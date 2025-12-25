5 meghökkentő karácsonyi szokás, amitől égnek áll a hajad: ezekhez képest a mákos vs. diós bejgli háború smafu

A karácsonyi hagyományok világszerte meglepően eltérőek: miközben sok helyen a bejgli és a karácsonyfa körül forog az ünnep, máshol rántott csirkét esznek, seprűket rejtenek el a boszorkányok elől, óriási szalmakecskét építenek, vagy éppen erjesztett madarakat tálalnak fel szenteste. Összegyűjtöttünk öt egészen különös karácsonyi szokást, amelyek jól mutatják, mennyire mást jelenthet az ünnep a világ különböző pontjain.

A karácsony sokak számára a megszokott rituálékról szól: családi vacsora, ajándékok, feldíszített fa.

A világ egyes részein azonban egészen másképp ünnepelnek, néhol kifejezetten furcsa, sőt meghökkentő hagyományokkal.

1. KFC-vacsora karácsonyra – Japán

Japánban a karácsonyi ünnepi menü nem pulyka vagy hal, hanem rántott csirke. A KFC egy 1974-es marketingkampányának köszönhetően ma már családok milliói rendelnek elő hetekkel korábban „Kentucky for Christmas” menüt.

Becslések szerint évente mintegy 3,6 millió japán család karácsonyozik egy KFC-s vödör körül.

2. Seprűk elrejtése a boszorkányok elől – Norvégia

Norvégiában egy régi hiedelem szerint karácsony éjjel boszorkányok és gonosz szellemek jelenhetnek meg, ezért sok helyen elrejtik a seprűket, nehogy azokkal repüljenek el.

Bár a hagyomány eredete vitatott, máig a karácsonyi folklór része, a norvég ünnepekhez pedig a bőséges „julebord”, azaz karácsonyi lakoma is hozzátartozik.

3. Óriási szalmakecske – Svédország

A svéd Gävle városában minden évben felépítik a híres Gävle-kecskét, egy hatalmas szalmából készült karácsonyi díszt. A kecske a skandináv pogány hagyományokból ered, ám mára külön „sporttá” vált, hogy vandálok megpróbálják felgyújtani.

Az elmúlt évtizedekben a szobrot már több mint harmincszor rongálták meg vagy égették le, ezért ma már kamerák, őrök és kutyás járőrök védik.

4. Kecskének öltözött férfiak – Románia

Románia egyes vidékein karácsony környékén – vagy újévkor – férfiak kecskemaszkban, színes ruhákban járják az utcákat énekelve és táncolva. A capra nevű hagyomány a termékenységhez és a bőséghez kötődik, és ma is látványos része az ünnepi időszaknak.

5. Erjesztett madarak és nyers bálnabőr – Grönland

Grönlandon karácsonykor igazi gasztronómiai különlegességek kerülnek az asztalra. A mattak nyers bálnabőr zsírral, míg a kiviak erjesztett tengeri madarakból készül, amelyeket hónapokra fókabőrbe csomagolnak. A menü elsőre sokkoló lehet, de a helyiek számára ünnepi csemegének számít, ahogy a karácsonyi szellemhez a szellemjárásról szóló rémtörténetek mesélése is hozzátartozik.

(via Regent-holidays)