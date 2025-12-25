Máris beütött a karácsonyi unalom? Ezek az unaloműző játékok, programok, filmek nálatok is feldobhatják a karácsonyt

Karácsonykor is előfordul, hogy a sok program, vendégség és készülődés között hirtelen beáll egy-egy csendesebb óra és ilyenkor a gyerekek (néha a felnőttek is) úgy érzik, unatkoznak. A körülmények azonban nem feltétlenül adottak, hogy feltaláljuk magunkat: nem otthon vagyunk, kötött a program, nem illene egy sarokban elvonulva telefont nyomkodni, stb. Nem kell azonban így se belehalni az unalomba: mutatunk néhány unaloműző tippet. A legtöbb esetben nincs is szükség semmilyen kellekre, vagy csak olyasmire, ami minden háztartásban megtalálható.

Az unalom bármikor lecsaphat, de karácsonykor gyakoribb, mint hinnénk: az autóban egy hosszú úton, egy illendőségi látogatáson, vagy akár otthon is a hosszú téli szünet alatt. Viszont az ünnepek alatt még kevésbé érezzük helyesnek a telefonnyomkodást, céltalan kapcsolgatást, elvonulást, mikor végre együtt van a család. Az unalom akár feszültségekhez is vezethet, ha azért nem csinálunk semmit, mert nem találunk olyasmit, amihez mindenkinek kedve van. Ilyenkor viszont, mikor többen együtt unatkoznak, akár veszekedésbe is fordulhat a tétlenség. Ezt megelőzendő érdemes felvértezni magunkat pár trükkel, amit bármikor előhúzhatunk a tarsolyból, ha lecsapna az unalom a családra.

Unaloműző játékok gyerekeknek: kreatív, aktív tevékenységek

A mai gyerekek figyelmét már elég nehéz hosszú időre lekötni, az unatkozást viszont sok gyerek rosszalkodással előzi meg. Ez azonban különösen nem hiányzik az ünnepek alatt, amikor a szülőknek még sok teendője is van. Mivel kössük le a gyerekeket, ha unatkoznak a rokonlátogatás, hosszú autózás, téli szünet alatt? Mutatunk pár tippet:

A különböző szójátékokkal nem lehet melléfogni, ha nincs semmilyen más eszköz kéznél: a barkóba (vagy barkochba) mindig nyerő, órákat lehet tölteni vele; ahogy akár a szólánc játékkal is. A barkóba során valaki gondol valamire vagy valakire, a többiek pedig megpróbálják azt megfejteni: a feladvány kitalálója mindig csak Igen-t vagy Nem-et válaszolhat a kérdésekre. Aki rákérdez, egy rossz rákérdezéssel a játékból való kiesést kockáztatja (bár kicsikkel ezt a szabályt nem kell szigorúan betartani). A szóláncnál mindenki sorban mondd egy szót: a következő szónak mindig az előző szó utolsó betűvel kell kezdődnie. Érdemes egy tematikát meghatározni: állatok, országok, növények, híres emberek, keresztnevek, filmcímek, stb.

Kicsit nehezebb "kitalálós" játék a fekete-fehér-igen-nem, vagy a tabu játék. Ha pedig otthon vagyunk, és van papírunk, tollunk, akkor Ország, város, fiú, lány... vagy házi-Activity játkot is játszhatunk. Négyzetrácsos papírral és tollal már torpedózni is lehet: ebben az is szuper, hogy bármikor ott hagyható és újra folytatható. A malom játékhoz sem kell sok papíron, tollon és papírkorongokon vagy kavicsokon túl. És ha már kavics: az ősi mankala játékot is érdemes a repertoárba felvenni: bárhol játszató kaviccsal, cukorkával, mogyoróval, stb. a fa alatt, vagy akár a tengerparti nyaraláson is remek unaloműző kétszemélyes játék.

Az autóban, buszban mindig gyakran játszott játék volt a számolás: valamilyen színű vagy típusú járművek számolgatása. Ezt akár séta, tömegközlekedés közben is lehet játszani, csak emberekkel: számoljuk a fehér cipős, vagy barna kabátos embereket.

Nagyon jó játék az origami, már a legkisebbek is élvezik a csákó, papírhajó, papírrepülő hajtogatást, amihez bármilyen papír megfelel, ami kéznél van. Ha nagyobb kihívásra vágyunk, akkor keressünk karácsonyi témájú origamikat.

Mikor kártyáztunk utoljára? A kártya mindig is az egyik legjobb közös elfoglaltság volt: egyetlen paklival ezerféle játékot lehet játszani. Ideje leporolni a kártyatudásunkat, vagy új játékot tanulni! Ha otthon vagyunk, akár egyszerűbb társasjátékokkal is próbálkozhatunk.

Gyúrjunk be egy adag sógyurmát, vagy szódabikarbóna gyurmát, esetleg egy egyszerű linzertésztát, amivel lehet gyurmázni, nyújtani, szaggatni.

Karácsonykor sokkal gyakoribb a gyertyagyújtás, mint az év más szakában: izgalmas lehet a gyerekeknek a viaszcsöpögtetős játék, hiszen hagyjuk őket "a tűzzel játszani". Ehhez tegyünk vizet egy nagy tálba, lábosba, és gyújtsunk meg hosszú gyertyát, amit vízszintesen tartva tudunk olvasztani, és a vízbe cseppentgetni a viaszt. Így alakíthatunk ki lassanként formákat viaszból: de lehet az is a játék, hogy úszó szigeteket, "jéghegyeket" csináljunk. Legjobb lekapcsolt villanynál játszani, így blackout idejére is kiváló elfoglaltság.

Unaloműző játékok felnőtteknek

Megesik, hogy a felnőttek is elunják magukat az ünnepek alatt, mert a mindennapi tevékenységeik nem passzolnak a karácsonykor. Ilyenkor senki sem fog neki takarítani, ugrik el lemosatni a kocsit, vagy nézi át a havi költségvetést, de nem is illik családi körben állandóan csak a telefont nyomkodni. Érdemes egy olyan közös időtöltési lehetőséget választani, amiben mások, esetleg mindenki szívesen részt venne.

Egy séta mindig frissítő, akárhol jó program tud lenni, napközben és este is.

Ahelyett, hogy unatkozva fekszünk a tévé előtt, kapcsolgatunk, olvassunk fel történeteket egymásnak, vagy hallgassunk hangoskönyvet. Ez olyasmi, amit szintén már csak a gyerekek élvezhetnek manapság, pedig a felnőttek is szeretnek felolvasni és történeteket hallgatni.

Készítsünk interjút, ünnepi podcastot családtagjainkkal: kinek milyen éve volt, ki mit kapott idén, meséljen el egy emlékezetes emléket... rögzítsük videós vagy hang formájában és jövőre, ha unatkozunk, akár ezt is visszahallgathatjuk/nézhetjük.

Elkészíthetjük az éves toplistáinkat is, ez jó elfoglaltság, akár közösen is az ünnepek alatt: melyik volt az év legjobb étele, amit ettünk, mi volt a legjobb film, amit láttunk, mi volt a legjobb könyv, amit olvastunk, stb. Az ilyen listák segítenek év végi számvetést is tartani, miért lehetünk idén hálásak.

A társasjáték jó unaloműző felnőtteknek is, de sokan idegenkednek tőle. Ugyanígy a puzzle is jó sok órát ki tud tölteni: nem csak gyerekeknek való, felnőttek is ki tudnak kapcsolódni vele (közben pedig lehet hallgatni egy podcastot, hangoskönyvet). A kártya ilyen esetben is jó áthidaló megoldás lehet, és az még vendégségben is akad mindenhol.

Bár nagyon nem tűnik karácsonyinak, sokan a fa alatt tervezik meg a jövő évi nyaralási terveket: végre együtt van a család, lehet egyeztetni. Az igazi profik már le is foglalják a jövő évi nyaralásukat, de az is elég, ha csak szóbahozzuk ezeket a terveket: indulhat a fantáziálás, tervezgetés.

A tévében kapcsolgatás helyett válasszunk céltudatosan a karácsonyi filmek listájáról néznivalót.

Nem tilos karácsonykor kimozdulni sem: el lehet menni moziba, vagy pl. szánkózni valamelyik csodás hazai szánkópályára. A kirándulás szép időben az ünnepek alatt szintén jó élmény lehet.

