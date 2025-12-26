Meglepő bejelentést tett Bródy János: így indokolta a döntését

Bródy János az ATV Egyenes Beszéd című műsorában jelentette be, hogy április 11-én, a Költészet napján búcsúzik a közönségtől.

A Rónai Egonnal folytatott beszélgetésben arról beszélt, hogy saját korszakát lezárulónak érzi, és abban bízik, hogy a következő évtizedek legalább olyan békések lesznek, mint amilyenek az ő generációjának jutottak. A műsorvezető kérdésére, hogy tervez-e búcsúkoncertet, Bródy János óvatosan fogalmazott. Úgy vélte, az ilyen bejelentéseket az ember nem szívesen teszi meg előre.

A Kossuth és Liszt Ferenc díjas dalszerző a magyar könnyűzene meghatározó alakja. Az Illés és a Fonográf tagjaként, Szörényi Levente alkotótársaként, majd önálló szerző előadóként a magyar nyelvű beatzene egyik megteremtőjeként tartják számon.

