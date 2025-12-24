A Skandináv lottó nyerőszámai az 52. héten

Kihúzták a Skandináv lottó 2025/52. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a következő héten a főnyeremény 130 millió forint lesz.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki.

Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a skandi 52. heti nyerőszámait és a nyereményeket is.

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai az 52. héten 2025-ben:

3, 9, 11, 18, 24, 29, 35.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai az 52. héten 2025-ben:

4, 5, 10, 15, 22, 30, 35.

További nyeremények a Skandináv lottón az 52. héten:

6 találat: 149 395 forint

5 találat: 4 735 forint

4 találat: 2 230 forint

