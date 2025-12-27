2025. december 27. szombat János
4 °C Budapest
Euró, az európai pénz
Szórakozás

Extra szerencsésen ébredt 9 ezer magyar, közel 100 milliót osztottak szét közöttük: ez ám a meglepetés újév előt

Pénzcentrum
2025. december 27. 09:31

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/52. heti, pénteki nyerőszámait, de nem volt telitalálat. Így a következő sorsoláskor 59 millió euró, azaz mintegy 23 milliárd forint lesz a tét.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 51. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben az 52. játékhéten, pénteken:

15; 21; 26; 29; 42; 4; 12.

Az Eurojackpot sorsoláson ezúttal nem volt telitalálatos szelvény. A legnagyobb magyar hazai nyereménynek 1 szerencsés örülhetett, ő 3 701 670 forintot nyert a 4+2-es nyerőosztályban.

A szerencsés győztesen kívül még kb. 16 ezer magyarnak volt szerencséje, és nyertek valamilyen összeget az Eurojackpoton.

A főnyeremény tovább halmozódik, a következő héten 59 millió euró, azaz kb. 22,9 milliárd forint lesz. 

Címlapkép: Getty Images
