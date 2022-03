Külföldiek tömegei jönnek Budapestre márciusban: erre a kíváncsiak, Széll Tamás is főzni fog a versenyen

Ismét Budapest ad otthon a világ legrangosabb főzőversenyének március 23-24. között a megújult Hungexpón. Európa legjobb séfjei mérik össze tudásukat és kvalifikálhatják magukat a 2023-as lyoni világdöntőbe. 2016 után újra hazánk lehet Európa gasztronómiai központja, európai város eddig még soha nem rendezett kétszer kontinensválogatót. A Széll Tamás által vezetett hazai csapat március 24-én versenyez.

A versenyen 17 ország 4 fős csapatai és segítőik vesznek részt, a menü elkészítésére 5 óra 35 perc áll rendelkezésre, mely alatt a csapatoknak egy növényi alapú ételt kell a zsűri elé tenniük három különböző burgonyaféle felhasználásával, illetve egy fő, „tavaszi tányért” kell készíteniük, amelyre kacsamáj, őzgerinc és -comb kerül három különböző körettel. A verseny során kiemelt hangsúlyt kapnak a kiváló hazai alapanyagok, az egyik köretnek tejfölt és túrót is tartalmaznia kell - írja közleményében a Magyar Turisztikai Ügynökség.

A magyar csapat élén Dalnoki Bence, a Stand Étterem sous chefje áll, segítője a debreceni IKON-ból érkezett Nyikos Patrik commis, míg a coach pozícióját az eddigi legsikeresebb magyar Bocuse d’Or résztvevő, a 2016-os európai győztes Széll Tamás foglalja el. Ezúttal is Szulló Szabina a magyar csapat elnöke, ő képviseli hazánkat a nemzetközi zsűriben. A magyar versenyzők hónapok óta szigorú menetrend szerint készültek, munkájukat számos hazai kiválóság is támogatta.

A Bocuse d’Or európai döntője a hazai utánpótlás szempontjából is fontos, hiszen több mint 200 tanuló vállal fontos szerepet. Nem csak ők szolgálják fel az ételeket a zsűrinek, a kiválasztott szakácstanulók második commis pozícióban is segítik a csapatokat. Az ügynökség közölte azt is, hogy március 23-24-re 26 ezer külföldi vendégéjszaka-foglalás érkezett a budapesti szálláshelyekre, ami 2,5-szer több, mint egy héttel korábban. A főváros jelentősebb küldőpiacairól kiemelkedő a növekedés: az Egyesült Királyságból 120%-kal, Németországból 210%-kal, Az USA-ból 147%-kal, Franciaországból 200%-kal, Izraelből 43%-kal, Spanyolországból 230%-kal, Olaszországból pedig 280%-kal több vendégéjszaka várható ezeken a napokon.

(Címlapkép - Balogh Zoltán, MTI/MTVA)