ellenben Újpest főterén lesz jégpálya 2022. november 26. és 2023 január 8. között nyitva lesz, és a használata ingyenes.

Az előző évek hagyományaihoz híven Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat az adventi időszakban idén is két helyszínen biztosít ingyenes jégpálya használati lehetőséget az ott lakóknak és az iodalátogatóknak. Óbuda fő terén és a Békásmegyeri piac közösségi terén is várják a korcsolyázókat. Mindkét jégpálya november 25-én nyit, nyitvatartásuk is megegyezik. Hétfőtől csütörtökig 8.00 és 20.00 óra között, péntektől vasárnapig 8.00 és 22.00 óra között lehet igénybe venni a korcsolyapályákat. Jégpályáik január 15-éig tartanak nyitva – tudtuk meg az önkormányzat sajtóosztályától.

A Marczibányi Sportcentrumban is ezen a hétvégét nyit a műjégpálya, a belépő árai az alábbiak szerint alakulnak:

Felnőtt napijegy:1 900 Ft

Gyermek, Diák (18 év alatt) Nyugdíjas napijegy: 1 500 Ft

Családi jegy (2 felnőtt+2 gyerek, minden további gyerek 1000 Ft) 5 500 Ft

A Csepeli Jégpark november 25. és január 31. között várja a vendégeket, tanítási napokon 14:00 és 21:00 óra között, szombat, vasárnap és munkaszüneti napokon pedig 8:00 és 21:00 óra között van nyitva. Csepeli lakosoknak a belépő 1200 forint, nem csepelieknek 2000 forint.