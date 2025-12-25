Parkolási botrányairól vallott Kern András: "szerintem ez a feljelentgetés kultúráját erősíti"

Kern András nemrég beszélt színészi pályájáról, a biciklisávokról és a parkolási szokásairól, ami miatt gyakran kerül a bulvársajtó célkeresztjébe.

Kern András a Telexnek adott nemrég interjút, amiben a színészi pályáját firtató kérdésekre azt mondta: az imposztor Boguslawskij szerepe volt számára a legutóbbi időszak legfontosabb alakítása. Elmondása szerint ez olyan szerep, amitől lehet félni, de ennél is nehezebb volt, amikor 30 évesen Raszkolnyikovot kellett alakítania Jurij Petrovics Ljubimov rendezésében.

A Bujtor István filmek Kardos doktora arról is beszélt, hogy ismertségének köszönhetően mindig is előnyöket élvezett: előreengedték az SZTK-ban, kedvesebben szolgálták ki, és jobb ételt kapott az éttermekben. "Ilyen előnyök voltak, és az egészben volt valami tisztelet, egy kis hajbókolás. Ez nekem mind tetszett" – vallotta be őszintén.

Az interjúban Kern egyértelműen kifejezte ellenérzéseit a fővárosi biciklisávokkal kapcsolatban is. "Én szeretem Karácsony Gergelyt, de ilyen marhaságot kitalálni, hogy biciklisávok legyenek a körúton, és az autókkal csak egy sávban lehessen menni?" – tette fel a kérdést. Véleménye szerint 100-150 év alatt lehet csak elérni, hogy az emberek biciklire váltsanak.

A parkolási szokásairól szólva Kern megjegyezte, hogy a bulvársajtó előszeretettel foglalkozik ezzel a témával. Furcsának tartja, hogy az emberek lefényképezik mások tilosban parkoló autóját, ami szerinte a feljelentgetés kultúráját erősíti. Neki ez a nyilasok és a házmesterek időszakát juttatja eszébe, bár hangsúlyozta, hogy a két dolgot nem akarja összehasonlítani.

A színész egyébként októberben ismét akcióban lendült: a Széll Kálmán téren parkolt tilosban Kern András, majd pedig a piroson is áthajtott.