Ez a kép a Lottery Balls sorozathoz tartozik.
Szórakozás

Óriási változás élesedik az Ötöslottón: elhalasztják a mai sorsolást, kiderült, mi az oka

Pénzcentrum
2025. december 27. 11:03

Pár nap és kiderül lesz-e gazdája az Ötöslottóval megnyerhető eddigi legnagyobb nyereménynek, azaz 7 milliárd forintnak. Ekkora összeget elképzelni is nehéz. A nyereményből kijön egy kilencven lakásos új társasház, vagy több tucat luxus autó. Az Ötöslottóra épített Szilveszteri Szuperlottó nyereményjátékon 400 forintért cserébe, akár ennek a csillagászati összegnek is gazdája lehet egy szerencsés, akinek mind az öt számát kihúzzák január 1-én éjjel.

Kimondva is sok, de elképzelni még nehezebb, mit jelent valójában 7 milliárd forint. A Szilveszteri Szuperlottó főnyereménye nemcsak történelmi mértékű összeg az Ötöslottó életében, hanem olyan nagyságrendű, amelyet nehéz értelmezni. Ha hétmilliárd forint értékben 20 ezer forintosokat tennénk egymásra, abból 35 méter magas tornyot kapnánk, ami nagyjából akkora, mint egy 12 emeletes toronyház. A nyereményből egy kilencven lakásos új társasházat vagy 5-6 tucat luxus sportautót is lehet vásárolni. ha a jackpot megünnepléséhez pedig vennénk 10 karton kiváló minőségű pezsgőt akkor is csak a töredékét költenénk még el a nyereménynek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tét nagyságát a játékosok is érzik, hiszen csak az eltelt egy hétben – a karácsonyi ünnep ellenére – 248 százalékkal nagyobb volt a forgalom, mint az ilyenkor megszokott. A legtöbben offline, azaz lottózókban vásárolnak, de az online felületeken is magasabb a forgalom a megszokottnál. A lottózók országszerte meghosszabbított nyitvatartással várják december 31-ig a játékosokat.

A Szilveszteri Szuperlottó nyereményjátékot azért hirdette meg a Szerencsejáték Zrt., hogy a közel 70 éves, népszerű lottójáték ismét fókuszba kerüljön. A Szuperlottó extra izgalmat hoz az év végére, ezért a megszokott keretek is módosulnak. A december 20-tól megvásárolt Ötöslottóval - és az erre az időszakra érvényes öthetes szelvényekkel – lehet megnyerni az extra nyereményt. A nyereményjáték miatt december 27-én szombaton Ötöslottó nem, csak Luxor és Joker sorsolás lesz a SzerencseSzombatban. Az Ötöslottó fogadási idejét a nemzeti lottótársaság meghosszabbította december 31-én 23 óráig, hogy aztán 2026. január 1-jén 0 óra 20 perckor sorsolja ki a csillagászati összeget érő öt számot. A különleges sorsolást élőben lehet figyelemmel kísérni a Duna csatornán, amelynek ismétlése 17:45-kor lesz a TV2-n.

Kapcsolódó cikkeink:

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
Az államháztartás és alrendszerei pozíciójának értékelési módszere. A GFS-számítás alapelve a hiányfinanszírozási tételek kiszűrése mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Ez azt jelenti, hogy az összes bevétel nem tartalmazza sem a nemzetközi, sem a hazai piacon felvett hiteleket, s a kiadásokban sem jelennek meg az adósságok tőketörlesztései, valamint az értékpapír-visszavásárlások. A GFS-egyenleg számításakor azonban a bevételek a privatizációs bevételekkel együtt jelennek meg és a nettó kamatkiadások vagy -bevételek szintén szerepelnek az egyenlegben. A GFS-egyenleg tehát a folyó bevételek és a folyó kiadások viszonyát mutatja.

