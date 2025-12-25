Lelepleződött az új lottómilliárdos: elképesztő pénzt nyert, egyetlen szelvénnyel játszott - ilyen tényleg csak a mesékben van

Rekordközeli nyeremény született az amerikai Powerball lottón, ahol karácsony napján egy arkansasi játékos 1,817 milliárd dollárt (kb. 600 milliárd forintot) nyert, ami minden idők második legnagyobb jackpotja - közölte a NYTimes.

A New York Times beszámolója szerint az elmúlt években jelentősen megszaporodtak a milliárdos nyeremények az amerikai lottókon, köszönhetően a szelvények árának emelésének és a nyereménystruktúra átalakításának. A mostani hatalmas összeg 47 egymást követő húzáson keresztül halmozódott, mielőtt valaki eltalálta volna a nyerőszámokat.

Az arkansasi nyertesről egyelőre kevés információ áll rendelkezésre, annyi bizonyos, hogy egyetlen szelvénnyel játszott, nem pedig összetett kombinációs rendszerrel. Az amerikai gyakorlatnak megfelelően a közölt összeg bruttó érték, amelyből még levonják az adókat.

EZ IS ÉRDEKELHET A Skandináv lottó nyerőszámai az 52. héten Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a következő héten a főnyeremény 130 millió forint lesz.

A szerencsés játékos két lehetőség közül választhat: vagy 30 éven keresztül havi részletekben kapja meg a teljes összeget, vagy az azonnali, egyösszegű kifizetést választja, ami jelentősen kevesebb, mindössze 835 millió dollár az adók levonása előtt.

A Powerball lottóban 69 számból kell eltalálni ötöt, valamint egy hatodik számot 26-ból a főnyereményhez. Egy szelvény ára két dollár, a jackpot elnyerésének esélye pedig rendkívül csekély: 1 a 292 millióhoz.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A történelem legnagyobb lottónyereménye továbbra is a 2022-ben Kaliforniában kihúzott 2,02 milliárd dolláros Powerball-jackpot marad.