Nagy változás élesedik a lottózókban: hamarosan csökken a nyerési esély ennél a játéknál

Megújul hazánk legfiatalabb lottójátéka, az idén 10 éves Eurojackpot - közölte a Szerencsejáték Zrt. Ennek részeként a március 18-i sorsolást követően a halmozódással elérhető legmagasabb jackpot a korábbi mintegy bruttó 32 milliárd forintról több mint bruttó 43 milliárd forintra emelkedik, amely euróban kerül kifizetésre. Ugyanakkor emelkedik a játék ára is, 780 forintról 800 forintra. További újdonság, hogy március 25-től az eddig megszokott pénteki számhúzás mellett minden kedden is sorsolnak majd az európai lottójátékon.

Közel 10 éve, 2012. március 23-án tartották az első Eurojackpot sorsolást, Finnország fővárosában, Helsinkiben. Az elmúlt időszakban folyamatosan egyre több európai országban vált elérhetővé a játék, amelynek első Magyarországon is fogadható sorsolását 2014 októberében tartották. Az Eurojackpoton mindezidáig három magyar telitalálatos szelvény született, amelyek egyike minden idők legnagyobb hazai lottónyereménye, hiszen a szerencsés hazai játékos egy 2019-es sorsolás alkalmával bruttó 30 millió euróval, azaz – akkori árfolyamon - több mint bruttó 10 milliárd forinttal gazdagodott.

A kerek évfordulóra időzítve hamarosan nagy változáson megy keresztül a játék. Ennek egyik elemeként a március 18-i sorsolást követően a halmozódás esetén megnyerhető maximális főnyeremény mintegy bruttó 32 milliárd forintról több mint bruttó 43 milliárd forintra emelkedik, amely euróban kerül kifizetésre a játékosok részére. A módosítás érinti a játékszabályokat is, hiszen míg az úgynevezett „A” mezőn továbbra is 5 számot kell eltalálni 1 és 50 között, addig a „B” mezőn az eddigi 1 és 10 helyett, 1 és 12 között kell helyesen megtippelni két nyerőszámot.

További változás, hogy a március 25-i sorsolást követően a szokásos pénteki számhúzás mellett kedden is sorsolnak az Eurojackpoton, így a heti nyerési lehetőségek száma megduplázódik. Az első keddi sorsolást 2022. március 29-én tartják.

Bár erre nem tértek ki a közleményben, nemrég emelkedett a játék ára is: 780 forintról 800 forintra. Ennek hátterében a forint gyengülése állhat az euróval szemben.

Az új struktúra nem érinti a játék részvételi lehetőségeit, így az Eurojackpot továbbra is gépi és kézi formában is játszható. A játék nemzetközi jellegéből adódóan a legmagasabb nyerőosztályok (5+2 és 5+1 találat) nyereményeinek meghatározása pedig továbbra is euróban történik. A Szerencsejáték Zrt. arra is felhívta a figyelmet, hogy

az Eurojackpot új játékmechanizmusának köszönhetően változik a telitalálat megnyerésének esélye is, így a korábbi 1:95 millióhoz arány, 1:140 millióra módosul.

EZ IS ÉRDEKELHET 23 ezer magyarnak jól indult a hétvégéje: több mint 85 millió forintot osztottak szét közöttük A legmagasabb magyar nyeremény az Eurojackpot 11. heti sorsolásán mindössze nettó 102 000 forint volt, melynek 20 játékos örülhetett.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon