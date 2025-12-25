A karácsonyi túlköltekezés után sokan szembesülnek pénzügyi nehézségekkel. Ám ezeket azért lehet enyhíteni.
Máris beütött a karácsonyi unalom? Ezek az unaloműző játékok, programok, filmek nálatok is feldobhatják a karácsonyt
Karácsonykor is előfordul, hogy a sok program, vendégség és készülődés között hirtelen beáll egy-egy csendesebb óra és ilyenkor a gyerekek (néha a felnőttek is) úgy érzik, unatkoznak. A körülmények azonban nem feltétlenül adottak, hogy feltaláljuk magunkat: nem otthon vagyunk, kötött a program, nem illene egy sarokban elvonulva telefont nyomkodni, stb. Nem kell azonban így se belehalni az unalomba: mutatunk néhány unaloműző tippet. A legtöbb esetben nincs is szükség semmilyen kellekre, vagy csak olyasmire, ami minden háztartásban megtalálható.
Az unalom bármikor lecsaphat, de karácsonykor gyakoribb, mint hinnénk: az autóban egy hosszú úton, egy illendőségi látogatáson, vagy akár otthon is a hosszú téli szünet alatt. Viszont az ünnepek alatt még kevésbé érezzük helyesnek a telefonnyomkodást, céltalan kapcsolgatást, elvonulást, mikor végre együtt van a család. Az unalom akár feszültségekhez is vezethet, ha azért nem csinálunk semmit, mert nem találunk olyasmit, amihez mindenkinek kedve van. Ilyenkor viszont, mikor többen együtt unatkoznak, akár veszekedésbe is fordulhat a tétlenség. Ezt megelőzendő érdemes felvértezni magunkat pár trükkel, amit bármikor előhúzhatunk a tarsolyból, ha lecsapna az unalom a családra.
Unaloműző játékok gyerekeknek: kreatív, aktív tevékenységek
A mai gyerekek figyelmét már elég nehéz hosszú időre lekötni, az unatkozást viszont sok gyerek rosszalkodással előzi meg. Ez azonban különösen nem hiányzik az ünnepek alatt, amikor a szülőknek még sok teendője is van. Mivel kössük le a gyerekeket, ha unatkoznak a rokonlátogatás, hosszú autózás, téli szünet alatt? Mutatunk pár tippet:
- A különböző szójátékokkal nem lehet melléfogni, ha nincs semmilyen más eszköz kéznél: a barkóba (vagy barkochba) mindig nyerő, órákat lehet tölteni vele; ahogy akár a szólánc játékkal is. A barkóba során valaki gondol valamire vagy valakire, a többiek pedig megpróbálják azt megfejteni: a feladvány kitalálója mindig csak Igen-t vagy Nem-et válaszolhat a kérdésekre. Aki rákérdez, egy rossz rákérdezéssel a játékból való kiesést kockáztatja (bár kicsikkel ezt a szabályt nem kell szigorúan betartani). A szóláncnál mindenki sorban mondd egy szót: a következő szónak mindig az előző szó utolsó betűvel kell kezdődnie. Érdemes egy tematikát meghatározni: állatok, országok, növények, híres emberek, keresztnevek, filmcímek, stb.
- Kicsit nehezebb "kitalálós" játék a fekete-fehér-igen-nem, vagy a tabu játék. Ha pedig otthon vagyunk, és van papírunk, tollunk, akkor Ország, város, fiú, lány... vagy házi-Activity játkot is játszhatunk. Négyzetrácsos papírral és tollal már torpedózni is lehet: ebben az is szuper, hogy bármikor ott hagyható és újra folytatható. A malom játékhoz sem kell sok papíron, tollon és papírkorongokon vagy kavicsokon túl. És ha már kavics: az ősi mankala játékot is érdemes a repertoárba felvenni: bárhol játszató kaviccsal, cukorkával, mogyoróval, stb. a fa alatt, vagy akár a tengerparti nyaraláson is remek unaloműző kétszemélyes játék.
- Az autóban, buszban mindig gyakran játszott játék volt a számolás: valamilyen színű vagy típusú járművek számolgatása. Ezt akár séta, tömegközlekedés közben is lehet játszani, csak emberekkel: számoljuk a fehér cipős, vagy barna kabátos embereket.
- Nagyon jó játék az origami, már a legkisebbek is élvezik a csákó, papírhajó, papírrepülő hajtogatást, amihez bármilyen papír megfelel, ami kéznél van. Ha nagyobb kihívásra vágyunk, akkor keressünk karácsonyi témájú origamikat.
- Mikor kártyáztunk utoljára? A kártya mindig is az egyik legjobb közös elfoglaltság volt: egyetlen paklival ezerféle játékot lehet játszani. Ideje leporolni a kártyatudásunkat, vagy új játékot tanulni! Ha otthon vagyunk, akár egyszerűbb társasjátékokkal is próbálkozhatunk.
- Gyúrjunk be egy adag sógyurmát, vagy szódabikarbóna gyurmát, esetleg egy egyszerű linzertésztát, amivel lehet gyurmázni, nyújtani, szaggatni.
- Karácsonykor sokkal gyakoribb a gyertyagyújtás, mint az év más szakában: izgalmas lehet a gyerekeknek a viaszcsöpögtetős játék, hiszen hagyjuk őket "a tűzzel játszani". Ehhez tegyünk vizet egy nagy tálba, lábosba, és gyújtsunk meg hosszú gyertyát, amit vízszintesen tartva tudunk olvasztani, és a vízbe cseppentgetni a viaszt. Így alakíthatunk ki lassanként formákat viaszból: de lehet az is a játék, hogy úszó szigeteket, "jéghegyeket" csináljunk. Legjobb lekapcsolt villanynál játszani, így blackout idejére is kiváló elfoglaltság.
Unaloműző játékok felnőtteknek
Megesik, hogy a felnőttek is elunják magukat az ünnepek alatt, mert a mindennapi tevékenységeik nem passzolnak a karácsonykor. Ilyenkor senki sem fog neki takarítani, ugrik el lemosatni a kocsit, vagy nézi át a havi költségvetést, de nem is illik családi körben állandóan csak a telefont nyomkodni. Érdemes egy olyan közös időtöltési lehetőséget választani, amiben mások, esetleg mindenki szívesen részt venne.
- Egy séta mindig frissítő, akárhol jó program tud lenni, napközben és este is.
- Ahelyett, hogy unatkozva fekszünk a tévé előtt, kapcsolgatunk, olvassunk fel történeteket egymásnak, vagy hallgassunk hangoskönyvet. Ez olyasmi, amit szintén már csak a gyerekek élvezhetnek manapság, pedig a felnőttek is szeretnek felolvasni és történeteket hallgatni.
- Készítsünk interjút, ünnepi podcastot családtagjainkkal: kinek milyen éve volt, ki mit kapott idén, meséljen el egy emlékezetes emléket... rögzítsük videós vagy hang formájában és jövőre, ha unatkozunk, akár ezt is visszahallgathatjuk/nézhetjük.
Elkészíthetjük az éves toplistáinkat is, ez jó elfoglaltság, akár közösen is az ünnepek alatt: melyik volt az év legjobb étele, amit ettünk, mi volt a legjobb film, amit láttunk, mi volt a legjobb könyv, amit olvastunk, stb. Az ilyen listák segítenek év végi számvetést is tartani, miért lehetünk idén hálásak.
- A társasjáték jó unaloműző felnőtteknek is, de sokan idegenkednek tőle. Ugyanígy a puzzle is jó sok órát ki tud tölteni: nem csak gyerekeknek való, felnőttek is ki tudnak kapcsolódni vele (közben pedig lehet hallgatni egy podcastot, hangoskönyvet). A kártya ilyen esetben is jó áthidaló megoldás lehet, és az még vendégségben is akad mindenhol.
- Bár nagyon nem tűnik karácsonyinak, sokan a fa alatt tervezik meg a jövő évi nyaralási terveket: végre együtt van a család, lehet egyeztetni. Az igazi profik már le is foglalják a jövő évi nyaralásukat, de az is elég, ha csak szóbahozzuk ezeket a terveket: indulhat a fantáziálás, tervezgetés.
- A tévében kapcsolgatás helyett válasszunk céltudatosan a karácsonyi filmek listájáról néznivalót.
- Nem tilos karácsonykor kimozdulni sem: el lehet menni moziba, vagy pl. szánkózni valamelyik csodás hazai szánkópályára. A kirándulás szép időben az ünnepek alatt szintén jó élmény lehet.
- Neki lehet fogni egy forralt bor főzésnek is házilag, vagy elkezdeni a maradékmentést a konyhában. Gondoljuk át, mi fog elfogyni, mit kell fagyasztani, milyen ételt lehet még egy kis átalakítása megmenteni. Azt tudjuk már, mi lesz a szilveszteri menü?
