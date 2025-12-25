Az interjúban Kern egyértelműen kifejezte ellenérzéseit a fővárosi biciklisávokkal kapcsolatban is.
5 meghökkentő karácsonyi szokás, amitől égnek áll a hajad: ezekhez képest a mákos vs. diós bejgli háború smafu
A karácsonyi hagyományok világszerte meglepően eltérőek: miközben sok helyen a bejgli és a karácsonyfa körül forog az ünnep, máshol rántott csirkét esznek, seprűket rejtenek el a boszorkányok elől, óriási szalmakecskét építenek, vagy éppen erjesztett madarakat tálalnak fel szenteste. Összegyűjtöttünk öt egészen különös karácsonyi szokást, amelyek jól mutatják, mennyire mást jelenthet az ünnep a világ különböző pontjain.
A karácsony sokak számára a megszokott rituálékról szól: családi vacsora, ajándékok, feldíszített fa.
A világ egyes részein azonban egészen másképp ünnepelnek, néhol kifejezetten furcsa, sőt meghökkentő hagyományokkal.
1. KFC-vacsora karácsonyra – Japán
Japánban a karácsonyi ünnepi menü nem pulyka vagy hal, hanem rántott csirke. A KFC egy 1974-es marketingkampányának köszönhetően ma már családok milliói rendelnek elő hetekkel korábban „Kentucky for Christmas” menüt.
Becslések szerint évente mintegy 3,6 millió japán család karácsonyozik egy KFC-s vödör körül.
2. Seprűk elrejtése a boszorkányok elől – Norvégia
Norvégiában egy régi hiedelem szerint karácsony éjjel boszorkányok és gonosz szellemek jelenhetnek meg, ezért sok helyen elrejtik a seprűket, nehogy azokkal repüljenek el.
Bár a hagyomány eredete vitatott, máig a karácsonyi folklór része, a norvég ünnepekhez pedig a bőséges „julebord”, azaz karácsonyi lakoma is hozzátartozik.
3. Óriási szalmakecske – Svédország
A svéd Gävle városában minden évben felépítik a híres Gävle-kecskét, egy hatalmas szalmából készült karácsonyi díszt. A kecske a skandináv pogány hagyományokból ered, ám mára külön „sporttá” vált, hogy vandálok megpróbálják felgyújtani.
Az elmúlt évtizedekben a szobrot már több mint harmincszor rongálták meg vagy égették le, ezért ma már kamerák, őrök és kutyás járőrök védik.
4. Kecskének öltözött férfiak – Románia
Románia egyes vidékein karácsony környékén – vagy újévkor – férfiak kecskemaszkban, színes ruhákban járják az utcákat énekelve és táncolva. A capra nevű hagyomány a termékenységhez és a bőséghez kötődik, és ma is látványos része az ünnepi időszaknak.
5. Erjesztett madarak és nyers bálnabőr – Grönland
Grönlandon karácsonykor igazi gasztronómiai különlegességek kerülnek az asztalra. A mattak nyers bálnabőr zsírral, míg a kiviak erjesztett tengeri madarakból készül, amelyeket hónapokra fókabőrbe csomagolnak. A menü elsőre sokkoló lehet, de a helyiek számára ünnepi csemegének számít, ahogy a karácsonyi szellemhez a szellemjárásról szóló rémtörténetek mesélése is hozzátartozik.
Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a következő héten a főnyeremény 130 millió forint lesz.
Kemény bűnügyi drámák, világsztárok főszereplésével készült dokumentumsorozatok és egy új Marvel-produkció is érkezik januárban a Disney+-ra.
Hamarosan jön a budapesti dokufilm-fesztivál: Oscar-jelölt, rendszerkritikus orosz filmet is vetítenek majd
A korábbi évekhez hasonlóan idén is neves személyiségek vállaltak civil nagyköveti szerepet a filmek népszerűsítésében.
Az énekes 74 éves volt.
A tipikus YouTube felhasználó 30-39 éves, érettségizett férfi, aki valamelyik nagyobb vidéki városban él.
A pirotechnikai eszközök helyett a szervezők világszínvonalú látványelemekkel várják a szilveszterezőket.
2025-ben több új mozi és streaming-premier is érkezett, miközben az örök kedvencek továbbra is szívet melengetőek maradnak. Összegyűjtöttük, hogy idén mire érdemes figyelni.
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 1 milliárd 40 millió forintért szállhattak harcba a játékosok.
Itt a matematikus titkos trükkje: így lehet a legtökéletesebben becsomagolni a karácsonyi ajándékot - nem csak dobozokkal működik
A karácsonyi ajándékcsomagolás sokak számára inkább küzdelem, mint öröm, különösen a szokatlan formájú meglepetések esetében
A tévéműsort 2025-ben már alig böngészi valaki, pedig sok kínlódást meg lehet spórolni, ha előre tudjuk, mikor mire érdemes odakapcsolni.
Az elmúlt öt évben a hazai utazócirkuszok mintegy fele szűnt meg, az elsőszámú felelős a koronavírus járvány volt, ám a magas üzemeltetési költségek is szerepet...
Óriási változás élesedik az Ötöslottón: elhalasztják a jövő szombati sorsolást, ilyen csak nagyon ritkán van
Élesbe fordul a szilveszteri extra nyereményjáték: a december 20-án estétől megvásárolt Ötöslottó szelvények már érvényesek lesznek a Szilveszteri Szuperlottóra.
Furcsa számok az Ötöslottó eheti sorsolásán: rendkívüli húzást fognak rendezni, erről mindenkinek tudnia kell
A nyerőszámok között három egymást követő szám is szerepelt, ami borzasztóan ritka, annak az esélye, hogy ezt a három konkrét számot húzzák ki 0,0085 százalék.
Kihúzták az Ötöslottó 2025/51. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Magyarországon már november elejétől érezhetően nő a karácsonyi filmek iránti online érdeklődés a Google Trends adatai szerint.
Újabb budapesti szórakozóhelyhez vonultak ki a rendőrök: egy fiatal lányt késeltek meg, megvan az elkövető
Rohamkocsival vitték kórházba a fiatal nőt, akit egy budapesti szórakozóhely előtt késelhettek meg.
Extra szerencsésen ébredt 16 ezer magyar, majdnem 100 milliót osztottak szét közöttük: ez ám a meglepetés karácsony előtt
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/51. heti, pénteki nyerőszámait, de nem volt telitalálat.
Majka csütörtökön írta meg a Facebook-oldalán, hogy szerdán késő este a rendőrök ittas vezetés miatt megállították.
