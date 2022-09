Jobb, ha felkészülsz: hamarosan 4 ezer alatt nem lehet pizzát kapni Magyarországon

Gyakorlatilag már nincs olyan szolgáltató, aki ne lenne kétségbeesve az energiaárak rohamos emelkedésétől, így az éttermek, a pizzériák is aggódnak, mi lesz velük ősszel télen. Vannak akik rosszabb minőségű alapanyagokra cserélik a mostaniakat, vannak aki változtatnak a receptúrán, hogy olcsóbb legyen a végeredmény, de a legtöbben így sem kerülhetik el a végeredményt. Már így sem nagyon lehet kapni 3 ezer forint alatt egy 32 cm-es pizzát, de lassan ennek az árnak is búcsút mondhatunk.

Nem csak szállodák, fürdők, uszodák lesznek kénytelenek bezárni az energiaárak drasztikus emelkedése miatt, de számos étteremről tudjuk, hogy ideiglenesen vagy véglegesen, de lehúzzák a rolót. Aki túlélte a kétségbeejtő mértékű munkaerőhiányt, a covidot, azt az infláció és a gázszámla fekteti két vállra. Aki valami csoda folytán pedig mégis talpon marad, az pedig komoly áremelésre kényszerül, melyek az amúgy is kivéreztetett lakosság egyre nehezebben fog tudni kifizetni.

Egy májusi nemzetközi gasztrofelmérés eredményei szerint a magyarok kedvenc nemzetközi étele a pizza lett, a válaszadók 42,3 %-a nyilatkozott úgy, hogy ezt a nemzetközi ételt eszi a legszívesebben. Ezt erősítette meg a Pénzcentrumnak Hartyányi Orsolya, a Wolt Magyarország éttermi értékesítési és üzletfejlesztési vezetője is: „A pizzériák fontos éttermi partnereink, futáraink naponta több ezer pizzát szállítanak ki, így nem meglepő, hogy a pizzának indulásunk óta bérelt helye van a legnépszerűbb ételek között.”

Elszállnak a pizzaárak is?

Ha megnézzük az éttermek kínálatát, az látszik, hogy 3 ezer forint alatt már nem nagyon tudunk pizzát rendelni, az extrábbak pedig már inkább a 4 ezer forinthoz vannak közelebb. Ilyen árak mellett, elmaradozhatnak a vevők, nem csoda, hogy sorra dőlnek be a pizzázók: ahogy arról mi is beszámoltunk, a szegedi Pizza Monkey étterem szeptember elsejével, az őszt köszöntve adott közre egy posztot a közösségi oldalukon, melyben egy beszkennelt dokumentummal bizonyítják, hogy körülbelül 2 millió 300 ezer forint lesz havonta a gázszámlájuk az eddigi 250–300 ezer forint helyett, tehát 8–9-szeres a növekedés.

Előremenekülünk!

A lapunknak nyilatkozó étteremlánc-tulajdonos nyolc évvel ezelőtt nyitotta meg az első egységét, azóta több különböző típusú pizzériája is van városszerte. Az elmúlt három évben a rezsijük 300-400 százalékkal, alapanyagáraik 100-150 százalékkal emelkedtek, a munkaerőköltségek pedig megduplázódtak. A pizza árán ehhez képest 20 százalékot tudtak emelni:

Ezt hosszú távon nem lehet bírni, nem tudom, kivel mi lesz. Nekünk minimum meg kellett volna duplázni a pizza árát, de nem merjük meglépni, attól tartunk, hogy akkor nem fognak jönni a vendégek. Tapasztalataink szerint rendkívül árérzékenyek a mi vevőink.

Ilyen körülmények között nehéz nyereségesen fenntartani egy vállalkozást, nekik az a menekülési stratégiájuk, hogy előrefutnak, azaz újabb és újabb helyeket nyitnak, próbálnak nagyon sokat eladni, olcsón, kis haszonkulccsal.

A sűrű fillér elv mentén haladunk, emeljük a csapásszámot

A tulajdonos elmondása szerint most már érezhetően könnyebb munkaerőt találni, egyrészt mert vége a nyári szezonnak, másrészt mindenki érzi, hogy elkezdtek bezárni a helyek, tehát a munkaerőpiaci szorítás lazul, legalábbis a vendéglátásban. Sok cég fog tönkre menni, ez egyre biztosabb.

Nem csak a mi rezsiszámlánk emelkedik meg, hanem nagyjából mindenkié, akié meg esetleg nem, az a boltban fog sokkal többet fizetni. Ezért arra számítunk, hogy jobban fognak kapkodni az emberek a munka után, és talán jobban meg is becsülik azt.

1,5 milliós gázszámla

A több mint 30 egységgel működő Pizza Me, hamarosan új egységgel bővül Miskolcon, de nem csak Magyarországon van jelen, külföld felé is terjeszkedik:

Hosszútávban gondolkodunk, és nem szeretnénk leadni sem a minőségből, sem a mennyiségből. Több piaci résztvevő lecseréli az alapanyagokat silányabb minőségre, változtat a receptúrán, ezekben a nehéz időkben. Külföldi tapasztalat például, hogy egy egész pizzát nem 8, hanem 10 félé vágnak

– mondta el a Pénzcentrumnak Egenhoffer Viktor, a Pizza Me Operation directora, majd hozzátette:

az elmúlt időszakban mi is kénytelenek voltunk árat emelni több tényező miatt is, az egyik legmarkánsabb, az a forint-euró árfolyamának az negatív irányba való elmozdulása, mi ugyanis a legtöbb alapanyagunkat külföldről szerezzük be. A megemelkedett üzemanyag árak miatt a szállítási költség is jóval magasabb mint korábban. De ami most tényleg nagyon drasztikus, azok az elszabadult energiaárak: például egyik üzletünkben, ahol eddig a villanyszámla 300 ezer forint kőrül volt, ott most majdnem 1 millió 800 ezer forint lett”

Ennek ellenére hosszú távon gondolkodnak, tartják a minőséget, mivel nem szeretnék, ha csalódnának a vevőik:

Igyekszünk nem óriási léptékben haladni az áremelés tekintetében. Azt, hogy az előttünk álló időszakban mi várható, egyelőre még nem tudjuk megjósolni. Nagyban függ attól, hogy miképp alakulnak az energiaárak, az üzemanyag ára, merre mozdul a piac és miként reagálnak a vásárlók a gazdasági helyzet változásaira .

Keresd az akciót

Természetesen mi is azt tapasztaltuk, hogy az elmúlt félévben az éttermek nagy részénél emelkedtek az árak, ez alól a pizzériák sem jelentenek kivételt. A Wolt közvetítőként köti össze az éttermeket a vendégekkel, az ételek árazása ennek megfelelően teljes mértékben az éttermek hatásköre. A promóciókat és kedvezményes szállítási ajánlatokat viszont az éttermekkel közösen alakítjuk ki. Azon dolgozunk, hogy az őszi időszakban is plusz értékesítési csatornát jelentsen éttermi partnereinknek, amellyel megsokszorozhatják az általuk elért vásárlók számát.

Pizzériákkal gyakran szervezünk akciókat, amelyek a tapasztalataink szerint jól működnek: ingyenes házhozszállítást teszünk lehetővé, tematikus olasz heteket tartunk csoportos kedvezményekkel, vagy további partnerekkel együttműködve ajándék italt vagy desszertet adunk a vásárlás mellé - összegezte Hartyányi Orsolya.