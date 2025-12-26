A karácsony sokaknál nemcsak meghitt ünnep, hanem egy többnapos versenyfutás is.
A Hatoslottó karácsonyi nyerőszámai az 52. héten, csütörtökön
Kihúzták a Hatoslottó 52. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 1 milliárd 40 millió forintos főnyereményt?
A Hatoslottó játékának során 6 számot kell megjelölnünk egy adott játékmezőn 45 közül. Nyereményt akkor érhetünk el, amennyiben az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúznak a sorsolás során. Ha pedig minden számot eltaláltunk, akkor természetesen miénk a főnyeremény, ami az 52. hét csütörtöki sorsolásán 1 milliárd 40 millió forint volt.
Szeptember óta nem csak a megszokott vasárnap délutáni, hanem csütörtök esti időpontban is rendeznek sorsolást, így a játékosoknak nagyobb esélyük lett a nyerésre. A Hatoslottó nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai az 52. heti, csütörtöki sorsoláson a következők:
9; 13; 26; 32; 34; 44.
Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottó játékában, így a vasárnapi sorsoláson már 1,19 milliárd forint lesz a várható főnyeremény.
További nyeremények:
- 5 találatos: 213 075 Ft
- 4 találatos: 6 170 Ft
- 3 találatos: 2 475 Ft
