Hivatalos! Tovább drágult a lottó Magyarországon a gyenge forint miatt

A gyenge forint, magas euróérfolyam miatt ismét megemelte az Eurojackpot árát a szerencsejáték Zrt. Ahogyan márciusban, illetve júliusban kétszer is megdrágult az alapjáték, most megint emeltek az árán. Míg korábban 840 forintért lehetett játszani mezőnként, addig most már 860 forintot kell fizetnünk.

