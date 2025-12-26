Gyász: meghalt Perry Bamonte, a The Cure gitárosa

65 éves korában elhunyt Perry Bamonte, a The Cure egykori gitárosa és billentyűse.

A zenész rövid betegség után, karácsony idején hunyt el otthonában. A hírt a The Cure a zenekar hivatalos honlapján is megerősítette.

Bamonte 1990 és 2005 között, majd 2022-től haláláig volt a legendás brit együttes tagja. Pályafutása során hét albumon működött közre, és közel 500 koncerten lépett fel a zenekarral. A The Cure mellett a Love Amongst Ruin nevű formációban is zenélt, ahol basszusgitárosként tevékenykedett.

A zenekar közleményében így emlékezett meg róla: "Csendes, intenzív, ösztönös, állandó és rendkívül kreatív – 'Teddy' melegszívű és nélkülözhetetlen része volt a The Cure történetének."

A napokban hunyt el két másik rocklegenda, Chris Rea, illetve a Jethro Tull gitárosa, Mick Abrahams is.