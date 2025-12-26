2025. december 26. péntek Karácsony, István
-2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A viaszgyertya világít a sötétben.
Szórakozás

Gyász: meghalt Perry Bamonte, a The Cure gitárosa

Pénzcentrum
2025. december 26. 22:06

65 éves korában elhunyt Perry Bamonte, a The Cure egykori gitárosa és billentyűse. 

A zenész rövid betegség után, karácsony idején hunyt el otthonában. A hírt a The Cure a zenekar hivatalos honlapján is megerősítette.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bamonte 1990 és 2005 között, majd 2022-től haláláig volt a legendás brit együttes tagja. Pályafutása során hét albumon működött közre, és közel 500 koncerten lépett fel a zenekarral. A The Cure mellett a Love Amongst Ruin nevű formációban is zenélt, ahol basszusgitárosként tevékenykedett.

A zenekar közleményében így emlékezett meg róla: "Csendes, intenzív, ösztönös, állandó és rendkívül kreatív – 'Teddy' melegszívű és nélkülözhetetlen része volt a The Cure történetének."

A napokban hunyt el két másik rocklegenda, Chris Rea, illetve a Jethro Tull gitárosa, Mick Abrahams is.
Címlapkép: Getty Images
#halál #betegség #zene #szórakozás #zenész #zenekar #halálesetek #halálhír #zeneipar

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:06
20:12
19:44
19:00
18:27
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 26.
Szilágyi Áron: Aki a pénz vagy a hírnév miatt választaná a vívást, azt őszintén eltántorítanám
2025. december 25.
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
2025. december 26.
Döbbenet, mennyi pénzt szórt el 2025-ben a pesti elit karácsonykor: bezzeg a vidéki magyarok...
2025. december 26.
Szoboszlai világsztárrá érett, óriási meglepetések és bukták: ezek voltak a legjobb sportsztorik idén
2025. december 26.
Hiába a világpiaci áresés, idén már nem lesz olcsóbb a magyarok év végi kedvence: egészen megdöbbentő az indok
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 26. péntek
Karácsony, István
52. hét
December 26.
Karácsony 2. napja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 48. játékhéten
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. játékhéten
3
6 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai az 51. játékhéten
4
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 50. játékhéten
5
6 napja
Furcsa számok az Ötöslottó eheti sorsolásán: rendkívüli húzást fognak rendezni, erről mindenkinek tudnia kell
PÉNZÜGYI KISOKOS
Valóságos érték
A valóságos értéken a vagyontárgyak meghatározott időpontban meglévő, gyakorlatilag állandóan változó és pénzben kifejezett értékét (forgalmi értékét) értjük. Új vagyontárgyak valóságos értéke általában egybeesik azok új értékével (új árával). A használatban lévő vagyontárgyak értéke folyamatosan csökken. A valóságos értéket az idő múlásával értéknövelő tényezők is módosíthatják.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 26. 19:00
Döbbenet, mennyi pénzt szórt el 2025-ben a pesti elit karácsonykor: bezzeg a vidéki magyarok...
Pénzcentrum  |  2025. december 26. 18:02
Kvíz: Jól ismered a karácsonyi történeteket? Tedd próbára magad, hány pontot érsz el a 10-ből!
Agrárszektor  |  2025. december 26. 18:08
Lecsapott a fagy: itt volt a leghidegebb az idő