Már most iszonyatosan lefárasztott a karácsony? Itt van 6 tipp, amivel könnyen visszahozhatod magad - így tényleg feltöltve kesztheted 2026-ot

A karácsony sokaknál nemcsak meghitt ünnep, hanem egy többnapos versenyfutás, ami gyakorta végkimerültséggel párosul. Felborult napirend, kevés alvás, túl sok inger és az ünnepek utáni levertség érzése is igen gyakori. A karácsonyi fáradtság azonban nem elkerülhetetlen, sőt néhány tudatos szokással, mozgással és valódi pihenéssel az ünnepi időszak nem lesz energiazabáló, hanem ténylegesen segíthet feltöltődve átlépni 2026-ba.

A karácsony nemcsak az ünneplésről, hanem sok esetben a totális kifáradásról is szól. A készülődés, a vendégjárás, a felborult napirend és az állandó „még ezt is meg kell enni” érzés sokaknál levertséghez, szétszórtsághoz, punnyadtsághoz vezet.

A jelenség nem véletlen: a várakozás, az ünneplés és az azt követő visszapattanás komoly hormonális hullámvasutat okoz, ami az energiaszintre, a hangulatra és még az immunrendszerre is hat. A jó hír: néhány tudatos aprósággal a karácsonyi fáradtság jelentősen csökkenthető - derül ki az oxfordowl korábbi összeállításából.

1. Maradjunk aktívak

Nem kell folyamatosan pörögni, de a teljes passzivitás sem segít. Vonjuk be a gyerekeket [ha vannak (és magunkat is)] a mindennapi teendőkbe: közös főzés, rendrakás, tervezés. Egy családi filmezés megszervezése vagy egyéb közös programok egyszerre adnak célt és mozgásteret mentálisan is.

2. Merjünk pihenni

Az ünnepek alatt különösen fontos a tudatos pihenés. Egy rövid szunyókálás, vagy akár csak fél óra csendes időtöltés egy könyvvel, rejtvénnyel (képernyő nélkül) sokat segít az energiaszint visszaállításában. A közös olvasás vagy összebújás nem luxus, hanem valós szükséglet ilyen pörgős időszakban.

3. Mozduljunk meg

Nem kell edzőterembe menni vagy nagy sportprogramra gondolni. Már az is számít, ha reggel kimegyünk a kertbe, kivisszük a szemetet, etetjük a madarakat, sétálunk egy kicsit. Napközben pedig érdemes beiktatni legalább fél óra könnyű mozgást: séta, kocogás vagy bármilyen otthon is elvégezhető tréning. Ezek segítenek beindítani az endorfintermelést, ami természetes hangulatjavító hatással bírnak.

4. Irány a szabad levegő

Az ünnepek alatt hajlamosak vagyunk bezárkózni, pedig a friss levegő az egyik legjobb ellenszere a karácsonyi tompaságnak. Egy közös séta az erdőben, a parkban, a vízparton vagy akár csak a környező utcákban nemcsak kikapcsol, hanem segít újrarendezni a gondolatokat is.

5. Szervezzünk közös élményeket

A karácsonyi fáradtság gyakran abból fakad, hogy túl sok az egyéni túlélési mechanizmus.. Egy családi kvíz, társasjáték, közös sütés vagy barkácsolás oldja a feszültséget és újra közösségi élménnyé teszi az ünnepet. Fontos észben tartani: nem a tökéletesség számít, hanem az együttlét.

6. Az aranyszabályok, amik tényleg működne

Igyunk elég vizet: az ünnepi időszakban ez meglepően könnyen elmaradhat.

Együnk reggelit, lehetőleg fehérjével (tojás, joghurt, tej).

Tartsuk nagyjából a megszokott alvási ritmust, ne legyen egymás után több nagyon késői este.

És végül: nyújtózzunk nagyokat. Egy alapos reggeli vagy esti nyújtás többet ér, mint gondolnánk.

Tartsuk észben: a karácsony nem verseny

Ha sikerül lassítani, mozogni, pihenni és együtt lenni, akkor nemcsak túléljük az ünnepeket, hanem valóban feltöltődve érkezhetünk meg az új évbe.