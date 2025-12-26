Bródy János az ATV Egyenes Beszéd című műsorában jelentette be, hogy április 11-én, a Költészet napján búcsúzik a közönségtől.
Gyász: meghalt Perry Bamonte, a The Cure gitárosa
65 éves korában elhunyt Perry Bamonte, a The Cure egykori gitárosa és billentyűse.
A zenész rövid betegség után, karácsony idején hunyt el otthonában. A hírt a The Cure a zenekar hivatalos honlapján is megerősítette.
Bamonte 1990 és 2005 között, majd 2022-től haláláig volt a legendás brit együttes tagja. Pályafutása során hét albumon működött közre, és közel 500 koncerten lépett fel a zenekarral. A The Cure mellett a Love Amongst Ruin nevű formációban is zenélt, ahol basszusgitárosként tevékenykedett.
A zenekar közleményében így emlékezett meg róla: "Csendes, intenzív, ösztönös, állandó és rendkívül kreatív – 'Teddy' melegszívű és nélkülözhetetlen része volt a The Cure történetének."
A napokban hunyt el két másik rocklegenda, Chris Rea, illetve a Jethro Tull gitárosa, Mick Abrahams is.
Máris beütött a karácsonyi unalom? Ezek az unaloműző játékok, programok, filmek nálatok is feldobhatják a karácsonyt
Az unalom épp most rontaná el a karácsonyi hangulatot? Akkor itt van néhány egyszerű, eszközmentes vagy otthon is könnyen megoldható közös program.
Ian Anderson, a zenekar frontembere a Jethro Tull hivatalos weboldalán jelentette be a hírt.
Lelepleződött az új lottómilliárdos: elképesztő pénzt nyert, egyetlen szelvénnyel játszott - ilyen tényleg csak a mesékben van
Rekordközeli nyeremény született az amerikai Powerball lottón, ahol karácsony napján egy arkansasi játékos 1,817 milliárd dollárt nyert.
Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a következő héten a főnyeremény 130 millió forint lesz.
Kemény bűnügyi drámák, világsztárok főszereplésével készült dokumentumsorozatok és egy új Marvel-produkció is érkezik januárban a Disney+-ra.
Hamarosan jön a budapesti dokufilm-fesztivál: Oscar-jelölt, rendszerkritikus orosz filmet is vetítenek majd
A korábbi évekhez hasonlóan idén is neves személyiségek vállaltak civil nagyköveti szerepet a filmek népszerűsítésében.
Az énekes 74 éves volt.
A tipikus YouTube felhasználó 30-39 éves, érettségizett férfi, aki valamelyik nagyobb vidéki városban él.
A pirotechnikai eszközök helyett a szervezők világszínvonalú látványelemekkel várják a szilveszterezőket.
2025-ben több új mozi és streaming-premier is érkezett, miközben az örök kedvencek továbbra is szívet melengetőek maradnak. Összegyűjtöttük, hogy idén mire érdemes figyelni.
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 1 milliárd 40 millió forintért szállhattak harcba a játékosok.
Itt a matematikus titkos trükkje: így lehet a legtökéletesebben becsomagolni a karácsonyi ajándékot - nem csak dobozokkal működik
A karácsonyi ajándékcsomagolás sokak számára inkább küzdelem, mint öröm, különösen a szokatlan formájú meglepetések esetében
A tévéműsort 2025-ben már alig böngészi valaki, pedig sok kínlódást meg lehet spórolni, ha előre tudjuk, mikor mire érdemes odakapcsolni.
Az elmúlt öt évben a hazai utazócirkuszok mintegy fele szűnt meg, az elsőszámú felelős a koronavírus járvány volt, ám a magas üzemeltetési költségek is szerepet...
Óriási változás élesedik az Ötöslottón: elhalasztják a jövő szombati sorsolást, ilyen csak nagyon ritkán van
Élesbe fordul a szilveszteri extra nyereményjáték: a december 20-án estétől megvásárolt Ötöslottó szelvények már érvényesek lesznek a Szilveszteri Szuperlottóra.
Furcsa számok az Ötöslottó eheti sorsolásán: rendkívüli húzást fognak rendezni, erről mindenkinek tudnia kell
A nyerőszámok között három egymást követő szám is szerepelt, ami borzasztóan ritka, annak az esélye, hogy ezt a három konkrét számot húzzák ki 0,0085 százalék.
Kihúzták az Ötöslottó 2025/51. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Magyarországon már november elejétől érezhetően nő a karácsonyi filmek iránti online érdeklődés a Google Trends adatai szerint.
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.