Gyász: meghalt a Jethro Tull legendás gitárosa, Mick Abrahams

Elhunyt Mick Abrahams, a Jethro Tull rockzenekar alapító tagja, aki 82 éves korában, hosszan tartó betegség után távozott az élők sorából - írja a BBC.

Ian Anderson, a zenekar frontembere a Jethro Tull hivatalos weboldalán jelentette be a hírt, megemlékezve Abrahamsről mint "erős énekesről és tapasztalt, erőteljes, lírai gitárosról". Anderson elmondta, hogy a Lutonban született zenész az elmúlt 15 évben egyre súlyosbodó egészségi problémákkal küzdött, ami végül megakadályozta a fellépésekben.

A Jethro Tull frontembere kiemelte, hogy Abrahams "létfontosságú" szerepet játszott a zenekar korai felállásában, és zenei elképzeléseit "erőteljes hangszeres tehetségének bemutatásává" fejlesztette pályafutása során.

Abrahams a Jethro Tull első, "This Was" című albumán játszott, de röviddel annak befejezése után távozott, és megalapította saját sikeres zenekarát, a Blodwyn Pig-et. 1971 és 2017 között szólókarriert folytatott, majd egy stroke után visszavonult a fellépésektől.

"Mindannyian részvétünket fejezzük ki Mick családjának és közeli barátainak, akik méltán lehetnek büszkék eredményeire és zenei örökségére" - írta Anderson a közleményben.

