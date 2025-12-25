Ian Anderson, a zenekar frontembere a Jethro Tull hivatalos weboldalán jelentette be a hírt.
Parkolási botrányairól vallott Kern András: "szerintem ez a feljelentgetés kultúráját erősíti"
Kern András nemrég beszélt színészi pályájáról, a biciklisávokról és a parkolási szokásairól, ami miatt gyakran kerül a bulvársajtó célkeresztjébe.
Kern András a Telexnek adott nemrég interjút, amiben a színészi pályáját firtató kérdésekre azt mondta: az imposztor Boguslawskij szerepe volt számára a legutóbbi időszak legfontosabb alakítása. Elmondása szerint ez olyan szerep, amitől lehet félni, de ennél is nehezebb volt, amikor 30 évesen Raszkolnyikovot kellett alakítania Jurij Petrovics Ljubimov rendezésében.
A Bujtor István filmek Kardos doktora arról is beszélt, hogy ismertségének köszönhetően mindig is előnyöket élvezett: előreengedték az SZTK-ban, kedvesebben szolgálták ki, és jobb ételt kapott az éttermekben. "Ilyen előnyök voltak, és az egészben volt valami tisztelet, egy kis hajbókolás. Ez nekem mind tetszett" – vallotta be őszintén.
Az interjúban Kern egyértelműen kifejezte ellenérzéseit a fővárosi biciklisávokkal kapcsolatban is. "Én szeretem Karácsony Gergelyt, de ilyen marhaságot kitalálni, hogy biciklisávok legyenek a körúton, és az autókkal csak egy sávban lehessen menni?" – tette fel a kérdést. Véleménye szerint 100-150 év alatt lehet csak elérni, hogy az emberek biciklire váltsanak.
A parkolási szokásairól szólva Kern megjegyezte, hogy a bulvársajtó előszeretettel foglalkozik ezzel a témával. Furcsának tartja, hogy az emberek lefényképezik mások tilosban parkoló autóját, ami szerinte a feljelentgetés kultúráját erősíti. Neki ez a nyilasok és a házmesterek időszakát juttatja eszébe, bár hangsúlyozta, hogy a két dolgot nem akarja összehasonlítani.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A színész egyébként októberben ismét akcióban lendült: a Széll Kálmán téren parkolt tilosban Kern András, majd pedig a piroson is áthajtott.
5 meghökkentő karácsonyi szokás, amitől égnek áll a hajad: ezekhez képest a mákos vs. diós bejgli háború smafu
A karácsonyi hagyományok világszerte meglepően eltérőek: miközben sok helyen a bejgli és a karácsonyfa körül forog az ünnep, máshol nagyon nem.
Kemény bűnügyi drámák, világsztárok főszereplésével készült dokumentumsorozatok és egy új Marvel-produkció is érkezik januárban a Disney+-ra.
Hamarosan jön a budapesti dokufilm-fesztivál: Oscar-jelölt, rendszerkritikus orosz filmet is vetítenek majd
A korábbi évekhez hasonlóan idén is neves személyiségek vállaltak civil nagyköveti szerepet a filmek népszerűsítésében.
Az énekes 74 éves volt.
A tipikus YouTube felhasználó 30-39 éves, érettségizett férfi, aki valamelyik nagyobb vidéki városban él.
A pirotechnikai eszközök helyett a szervezők világszínvonalú látványelemekkel várják a szilveszterezőket.
2025-ben több új mozi és streaming-premier is érkezett, miközben az örök kedvencek továbbra is szívet melengetőek maradnak. Összegyűjtöttük, hogy idén mire érdemes figyelni.
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 1 milliárd 40 millió forintért szállhattak harcba a játékosok.
Itt a matematikus titkos trükkje: így lehet a legtökéletesebben becsomagolni a karácsonyi ajándékot - nem csak dobozokkal működik
A karácsonyi ajándékcsomagolás sokak számára inkább küzdelem, mint öröm, különösen a szokatlan formájú meglepetések esetében
A tévéműsort 2025-ben már alig böngészi valaki, pedig sok kínlódást meg lehet spórolni, ha előre tudjuk, mikor mire érdemes odakapcsolni.
Az elmúlt öt évben a hazai utazócirkuszok mintegy fele szűnt meg, az elsőszámú felelős a koronavírus járvány volt, ám a magas üzemeltetési költségek is szerepet...
Óriási változás élesedik az Ötöslottón: elhalasztják a jövő szombati sorsolást, ilyen csak nagyon ritkán van
Élesbe fordul a szilveszteri extra nyereményjáték: a december 20-án estétől megvásárolt Ötöslottó szelvények már érvényesek lesznek a Szilveszteri Szuperlottóra.
Furcsa számok az Ötöslottó eheti sorsolásán: rendkívüli húzást fognak rendezni, erről mindenkinek tudnia kell
A nyerőszámok között három egymást követő szám is szerepelt, ami borzasztóan ritka, annak az esélye, hogy ezt a három konkrét számot húzzák ki 0,0085 százalék.
Kihúzták az Ötöslottó 2025/51. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Magyarországon már november elejétől érezhetően nő a karácsonyi filmek iránti online érdeklődés a Google Trends adatai szerint.
Újabb budapesti szórakozóhelyhez vonultak ki a rendőrök: egy fiatal lányt késeltek meg, megvan az elkövető
Rohamkocsival vitték kórházba a fiatal nőt, akit egy budapesti szórakozóhely előtt késelhettek meg.
Extra szerencsésen ébredt 16 ezer magyar, majdnem 100 milliót osztottak szét közöttük: ez ám a meglepetés karácsony előtt
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/51. heti, pénteki nyerőszámait, de nem volt telitalálat.
Majka csütörtökön írta meg a Facebook-oldalán, hogy szerdán késő este a rendőrök ittas vezetés miatt megállították.
-
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.