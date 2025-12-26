Kedden már gyengén vagy változóan felhős idő várható, és helyenként hózáporok is kialakulhatnak.
Döbbenet, mennyi pénzt szórt el 2025-ben a pesti elit karácsonykor: bezzeg a vidéki magyarok...
Magyarországon a karácsonyi ajándékozás szinte minden háztartásban megjelenik, függetlenül az anyagi lehetőségektől. A CHART by Pénzcentrum adatai szerint az ünnepi költések mértéke jelentős különbségeket mutat jövedelmi és regionális bontásban. Az ajándékozás mögött erős társadalmi és érzelmi elvárások állnak, amelyek sok családnál felülírják a pénzügyi racionalitást. A számok rávilágítanak arra is, hogy a karácsony Magyarországon egyre inkább az anyagi alkalmazkodás és a fogyasztási egyenlőtlenségek tükre.
Karácsonykor szinte minden magyar családban megjelenik az ajándékozás gyakorlata, még akkor is, ha ez komoly anyagi áldozattal jár. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja arra keresi a választ, mennyit költenek a háztartások az ünnepekre, és mit árulnak el ezek a számok a magyar társadalom anyagi helyzetéről és értékválasztásairól. Az adatok alapján a karácsony mára nem csupán családi esemény, hanem erős társadalmi normává vált. Ennek betartása sokak számára fontosabb, mint a rövid távú pénzügyi racionalitás.
Az ajándékozás szinte univerzális, a lehetőségek azonban erősen eltérnek. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a magyar háztartások döntő többsége készül ajándékkal, ugyanakkor különösen az alacsonyabb jövedelműeknél ez gyakran komoly lemondásokkal jár. Az elemzés rámutat: az ajándékozás mögött erős érzelmi és társadalmi elvárás húzódik meg, ami miatt sokan akkor is költenek, ha a mindennapi kiadások mellett ez nehezen indokolható. Ez a jelenség összhangban van a nemzetközi kutatásokkal is, amelyek szerint az ünnepi fogyasztás gyakran identitás- és kapcsolaterősítő szerepet tölt be, különösen gazdaságilag bizonytalan környezetben.
A karácsonyi költések mértéke ugyanakkor jelentős különbségeket mutat. A CHART by Pénzcentrum adatai alapján a magasabb jövedelmű háztartások jóval nagyobb összeget fordítanak ajándékokra, míg másoknál az ajándék inkább jelképes gesztus marad. A regionális eltérések is markánsak: a fővárosban és a fejlettebb térségekben magasabb az egy főre jutó ünnepi költés, míg a vidéki és alacsonyabb jövedelmű régiókban visszafogottabb összegek jellemzőek. Ezek a különbségek jól tükrözik az országon belüli jövedelmi és fogyasztási egyenlőtlenségeket.
Fontos ugyanakkor, hogy a karácsonyi kiadások nem merülnek ki az ajándékokban. Az ünnepi étkezések, a díszítés, az utazás és a rezsiköltségek együtt sok háztartás számára az év legdrágább időszakát jelentik. Különösen igaz ez akkor, amikor a fűtési szezon és az élelmiszerárak emelkedése egyszerre terheli a családi költségvetéseket. A számok összességében azt mutatják, hogy a magyar karácsony egyszerre szól az összetartozásról és az alkalmazkodásról: arról, hogyan próbálják a háztartások az anyagi realitások mellett is fenntartani az ünnep társadalmi és érzelmi jelentőségét.
