2025. december 25. csütörtök

Tipikus svéd skandináv karácsonyi smörgåsbord svédasztalos ételek Fotó felülről fényképezve felülről fényképezve Photot tipikus smorgasbord rántott sonkával, húsgombóc, kolbász, noisette, savanyú hering és köretek Julbord med grilj
Szórakozás

5 meghökkentő karácsonyi szokás, amitől égnek áll a hajad: ezekhez képest a mákos vs. diós bejgli háború smafu

Pénzcentrum
2025. december 25. 14:02

A karácsonyi hagyományok világszerte meglepően eltérőek: miközben sok helyen a bejgli és a karácsonyfa körül forog az ünnep, máshol rántott csirkét esznek, seprűket rejtenek el a boszorkányok elől, óriási szalmakecskét építenek, vagy éppen erjesztett madarakat tálalnak fel szenteste. Összegyűjtöttünk öt egészen különös karácsonyi szokást, amelyek jól mutatják, mennyire mást jelenthet az ünnep a világ különböző pontjain.

A karácsony sokak számára a megszokott rituálékról szól: családi vacsora, ajándékok, feldíszített fa.

A világ egyes részein azonban egészen másképp ünnepelnek, néhol kifejezetten furcsa, sőt meghökkentő hagyományokkal.

1. KFC-vacsora karácsonyra – Japán

Japánban a karácsonyi ünnepi menü nem pulyka vagy hal, hanem rántott csirke. A KFC egy 1974-es marketingkampányának köszönhetően ma már családok milliói rendelnek elő hetekkel korábban „Kentucky for Christmas” menüt.

Becslések szerint évente mintegy 3,6 millió japán család karácsonyozik egy KFC-s vödör körül.

2. Seprűk elrejtése a boszorkányok elől – Norvégia

Norvégiában egy régi hiedelem szerint karácsony éjjel boszorkányok és gonosz szellemek jelenhetnek meg, ezért sok helyen elrejtik a seprűket, nehogy azokkal repüljenek el.

Bár a hagyomány eredete vitatott, máig a karácsonyi folklór része, a norvég ünnepekhez pedig a bőséges „julebord”, azaz karácsonyi lakoma is hozzátartozik.

3. Óriási szalmakecske – Svédország

A svéd Gävle városában minden évben felépítik a híres Gävle-kecskét, egy hatalmas szalmából készült karácsonyi díszt. A kecske a skandináv pogány hagyományokból ered, ám mára külön „sporttá” vált, hogy vandálok megpróbálják felgyújtani.

Az elmúlt évtizedekben a szobrot már több mint harmincszor rongálták meg vagy égették le, ezért ma már kamerák, őrök és kutyás járőrök védik.

4. Kecskének öltözött férfiak – Románia

Románia egyes vidékein karácsony környékén – vagy újévkor – férfiak kecskemaszkban, színes ruhákban járják az utcákat énekelve és táncolva. A capra nevű hagyomány a termékenységhez és a bőséghez kötődik, és ma is látványos része az ünnepi időszaknak.

5. Erjesztett madarak és nyers bálnabőr – Grönland

Grönlandon karácsonykor igazi gasztronómiai különlegességek kerülnek az asztalra. A mattak nyers bálnabőr zsírral, míg a kiviak erjesztett tengeri madarakból készül, amelyeket hónapokra fókabőrbe csomagolnak. A menü elsőre sokkoló lehet, de a helyiek számára ünnepi csemegének számít, ahogy a karácsonyi szellemhez a szellemjárásról szóló rémtörténetek mesélése is hozzátartozik.

(via Regent-holidays)
Címlapkép: Getty Images
#karacsony #románia #norvégia #étel #kultúra #szórakozás #svédország #japán #kfc #hagyomány #grönland

14:02
13:47
13:30
13:03
12:35
Erről ne maradj le!
