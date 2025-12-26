2025. december 26. péntek Karácsony, István
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fotó: Kovács Anikó / Forrás: MTI/MTVA
Szórakozás

Meglepő bejelentést tett Bródy János: így indokolta a döntését

Pénzcentrum
2025. december 26. 10:33

Bródy János az ATV Egyenes Beszéd című műsorában jelentette be, hogy április 11-én, a Költészet napján búcsúzik a közönségtől. 

A Rónai Egonnal folytatott beszélgetésben arról beszélt, hogy saját korszakát lezárulónak érzi, és abban bízik, hogy a következő évtizedek legalább olyan békések lesznek, mint amilyenek az ő generációjának jutottak. A műsorvezető kérdésére, hogy tervez-e búcsúkoncertet, Bródy János óvatosan fogalmazott. Úgy vélte, az ilyen bejelentéseket az ember nem szívesen teszi meg előre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Kapcsolódó cikkeink:

A Kossuth és Liszt Ferenc díjas dalszerző a magyar könnyűzene meghatározó alakja. Az Illés és a Fonográf tagjaként, Szörényi Levente alkotótársaként, majd önálló szerző előadóként a magyar nyelvű beatzene egyik megteremtőjeként tartják számon.

Címlapkép: Kovács Anikó / Forrás: MTI/MTVA
#díj #zene #április #magyar #szórakozás #bejelentés #koncert #zenész #műsor #zenekar #atv #kossuth #búcsú

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:54
10:56
10:33
10:02
09:08
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 26.
Szilágyi Áron: Aki a pénz vagy a hírnév miatt választaná a vívást, azt őszintén eltántorítanám
2025. december 25.
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
2025. december 25.
Legendás helyek tűntek el 2025-ben: TOP 11+1 legfájóbb étterem-bezárás a magyar vidéken
2025. december 25.
Beindult a karácsonyi bírság-nagyüzem: 300 ezerre büntethetik, aki erre nem figyel az ünnepek alatt
2025. december 25.
Lehull a lepel a titokzatos strómanokról: így játsszák át az állami vagyont hajléktalanoknak, titokzatos külföldi csalóknak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 26. péntek
Karácsony, István
52. hét
December 26.
Karácsony 2. napja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 48. játékhéten
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. játékhéten
3
6 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai az 51. játékhéten
4
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 50. játékhéten
5
6 napja
Furcsa számok az Ötöslottó eheti sorsolásán: rendkívüli húzást fognak rendezni, erről mindenkinek tudnia kell
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árfolyamlebegtetés
Adott valuta árfolyamának a piaci kereslet-kínálat által történő meghatározása. A központi bank ekkor nem él intervenciós eszközökkel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 26. 10:02
Végérvényesen elindult az internet hanyatlása? Egyre több jel utal erre: hiába tör előre AI, ezt már nehezen lehet megállítani
Pénzcentrum  |  2025. december 26. 08:05
A Hatoslottó karácsonyi nyerőszámai az 52. héten, csütörtökön
Agrárszektor  |  2025. december 26. 11:01
Véget érhet egy korszak: búcsúzhatunk a régi, olcsó kávétól?